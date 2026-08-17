광복절 연휴 거제 800㎜ 등 경남에 물폭탄... 산사태·고립 속출

큰사진보기 ▲물바다 된 거제 장평동 도로17일 오전 경남 거제시 장평동 일대에 내린 집중호우로 도로가 침수돼 차들이 물에 잠겨 있다. 2026.8.17 [독자 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲산사태로 막힌 거제 주택가 출입로17일 오전 경남 거제시 옥포동 한 주택가에서 산사태로 흘러내린 토사와 나무 등이 건물 출입로를 막고 있다. 2026.8.17 [독자 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

(거제=연합뉴스) 이정훈 기자 = 광복절 연휴 3일간 경남 전역에 가뭄 해갈에 도움이 되는 비가 내렸으나 남해안에는 물폭탄 수준의 집중호우가 쏟아지고 있다.연휴 3일간 퍼부은 800㎜ 이상 집중호우 중 16일 밤∼17일 새벽 사이 500㎜ 가까운 이상 극한 호우가 쏟아진 거제시에 크고 작은 피해가 발생하고 있다.17일 오전 4시 42분께 거제시 옥포동의 한 아파트 인근에서 산사태가 발생해 이 아파트 1층을 덮쳤다.출동한 경찰과 소방구조대는 주민 2명을 구조하고 심정지 상태 주민 1명을 추가로 구조했다.심정지 상태 주민은 병원으로 이송됐으나 사망 판정을 받았다.16일 밤부터 17일 새벽 사이 고현동, 수월동, 옥포동, 일운면, 둔덕면 등 거제시 곳곳 고립된 주택·차량에서 구조를 요청하는 119 신고가 20건 넘게 들어왔다.거제시 곳곳 하천이 범람하고 도로가 물에 잠기면서 도로가 폐쇄되거나 차량 통행이 어려운 곳이 많아 신속한 구조대 접근이 어려운 상황이라고 전했다.이날 오전 5시 5분께 통영시 산양읍 곤리도에서도 산사태가 나 주택 1채를 덮쳤다는 신고가 들어와 통영해경이 1명을 구조했다.기상청에 따르면 광복절인 15일 0시부터 17일 오전 8시까지 3일 동안 거제시에 805.7㎜, 통영시에 671.9㎜, 삼천포(사천) 334.5㎜, 남해군 243㎜ 등 남해안을 중심으로 매우 많은 양의 비가 내렸다.현재 남해군, 사천시, 고성군, 통영시, 거제시 등 경남 남해안 5개 시군에 호우경보, 김해시, 양산시, 하동남부, 창원시, 밀양시, 진주시 등에 호우주의보가 발효 중이다.거제시, 통영시에는 지금도 시간당 50∼100㎜ 안팎의 매우 강한 비가, 경남 나머지 지역에는 시간당 5∼20㎜ 안팎의 비가 계속 내리고 있다.기상청은 오늘까지 경남 남해안에 80∼150㎜, 경남 동부내륙에 50∼100㎜, 경남 중·서부내륙에 20∼60㎜의 비가 더 내릴 것으로 예보했다.seaman@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>