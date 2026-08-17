공주대·충남대 통합, 학생 의견 제대로 반영했나... '절차적 하자' 지적돼

큰사진보기 ▲윤용근 국회의원은 17일 오전 국립공주대 이지우 총학생회장과 간담회를 열고, 관계 기관에 탄원서를 제출하는 등 공동 대응에 나서기로 했다. ⓒ 윤용근의원실 관련사진보기

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윤용근 국회의원(국민의힘, 공주·부여·청양)이 국립공주대학교와 충남대학교 통합 추진 과정의 절차적 정당성 문제를 제기했다.윤 의원은 17일 오전 국립공주대 이지우 총학생회장(24학번)과 간담회를 열고, 학생 측과 함께 관계 기관에 탄원서를 제출하는 등 공동 대응에 나서기로 했다고 밝혔다.이번 논란은 양 대학이 지난 14일 통합대학 교명을 '충남대학교', 법적 대표 주소를 '대전'으로 확정하고 기능별 통합본부 구상을 발표하면서 본격화됐다. 양 대학은 공청회와 구성원 찬반 투표를 거쳐 오는 9월 교육부에 최종 통합신청서를 제출할 예정이나, 학생들은 절차적 하자를 강하게 지적하고 있다.이와 관련해 윤 의원은 "학생 대표 한두 명의 회의 참석만으로 의견수렴 요건이 충족됐다고 볼 수 없다"라며 "정보를 사전에 제공하고 학생사회가 토론할 수 있는 시간을 보장해야 실질적 참여"라고 강조했다.이지우 총학생회장도 "대학본부 주도의 졸속 추진이다. 최근 통합 관련 기자회견 사실조차 기사를 보고 알았을 정도로 학생 배제가 심각했다"라며 학내 공론화 부재를 비판했다.통합 반대 학생들도 교명 변경 및 향후 학사구조 개편, 학과 통폐합 등이 학생들의 학습권·주거 여건·대학 정체성에 직결되는 만큼, 당사자의 충분한 판단 기회가 전제되어야 한다고 촉구하고 있다.단순 찬반을 넘어 대학과 공주지역이 얻게 될 실질적 효과와 영향에 대한 객관적 검증의 필요성을 강조한 윤 의원은 "통합만이 유일한 대안은 아니다. 공주시의 교육적 자산을 활용한 교육특구 지정, 대학 특성화 등 대체 방안과 통합 효과를 다각도로 비교·검증해야 한다"라고 제안했다.윤 의원과 총학생회는 찬반 논쟁을 넘어 '절차적 정당성 확보'에 초점을 맞춰 공동 대응하기로 뜻을 모았다.구체적으로 ▲주요 정보의 투명한 공개 ▲숙의·토론 기회 보장 ▲학사·캠퍼스 구조 변화에 대한 구체적 정보 제공 등을 담은 탄원서를 작성해 대통령실, 교육부, 국회 등 관계 기관에 제출할 계획이다.양 대학은 구성원 찬반 투표에서 어느 한쪽이라도 부결될 경우 통합을 추진하지 않는다는 방침이지만, 학내 공론화 및 절차적 요건을 둘러싸고 논란이 가열되면서 향후 추진 과정에 진통이 예상된다.