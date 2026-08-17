트럼프 "한미연합훈련 축소 지시‥. 김정은과 관계 좋아"

큰사진보기 ▲2일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 워싱턴 DC로 복귀하며 에어포스원에서 기자들과 대화를 하고 있는 모습 ⓒ AFP / 연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 한미 연합 군사훈련 규모를 대폭 축소를 지시했다고 밝혔다.트럼프 대통령은 16일(현지시각) 소셜미디어 트루스소셜에서 "김정은 북한 국무위원장과 내가 매우 좋은 관계를 맺고 있는 점을 고려할 때, 오래전부터 미국이 한국과의 연합 군사 훈련에 참여하기로 동의해 온 것이 마음에 들지 않는다"라고 적었다.이어 한미 연합훈련에 대해 "비용이 많이 든다"라며 여느 때와 마찬가지로 미국이 훈련 비용의 상당 부분을 부담한다고 불만을 나타냈다.또한 "내가 취임한 이래 미국에 위협적이지 않고 미국을 존중해 온 국가에 전적으로 부적절하고 적대적인(inappropriate and hostile) 신호를 보내는 것"이라고 주장했다.이는 북한을 미국에 위협적이지 않은 국가로 인식하면서, 한미 연합훈련이 북한에 적대적인 메시지로 받아들여질 수 있다는 것을 강조한 것으로 풀이된다.그러면서 "이제 와서 취소하기에는 너무 늦었기에 피트 헤그세스 국방장관에게 훈련 규모를 대폭 축소하라고 지시했다"라고 밝혔다.트럼프 대통령의 이날 발표는 17일부터 27일까지 열리는 한미 연합훈련 '을지 자유의 방패'(UFS)를 앞두고 나왔다.그는 전날에도 소셜미디어에 지난 2019년 6월 판문점에서 김 위원장과 찍은 사진을 올리며 "이 사진에서는 다소 껄끄러워 보이지만, 김 위원장과 내가 함께 웃고 있는 사진도 많다. 우리는 아주 좋은 관계를 유지하고 있다"라고 적기도 했다.트럼프 대통령은 집권 1기 때 한미 연합훈련에 부정적인 입장을 여러 차례 밝혀왔지만, 공개적으로 비판하며 훈련 축소를 지시한 것은 처음이다.또한 트럼프 대통령은 "다소 관련이 없는 이야기이긴 하지만, 한국의 (이재명) 대통령에게 이란의 비핵화 노력에 동참할 의향이 있는지 물었으나, 그들은 '사양하겠다!'(No thanks!)고 말했다"라고 전했다.미국이 한국에 이란 전쟁 지원을 요청했다가 거부당한 것을 이번 훈련 규모 축소와 연결 지으려는 것으로 보인다.AP통신은 트럼프 대통령의 한미 연합훈련 축소 지시에 대해 "적대국 지도자의 편을 들면서 동맹국을 등지는 듯한 태도를 보인 가장 최근의 사례"라며 "지난 몇 달간 트럼프 행정부가 한국을 바라보던 시각에서 완전히 벗어난 것이기도 하다"라고 지적했다.앞서 피트 헤그세스 장관은 지난 5월 안규백 국방부 장관을 만나 한국의 국방비 지출 증액 약속과 한반도 안보 리더십을 칭찬한 바 있다.영국 BBC도 "트럼프 대통령이 한미 연합훈련 규모를 축소한 것이 전례가 없는 일은 아니지만, 소셜미디어에서 한국을 날카롭게 언급한 것은, 한국이 미국과 이란의 전쟁에 직접적인 군사 또는 물류 지원을 제공하지 않는 것에 대한 불만을 암시하는 듯하다"라고 분석했다.이어 "트럼프 대통령은 영국, 프랑스, 일본 등 다른 동맹국들이 이란과의 전쟁에 개입하는 것을 망설일 때도 불만을 표했다"라고 전했다.한편, 트럼프 대통령의 한미 연합훈련 축소에 미국 야권에서는 비판의 목소리가 나왔다. 걸프전 참전 용사 출신인 민주당 마크 켈리 상원의원은 "연합훈련을 무력화하는 것은 근시안적인 실수"라고 비판했다.