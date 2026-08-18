"주식 시장 나쁘다고 보지 않아... 이럴 때 좋은 투자 방법은"

큰사진보기 ▲이용우 전 더불어민주당 의원 ⓒ 이영광 관련사진보기

- 코스피 지수가 최근 널뛰기하듯 등락폭이 큰데 상황 어떻게 보세요?

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- 그렇게 오른 원인은 뭔가요?

- 최근 시장이 흔들린 배경은 뭔가요?

- 그럼, 지금은 조정기인가요?

- 근데 그 폭이 크지 않나요?

- 올 상반기 코스피가 9000포인트까지 갔잖아요. 그건 문제없나요?

- 그러면 레버리지 ETF 도입한 게 크게 문제는 아니라고 보세요?

- ETF는 그냥 가도 되나요?

- 그럼, 법 개정 후 ETF는 어떻게 해야 할까요?

- 지난해 상법 개정했잖아요. 상법 개정과 자본시장법 개정은 다른가요?

- 후속 조치가 부족했다는 게 구체적으로 어떤 의미인가요?

- 그럼 이런 공시 문제는 어떻게 개선해야 할까요?

- 앞으로 코스피 지수 전망은 어떻게 하세요?

- 그러면 만 포인트까지 갈 수 있나요?

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.

가파르게 오르던 코스피 지수가 최근 등락 폭이 크다. 때문에 서킷브레이크와 사이드카 발동이 잦다. 우리 주식시장, 과연 괜찮은 걸까?코스피 지수 등락 폭이 큰 현상을 어떻게 봐야 할지 들어보고자, 카카오뱅크 공동대표를 지냈고 21대 국회에서 이사의 주주 충실 의무를 담은 상법 개정안을 처음 발의했던 이용우 전 더불어민주당 의원을 지난 12일 서울 국회의사당역 인근 '경제더하기연구소' 사무실에서 만났다. 다음은 이 전 의원과 나눈 일문일답을 정리한 것이다."연초부터 주가가 좋았던 건 올해 말, 내년 기업 이익 전망이 좋아서였어요. 특히 삼성전자와 하이닉스 반도체가 강세였죠. 올해 말 코스피 상장사 순이익이 작년 180조 원대에서 500조 원대로 늘어난다는 전망이 반영되면서 시장이 반응한 거예요. 다만 위협 요인은 '너무 빨리 올랐다'는 점입니다.""AI 전환에 따라 HBM 같은 반도체 수요가 급증했기 때문이에요. 삼성전자, 하이닉스, 마이크론의 영업이익률이 70~80%까지 나오는데, 뒤집어 보면 이걸 쓰는 메타 같은 하이퍼스케일러 입장에선 원가 부담이 매우 크다는 뜻이거든요. 그러면 '이 회사들이 서비스해서 정말 돈을 남길 수 있을까'라는 의문이 생겨요. 실제로 최근 실적을 보면 메타 등의 현금 흐름이 계속 줄고 있어서, 앞으로도 이익을 낼 수 있을지에 대한 의문이 남아 있습니다.그런 와중에 젠슨 황이 하이닉스에 장기 반도체 도입 계약을 하면서 투자금을 지급했는데, 결국 그 돈으로 자기 제품을 사라는 구조예요. 이런 '순환 매출' 구조로 돈이 도는 하이퍼스케일러가 수십 개인데, 그중 실제로 누가 진짜 돈을 벌지가 관건입니다. 돈을 벌어야 이 수요가 계속될 텐데, 그 부분이 여전히 의문이에요.""애플이 '반도체 재료비가 너무 비싸서 이대로면 이익이 줄 것 같다'며, 마이크론·하이닉스·삼성전자 대신 상대적으로 낮은 등급의 중국 메모리를 써도 되지 않겠냐는 요구를 하기 시작했어요. 하이닉스, 삼성전자 입장에서는 새로운 경쟁자 등장이라 걱정스러운 상황이죠.실제로 7월엔 중국 메모리 업체 창신메모리가 상장(IPO)에 성공했어요. 기술 수준은 HBM3 정도로, 아직 2~3년 뒤처져 있다고 보지만 계속 생산하며 수율이 올라갈 거란 우려가 있습니다. 트럼프 정부가 중국 수출을 제한하고 있긴 하지만, 이런 흐름 자체가 부담 요인이에요.이런 배경에서 최태원 회장도 '수요는 계속되겠지만 과거처럼 큰 이익을 기대하긴 어렵고, 가격을 낮춰야 할 수도 있다'는 취지의 이야기를 했어요. 지금까지의 주가 상승은 내년까지의 주문만 반영된 건데, 2030~31년까지도 이 흐름이 이어질지는 의문이 커지고 있습니다.