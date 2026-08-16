[누적 합산] 김민석 49.91%... 아슬아슬 과반 미달

더불어민주당 8.17 전당대회 경기 및 서울 권리당원 투표에서 김민석 당대표 후보가 신승하며 지금까지 누적 합산 득표에서 선두를 유지했다. 하지만 전날 호남 경선에서 이룩했던 과반 득표율은 아슬아슬하게 무너졌다.
16일까지 누적 집계한 권리당원 투표 결과, 김민석 후보가 49.91%
, 정청래 후보가 41.51%를 기록했다. 1-2위간 득표율 차이는 8.4%P 차이다. 송영길 후보는 8.58%의 성적을 받았다.
최고위원 선거의 경우 경기·서울 권리당원 표심이 판세를 흔들었다. 호남 권리당원 투표에서 박선원 후보가 누적 1위를 차지했으나 경기·서울에서 최민희 후보가 1위를 탈환했다. 최민희 후보 16.91%, 박선원 후보 16.60%로 득표율 차이는 0.31%P 차이다.
당선권 안에 든 후보는 최민희, 박선원, 서미화, 이성윤, 한민수
후보로 집계됐다.
이제 내일(17일)로 예정된 민주당 제3차 전국정기당원대회에서 발표되는 대의원 투표, 재외국민 권리당원 투표, 국민 여론조사 결과를 합산해 최종 순위가 결정된다.
[당대표] 김민석 누적 득표율 49.91%... 최종 과반 달성할까
16일까지 집계된 누적 투표 결과, 김민석 후보는 38만 3373표를 얻어 49.91% 득표율
을 기록했다. 전날 호남에서 누적 득표율 과반으로 올라섰지만, 경기·서울 투표 결과 2위 정청래 후보와 큰 차이를 내지 못하며 누적 득표율 과반이 다시 무너졌다.
정청래 후보는 경기·서울에서 김민석 후보와 박빙 결과표를 받아들며 1위 김민석 후보와의 두 자릿수 격차를 한 자릿수로 좁혔다. 정 후보의 누적 득표수는 31만 8806표, 득표율은 41.51%다. 1위와 2위 간 득표수 차이는 6만 4567표(8.4%P)
다.
김민석 후보가 17일 오후 대전에서 발표되는 대의원·재외국민 권리당원 투표, 국민 여론조사 결과 반영 결과 누적 득표율 50%를 넘길 수 있을지가 관건이다. 김 후보가 과반 달성에 이르지 못했을 경우 선호투표제를 적용해 최종 당선자를 가린다.
[최고위원] 이성윤 약진 - 김용 당선권 밖으로
최고위원 선거 경기·서울 권리당원 투표에서는 소위 친정청래계의 약진이 도드라졌다.
호남 권리당원 투표 결과 박선원 후보에 1위 자리를 내어준 최민희 후보는 경기·서울 투표 결과 다시 선두를 탈환했다. 최 후보의 누적 득표율은 16.91%인데, 2위 박선원 후보와의 차이는 0.31%P
다.
이변은 이성윤 후보에게 일어났다. 이 후보는 경기·서울에서만 10만 1448표를 받으며 당선권인 4위로 뛰어 올랐다. 5위는 한민수 후보가 유지했다.
호남 투표 결과에서 4위를 기록한 김용 후보는 이성윤 후보의 약진으로 당선권 밖인 6위로 밀렸다. 4~6위 후보 누적 득표율은 모두 13%대로 한끗 차이를 보이는 모양새다. 5위 한민수 - 6위 김용 간 득표율 차이는 0.15%P(2312표)에 불과
하다.
16일 기준 최고위원 투표 누적 투표율 집계는 아래와 같다.
1위 : 최민희 / 16.91% / 25만 9744표
2위 : 박선원 / 16.60% / 25만 5008표
3위 : 서미화 / 15.18% / 23만 3245표
4위 : 이성윤 / 13.94% / 21만 4118표
5위 : 한민수 / 13.77% / 21만 1479표
6위 : 김용 / 13.62% / 20만 9167표
7위 : 임미애 / 6.62% / 10만 1614표
8위 : 김영호 / 3.37% / 5만 1731표
역시 17일 대전 전당대회 결과 발표에 따라 최민희 후보와 박선원 후보 중 누가 가장 높은 득표율로 수석 최고위원이 될지, 이성윤-한민수-김용 중 누가 4~6위 싸움에서 이겨 당선권 안에 들는지에 관심이 모인다.