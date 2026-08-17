미 언론, 한미훈련 축소에 "아시아 동맹국들 의심 커져"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이달 한미 연합 군사훈련 규모를 축소하라고 지시하면서 미국에서는 한국과의 동맹 및 한반도 안보 약화를 우려하는 목소리가 나온다.한국계인 민주당 앤디 김 연방 상원의원은 엑스에 성명을 내고 "한국과의 동맹은 미국의 안보와 번영에 매우 중요하다"라며 "오늘 트럼프 대통령의 게시물은 이러한 관계를 경시하는 듯한 인상을 주어 우려스럽다"라고 지적했다.그는 지난해 서울에서 한미 장병들을 만났던 경험을 언급하면서 "양국의 파트너십이 한반도 안보 유지에 얼마나 중요한지 직접 확인할 수 있었다"라며 "연합훈련에 관한 결정은 공동으로 이뤄져야 하며 소셜미디어를 통해 일방적으로 발표돼서는 안 된다"라고 밝혔다.그러면서 "한국은 위험이 가득한 이 지역의 평화와 안보에 필수적 파트너"라며 "소셜미디어에서 불만을 표출하는 대신 그에 걸맞게 대우해야 한다"라고 강조했다.걸프전 참전 용사 출신인 같은 당의 마크 켈리 연방 상원의원도 "연합훈련을 무력화하는 것은 근시안적인 실수"라고 비판했다.미국 <뉴욕타임스>는 "트럼프 대통령이 이란 비핵화에 동참하지 않는다며 한국을 질책하면서, 북한과 김 위원장을 칭찬했다"라고 전했다.그러면서 "이번 발표는 미국과 이스라엘의 이란 전쟁으로 막대한 자원과 관심이 쏠리고 있는 상황에서, 미국이 중국을 억제하기 위해 과연 무엇을 할 의향이 있는지에 대한 아시아 동맹국들의 의심을 더욱 증폭시킬 것"이라고 지적했다.또한 "미국이 이란과의 전쟁에서 핵심 무기 부족을 겪으면서 아시아에 배치했던 군사 자원을 중동으로 옮기고 있다"라고 설명했다.<월스트리트저널>은 "미국은 오랫동안 한국의 자체 핵무기 개발을 막기 위해 미국이 한국 방위에 강력히 전념하고 있다는 것을 강조해 왔지만, 트럼프 대통령이 주요 군사 훈련을 축소하기로 결정하면서 이러한 정책 목표 달성이 복잡해질 수 있다"라고 분석했다.또한 한국은 미국이 뒤처져 있는 조선업 분야에 대규모 투자를 하고 있다면서 양국 경제 협력 균열도 우려했다.한편, 트럼프 대통령의 연합훈련 축소 결정의 배경으로 김 위원장과 좋은 관계를 유지하고 있다는 것을 언급하면서 북미 대화가 재개될 것이라는 전망도 나온다.영국 BBC는 "트럼프 대통령은 미국이 한국에 안보를 제공하면서도 별다른 대가를 얻지 못하고 있다면서 주한미군 병력 규모와 한국에 대한 미국의 무역적자 등을 비판해 왔다"라고 전했다.하지만 "한국으로서는 여러 감정을 느낄 것"이라며 "한국은 트럼프 대통령에게 북한과의 대화를 요청해 왔는데, 이날 게시물은 그가 김 위원장을 다시 협상 테이블로 데려올 수 있다는 희망을 보여주기 때문"이라고 분석했다.<가디언>도 "트럼프 대통령이 소셜미디어에 김 위원장과 과거에 함께 찍은 사진을 올리면서 서로 매우 잘 지낸다고 주장한 것은 그가 북미 정상회담을 다시 시도할 것이라는 추측을 불러일으킨다"라고 평가했다.