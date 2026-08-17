일본 교토 사람들이 해마다 8월 16일에 하는 일

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲8월 16일 교토 밤 하늘을 밝힌 오쿠리비 가운데 대(동쪽), 법, 묘, 대(서쪽) 자입니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조로아스터교 장례식 모습입니다. 사제가 마스크를 쓰고, 불 제단 앞에서 장레식을 주관하고 뒤에서 사제들이 자해하면서 슬퍼하고 있습니다. 중국에서 출토된 관상병풍 그림의 일부로 6세기 후반 북주 때로 알려져 있습니다. (미호뮤지엄 소장) ⓒ 박현국 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진 아래 JR교토역(둥근 원)을 중심으로 오쿠리비가 행해지는 곳을 구글 지도에 표시해보았습니다. 오쿠리비가 행해지는 곳을 사진 한 장에 담아서 나타내기 위해서 위치 표시를 키웠습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

덧붙이는 글 | 박현국 기자는 교토에 있는 류코쿠대학 국제학부에서 우리말과 민속학을 담당하고 있습니다.