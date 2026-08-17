공주대·충남대 통합, 학생 의견 제대로 반영했나... '절차적 하자' 지적돼

윤용근 국회의원(국민의힘, 공주·부여·청양)이 국립공주대학교와 충남대학교 통합 추진 과정의 절차적 정당성 문제를 제기했다.
윤 의원은 17일 오전 국립공주대 이지우 총학생회장(24학번)과 간담회를 열고, 학생 측과 함께 관계 기관에 탄원서를 제출하는 등 공동 대응에 나서기로 했다고 밝혔다.
이번 논란은 양 대학이 지난 14일 통합대학 교명을 '충남대학교', 법적 대표 주소를 '대전'으로 확정하고 기능별 통합본부 구상을 발표하면서 본격화됐다. 양 대학은 공청회와 구성원 찬반 투표를 거쳐 오는 9월 교육부에 최종 통합신청서를 제출할 예정이나, 학생들은 절차적 하자를 강하게 지적하고 있다.
이와 관련해 윤 의원은 "학생 대표 한두 명의 회의 참석만으로 의견수렴 요건이 충족됐다고 볼 수 없다"라며 "정보를 사전에 제공하고 학생사회가 토론할 수 있는 시간을 보장해야 실질적 참여"라고 강조했다.
이지우 총학생회장도 "대학본부 주도의 졸속 추진이다. 최근 통합 관련 기자회견 사실조차 기사를 보고 알았을 정도로 학생 배제가 심각했다"라며 학내 공론화 부재를 비판했다.
통합 반대 학생들도 교명 변경 및 향후 학사구조 개편, 학과 통폐합 등이 학생들의 학습권·주거 여건·대학 정체성에 직결되는 만큼, 당사자의 충분한 판단 기회가 전제되어야 한다고 촉구하고 있다.
단순 찬반을 넘어 대학과 공주지역이 얻게 될 실질적 효과와 영향에 대한 객관적 검증의 필요성을 강조한 윤 의원은 "통합만이 유일한 대안은 아니다. 공주시의 교육적 자산을 활용한 교육특구 지정, 대학 특성화 등 대체 방안과 통합 효과를 다각도로 비교·검증해야 한다"라고 제안했다.
윤 의원과 총학생회는 찬반 논쟁을 넘어 '절차적 정당성 확보'에 초점을 맞춰 공동 대응하기로 뜻을 모았다.
구체적으로 ▲주요 정보의 투명한 공개 ▲숙의·토론 기회 보장 ▲학사·캠퍼스 구조 변화에 대한 구체적 정보 제공 등을 담은 탄원서를 작성해 대통령실, 교육부, 국회 등 관계 기관에 제출할 계획이다.
양 대학은 구성원 찬반 투표에서 어느 한쪽이라도 부결될 경우 통합을 추진하지 않는다는 방침이지만, 학내 공론화 및 절차적 요건을 둘러싸고 논란이 가열되면서 향후 추진 과정에 진통이 예상된다.
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