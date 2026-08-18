추상과 풍경을 함께, 이 그림을 깊이 느끼는 법

'당신을 슬프게 하는 것은 하나도 없다.'

큰사진보기 ▲전통의 빛과 색을 자신만의 회화 언어로 풀어낸 〈달빛〉과 〈복숭아 밭〉 ⓒ 문현호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲황금빛 들판 위로 오색의 색선이 춤추듯 펼쳐지는 이대원의 〈농원〉 ⓒ 문현호 관련사진보기

큰사진보기 ▲무수한 색점과 색선이 산세의 리듬을 만들어내는 이대원의 〈산〉 ⓒ 문현호 관련사진보기

큰사진보기 ▲선친이 심은 고목에 붉은 열매가 맺힌 〈사과나무〉. 이대원이 말년에 그린 작품이다 ⓒ 문현호 관련사진보기

"내 그림의 빛깔들이 점점 밝아지고 있다면, 그것은 내가 점점 동심으로 돌아가 자연을 바라보고 있기 때문이라고 생각합니다."

큰사진보기 ▲전시를 마치고 다시 만난 덕수궁 석조전 앞 배롱나무 ⓒ 문현호 관련사진보기

덕수궁 대한문을 지나 석조전 서관으로 걷는 길, 궁궐 마당의 붉은 배롱나무꽃이 아름답게 피어 있었습니다.국립현대미술관 덕수궁관에서 열리고 있는 '이대원 : 당신을 슬프게 하는 것은 하나도 없다' 전시. 한국 근현대 미술의 거장 이대원(1921–2005) 화백의 작고 이후 첫 대규모 회고전으로, 유화 120여 점과 아카이브, 작가가 평생 곁에 두고 아꼈던 전통 공예품들이 한자리에 모였습니다. 전시실 입구에 적힌 문장을 가만히 소리 내어 읽어봤습니다.고고미술사학자 삼불 김원룡 박사가 이대원의 그림을 두고 남긴 말에서 비롯된 제목입니다. 원문의 '사람'을 기획팀이 '당신'으로 살며시 바꾸어 놓았는데, 그 작은 차이가 묘하게 마음에 들었습니다. 보편적인 누군가가 아니라, 지금 이 미술관 앞에 서 있는 바로 나에게 건네는 말처럼 들렸으니까요. 남모를 무게를 짊어지고 살아가는 우리에게, 이 안에 머무는 시간만큼은 그 짐을 잠시 내려놓아도 좋다는 조용하고 다정한 초대장처럼요.많은 사람의 기억 속에서 이대원은 오랫동안 '팔자 좋은 화가'로 각인되어 왔습니다. 유복한 집안 출신에 경성제국대학 법학부를 졸업한 엘리트, 늘 말끔한 정장 차림의 '화단의 신사'. 그가 그린 과수원과 산, 들판의 화사한 원색들을 보며 사람들은 굴곡 없는 인생에서 흘러나온 낙천성의 산물이라 쉽게 여겨왔습니다.그러나 이번 회고전은 그 통념을 조용히, 그러나 분명하게 뒤집습니다. 태평양전쟁 당시 학도병으로 징집 되어 수많은 주검을 수습하며 깊은 상처를 입었던 청년. 그 상처를 딛고 아내의 따뜻한 격려 속에서 가족과 일상을 그리며 마음을 조금씩 치유해 갔던 사람. 전후 척박했던 한국 화랑가의 기틀을 마련하기 위해 반도화랑을 이끌며 박수근, 김환기, 유영국 같은 동료 화가들의 작품을 세상에 소개했던 사람. 그 모든 것이 '이대원'이라는 이름 안에 함께 담겨 있었습니다.그의 눈부신 화면 이면에는, 동양과 서양, 전통과 현대를 한 폭의 캔버스 위에 녹여내기 위해 평생을 바친 치열하고 성실한 분투가 숨 쉬고 있었습니다. 그의 밝음은 결코 거저 얻어진 것이 아니었습니다.전시 2부 공간에 들어서면 조도가 은은하게 낮아지며, 처음엔 고개를 갸웃하게 만드는 배치가 눈에 들어옵니다. 이대원의 회화 옆에 조선의 나전칠기 자개장과 전통 자수, 소반, 백자가 나란히 놓여 있습니다.처음에는 그냥 지나쳤습니다. 그런데 1964년작 <복숭아 밭>과 그 옆의 자개장을 한 시선에 두고 바라보는 순간 발걸음이 멈추었습니다. 캔버스를 가득 채운 영롱한 색점들이, 칠흑 같은 옻칠 바탕 위에 촘촘히 박혀 안에서부터 빛을 발하는 자개의 오색 광채와 묘하게 닮아 있었던 것입니다. 그는 서양 미술에서 기법을 빌려온 것이 아니었습니다. 