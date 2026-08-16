0.09%P 모자란 김민석, 낙선 위기 김용... 마지막 관전 포인트

큰사진보기 ▲더불어민주당 정청래, 김민석 당대표 후보가 16일 오후 경기도 고양 일산서구 킨텍스 제2전시관 9A홀에서 열린 더불어민주당 당 대표·최고위원 선출을 위한 서울 순회경선 합동연설회에 입장하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

[과반으로 끝? 선호투표 발동?]

큰사진보기 ▲더불어민주당 한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표와 송영길, 정청래, 김민석 당대표 후보가 16일 오후 경기도 고양시 일산서구 킨텍스 제2전시관 9A홀에서 열린 더불어민주당 당대표·최고위원 선출을 위한 서울 순회경선 합동연설회에 참석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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[끝까지 모르는 최고위원 경선]

큰사진보기 ▲더불어민주당 한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표와 소병훈 중앙당 선거관리위원장을 비롯한 당대표 후보들, 최고위원 후보들이 16일 오후 경기도 고양시 일산서구 킨텍스 제2전시관 9A홀에서 열린 더불어민주당 당대표·최고위원 선출을 위한 서울 순회경선 합동연설회에서 당원들을 향해 손을 들어보이며 인사하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

*기사에 언급된 6개 권역 권리당원 누적 총합 결과는 전략지역 가중치가 적용되지 않는 수치다. 민주당은 경남·경북·대구 지역 대의원·권리당원 득표 수에 가중치를 적용한 결과를 17일 전당대회에서 발표한다.

*인용 여론조사

1) NBS 조사 :한국리서치·케이스탯리서치·코리아리서치인터내셔널·엠브레인퍼블릭의 의뢰로 한국리서치·케이스탯리서치가 8월 10~12일 전국 거주 만 18세 이상 1001명에게 전화면접 방식으로 실시했다. 응답률은 20.4%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다.

2) 스픽스-에이스리서치 조사 : 스픽스가 에이스리서치에 의뢰해 8월 10~11일 전국 거주 만 18세 이상 2010명에게 ARS 방식으로 실시했다. 응답률은 2.2%며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%p다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