우리 조상들이 자개와 색실로 빛을 다루던 방식을 유화라는 언어로 정성스럽게 번안해 낸 것이었습니다.뒤이어 만난 <달빛>(1966)에서는 그 번안이 얼마나 깊은 곳까지 닿아 있는지 느낄 수 있었습니다. 보름달과 대나무, 바위가 어우러진 화면 위로 동양화의 붓질이 푸른 유화 터치 속에 고요히 녹아들어 있었습니다. 유화로 그린 수묵화. 그렇게 부르는 것이 가장 따뜻하고 정확한 표현일 것 같았습니다.5개 국어에 능통하여 누구보다 서구 현대미술의 흐름을 훤히 꿰뚫고 있었으면서도, 그는 바깥을 따라가는 대신 안으로 더 깊이 들어갔습니다. 당시 한국 화단 전체가 앵포르멜 추상의 거센 물결에 휩쓸리고 있었다는 사실을 떠올리면, 그 선택이 얼마나 드문 용기이고 고집이었는지 절로 짐작이 됩니다.3부 전시실에 들어서면 비로소, 우리가 가장 잘 알고 또 사랑하는 이대원의 세계가 환하게 펼쳐집니다.1970년대 고향 파주에 작업실을 마련한 이후, 이전의 작은 색점들은 점점 길고 가늘어져 방향과 속도와 리듬을 지닌 색선으로 진화합니다. 봄날의 분홍빛 복숭아꽃, 눈이 시리도록 푸른 여름의 녹음, 탐스럽게 열린 붉은 사과와 황금빛 들판, 눈송이가 오색으로 내려앉은 고요한 겨울 설경. <산>과 <농원> 연작들 앞에 서 있으면 사계절이 한꺼번에 살아 숨 쉬는 것 같은 온기가 밀려옵니다.이 그림들을 가장 깊이 느끼는 방법이 있습니다. 캔버스 가까이 다가서면 형태는 사라지고 빨강, 노랑, 파랑, 초록의 물감 터치들이 제각각 자유롭게 춤을 춥니다. 그런데 거기서 서너 걸음 천천히 물러서면, 그 무수한 색점과 색선들이 허공에서 조용히 어우러지며 눈부신 과수원의 꽃나무와 산세로 피어오릅니다. 가까이는 추상이고, 멀리서는 풍경인 그림. 그 사이 어딘가에 이대원의 세계가 있었습니다.세잔에게 생 빅투아르 산이 있었고, 모네에게 지베르니의 수련 연못이 있었다면, 이대원에게는 파주의 농원이 있었습니다. 평생을 써도 마르지 않는 원천 하나를 끝까지 사랑한다는 것. 유영국의 '산'이 잠시 스쳐 지나갔습니다. 두 거장이 닿아 있는 그 비슷한 자리가 마음에 따뜻하게 걸렸습니다.마지막 4부 전시실 문을 열고 들어서는 순간, 나지막한 탄성이 새어 나왔습니다. 바닥 전체가 거울처럼 맑게 반사되는 검은 시트로 마감되어 있었습니다. 벽면의 대작들이 바닥으로 영롱하게 투영되어 마치 연못 한가운데 징검다리를 딛고 서 있는 것 같은 느낌이 들었습니다. 뉴욕 현대미술관(MoMA)에서 모네의 <수련> 방에 둘러싸였을 때의 그 감동이, 뜻밖에도 덕수궁 한복판에서 다시 찾아왔습니다.이 공간에서 가장 오래 머문 작품은 <사과나무>(2000)였습니다. 선친이 생전에 심어주셨던 60년 된 고목을 그린 그림입니다. 세월의 무게에 꺾이고 굽은 나무 위로 붉고 탐스러운 사과들이 알알이 맺혀 있었습니다. 베어내지 않고 끝까지 곁에 두어 보살핀 나무, 그 나무에서 여전히 해마다 열리는 열매들. 그 앞에 한동안 말없이 서 있었습니다.80세를 넘긴 노화백이 남긴 말입니다. 상처를 딛고, 시류에 휩쓸리지 않고, 끝까지 자신만의 언어를 지켜온 사람이 말년에 다다른 자리가 '동심'이었다는 것이, 한참 동안 가슴속에서 조용히 울렸습니다.전시를 마치고 밖으로 나오자 비가 그치고 늦여름의 바람이 뺨에 닿았습니다. 궁궐 전각과 그 위로 펼쳐진 푸른 하늘이, 들어올 때와는 조금 다른 빛으로 눈에 들어왔습니다.이대원이 평생 캔버스 위에 한 점 한 점 쌓아 올린 수만 개의 색점과 색선들은, 삶의 무게를 딛고 일어선 한 사람이 우리 모두에게 건네는 가장 다정한 말이었는지도 모릅니다. 설명할 수 없는 슬픔과 피로에 마음을 베이는 날이 찾아온다면, 그때 덕수궁 돌담길을 따라 이 빛의 과수원으로 걸어 들어와 보시기를 권합니다. 오색 꽃비 속에 한참 서 있다 나오면, 굳어 있던 마음이 어느새 조금은 풀려 있을 것입니다.실로 당신을 슬프게 하는 것은, 이 안에 하나도 없습니다.