김민석 더불어민주당 당대표 후보가 최대 승부처인 호남에 이어 수도권 순회경선도 승리하며 1위를 지켰다. 김 후보의 6개 권역 누적 득표율은 49.91%. 사실상 차기 당권 확정의 9부능선은 넘었다는 평가가 지배적이다.하지만 1차 과반으로 끝날지는 8.17 전당대회 마지막 날까지 지켜봐야 한다. 아직 대의원 투표와 국민 여론조사 결과 발표가 남았다. 만약 종합 집계에서 김 후보가 과반을 얻지 못하면, 선호투표제로 당대표가 결정된다.최고위원 경선에선 친청(친정청래)계 최민희 후보가 다시 1위를 탈환하며 사실상 수석최고위원 굳히기에 들어갔다. 친명(친이재명)계 김용 후보는 6위로 떨어졌다. 그 자리를 이성윤 후보가 꿰차고 들어오면서 친청계 최고위원 3명이 당선권(5명) 다수를 점했다. 김용 후보의 최종 순위가 마지막 최대 관심사로 떠올랐다.16일 발표된 경기·서울 권리당원 투표 결과, 김 후보는 46.66%(14만 8245표)를 얻어 정청래 후보(46.28%, 14만 7038표)를 0.38%p 차로 제치고 신승했다.호남·수도권을 모두 합친 6개 권역 권리당원 득표율을 종합하면, 김 후보는 49.91%로 선두를 지켰지만 0.09%p가 모자라 과반이 안되는 상황이다. 정 후보는 41.51%, 송영길 후보는 8.58%다.김 후보에게 표를 몰아줬던 전남광주·전북과 달리, 경기·서울 당원들의 표심은 팽팽하게 갈렸다. 전날까지 진행된 5개 권역 권리당원 투표 누적 집계에선 김 후보가 호남 압승에 힘입어 누적 과반(52.21%)을 이룬 상태였지만, 이날 경기·서울에선 정 후보가 1000여 표 차이로 따라잡으며 격차를 좁혔다. 호남 표심이 수도권으로 이어진 전례에서 벗어난 셈이다.당내에선 이재명 대통령 국정 지지율의 하락을 막으려면 당이 정부에 발 맞춰야 한다는 '당정일치론'만큼, 당의 정체성을 우선시하며 민주진영의 통합을 이뤄내는 게 급선무라는 '코어지지층론'이 강하게 작용했다는 평가가 나온다. 수도권의 한 재선 의원은 <오마이뉴스>에이라고 말했다.그동안 노무현 전 대통령을 지지했던 4050세대 당원이 많은 수도권은 정 후보가 이길 것이란 예측도 많았다. 실제로 정 후보는 김 후보의 탈당 이력을 언급하고 '노무현 정신'을 강조하며 전통 지지층의 표심을 공략해왔다.하지만 정 후보가 청와대와 미묘한 엇박자를 내면서 전당대회가 '명청대전' 분위기로 흘러가자, 위기의식을 느낀 이 대통령 지지자들도 그만큼 김 후보로 결집했다고 볼 수 있다. 민주당의 한 중진 의원은 "이번 전대는 이 대통령 중간 신임 투표 성격이 강했다"고 평했다.한 3선 의원은 "전통적 지지층 강화론을 내세운 정 후보 표가 생각보다 많이 나왔다. 그 자체로 의미가 있지만, 대통령을 지지해주는 쪽으로 가자는 당심이 좀 더 많이 나온 것"이라며이라고 진단했다.민주당은 하루 뒤인 17일 오후 대전컨벤션센터에서 정기전국당원대회를 열고 최종 승자를 발표한다. 당대표 경선 최종 합산 결과, 과반 득표자가 없으면 선호투표제를 적용한다. 3위 후보에게 투표한 유권자의 2순위 후보에게 표를 재분배해 확정한다.김 후보 측은 아직 공개되지 않은 국민 여론조사와 전당대회 당일 진행될 대의원 투표를 더하면 1차 과반으로 승리를 결정지을 수 있다고 전망한다. 차기 당대표는 권리당원·대의원 투표 70%, 국민 여론조사 30% 비율로 확정된다.최근 실시된 여론조사는 결과가 제각각이다. 10~12일 실시된 전국지표조사(NBS)의 민주당 차기 당대표 적합도 조사에선 김 후보(24%)가 정 후보(19%)보다 우세했다. 반면 에이스리서치 조사(10~11일)에선 정 후보(38.3%)가 오차범위 밖에서 김 후보(29.7%)를 앞섰다.경기·서울 최고위원 경선에선 친청계 후보들이 1~3위를 싹쓸이했다. 최민희 후보(10만 3683표)가 가장 많은 표를 얻었고, 뒤이어 이성윤(10만 1448표)·한민수(9만 7072표) 순이었다. 4위는 박선원(9만 5546표) 후보, 5위는 서미화(9만 2267표) 후보다.6개 권역 권리당원 득표 누적 종합 결과, 최민희·박선원·서미화·이성윤·한민수 후보 순으로 당선권 안에 들었다. 친청계 후보 3명이 끝까지 순위를 유지한다면 차기 지도부에서 친명계보다 다수를 점하게 된다.전날 호남에서 선전한 김용 후보는 6위로 떨어지면서 낙선 위기에 내몰렸다. 김 후보는 남은 여론조사와 1만여 명의 대의원 투표에서 역전을 노려야 한다. 5위인 한 후보와는 2천여 표 차다.과거 전당대회 당일에 국민 여론조사 결과 등이 더해지며 순위가 뒤바뀐 사례는 있다. 2024년 전당대회 당시 권리당원 순회경선에선 누적 득표 6위였던 이언주 당시 최고위원 후보는 대의원 투표와 국민 여론조사를 합산한 최종 결과에서 역전해 5위로 올라서며 당선됐다. 경선 초기엔 선두였던 정봉주 당시 후보는 '이재명 팔이' 발언 논란으로 후반부에 지지세를 잃으며 최종 6위로 낙선했다.김 후보는 수도권 경선 직후 페이스북에 글을 올려 "아주 간발의 차이로 당선권 밖에 서 있다. 한 번만 도와달라"며 "이제 김용을 살릴 수 있는 건 대의원뿐"이라고 호소했다.