지금은 이 이익의 지속가능성을 확인하는 과정이에요. 곧 나올 다른 하이퍼스케일러들의 실적, 그리고 이익뿐 아니라 현금 흐름까지 봐야 하는데, 현재로선 수요가 우려했던 것만큼 크게 줄지는 않을 거란 시각도 있어요. 그래서 지금은 앞으로 더 오를지, 아니면 이 상승세가 지속 가능하지 않을지를 두고 조정 국면에 들어선 상황입니다.""조정이라고 봐야죠. 투자자들이 원하는 건 결국 이익이 지속 가능해야 한다는 거예요. 작년, 올해 삼성전자나 하이닉스 수익이 갑자기 크게 올라왔는데, 이 상승세가 꺾이지 않고 속도는 좀 줄더라도 완만하게나마 계속 이어질 거란 확신을 얻고 싶은 거고, 지금은 그걸 확인해 가는 과정이라고 봅니다."이게 중요한 부분인데요, 시장의 수요와 공급을 보면 '쏠림'이라는 게 있어요. 특히 우리 시장에서 대부분의 투자자가 어디에 몰려 있냐면, 삼성전자나 하이닉스에만 시선이 가 있어요. 그래서 그쪽 실적이 어떠냐에 따라 투자 수급이 크게 왔다 갔다 하는 거예요.그런데 제가 보기엔 우리나라에 삼성전자, 하이닉스만 있는 게 아니거든요. 전력 업체도 있고, 자동차도 실적이 나쁘지 않고, 미국 시장 상황을 감안하면 선박 주문도 많고, 한화오션도 좋아지고 있고, 방위산업도 성과가 상당히 좋아요. 이런 쪽도 함께 봐야 하는데, 사람들 심리가 한쪽으로 쏠려 있다 보니 '그동안 너무 많이 오른 거 아니야?'라며 왔다 갔다 하는 국면에 있는 거죠.""저는 이익 수준이 그렇게까지 줄지 않는다면 문제라고 보진 않아요. 다만 워낙 가팔랐던 만큼 변동성이 심한 시장이라는 점은 조심해야 해요. 사람들이 흔히 지적하는 게 개별 종목 2배 레버리지 상품인데, 이런 상품이 인가되면서 시장에 들어온 거죠. 예를 들어 삼성전자를 200만 원어치 살 수 있는 사람이 '오르는 폭이 두 배'라고 생각하면서 더 몰려드는 거예요. 그러다 보니 자금이 더 한쪽으로 쏠리고 변동성도 더 커졌어요. 레버리지 ETF가 이 시장을 키운 측면도 어느 정도 사실이지만, 결국 더 중요한 건 우리나라 기업들의 이익 규모예요. 삼성전자와 레버리지 상품으로 쏠려 있던 자금이 더 쏠리면서 변동성이 심해진 현상이라고 보시면 됩니다.""문제는 있어요. 제가 하고 싶은 얘기는, ETF 같은 건 결국 수요와 공급의 문제라는 거예요. 우선순위로 봐야 할 건 실적인데, 시장은 수급에 따라 계속 흔들리거든요. 그럼 정책 당국이 목표로 삼아야 할 건 뭘까요? 변동성이 심한 시장에 누가 선뜻 투자하고 싶겠어요? 겁이 나잖아요. 그러니 정책 목표는 시장을 견조하고 안정적으로 만드는 것이어야 해요.그런데 주가가 계속 오르는 것에만 눈이 팔려서, 정책 당국이 레버리지 ETF 같은 상품 출시를 허용한 게 오히려 변동성을 가속화시킨 측면이 있어요. 그러다 보니 사람들이 더 불안해진 거죠. 시장에 다시 들어오려는 사람 입장에서 생각해 보세요. 오르고 빠지기를 롤러코스터처럼 반복하면, '좀 더 안정화되면 들어가지' 하는 마음이 들 수밖에 없잖아요. 그래서 지금은 실적이 안정적이라는 확인, 그리고 삼성전자나 하이닉스뿐 아니라 코스피 다른 종목들의 실적도 좋다는 확인이 이뤄지기 시작하면 시장이 좀 더 좋아질 수 있다고 봅니다.""이미 나온 상품을 줄일 방법은 없어요. 어떤 투자자가 ETF로 두 배 수익을 노리고 들어와서 손실을 봤는데, 이제 와서 '더 이상 들어오지 마'라고 할 수 있나요? 안 되죠. 그건 분쟁이 생길 수밖에 없어요. 소송 가능성도 있고요. 예전엔 예탁금이 얼마 없어도 투자할 수 있어서 들어왔다가 손실을 본 사람이, 지금 장이 좀 괜찮아 보여서 만회하고 싶은데 '너는 들어오지 마'라고 하면 형평성 문제가 되고 법적으로도 문제가 생겨요. 그래서 정부가 그런 조치를 할 수 있는 법적 근거가 먼저 마련돼 있어야 하는데, 아직 그 부분이 명확하지 않아요. 명확하지 않은 상태에서 시장 변동성이 크다는 이유로 임의로 개입하겠다고 하면 그 자체가 문제가 되기 때문에, 지금 법 개정 이야기가 나오는 거예요.""정부가 두 배 레버리지 ETF에 투자하라고 강요한 건 아니에요. 투자는 각자 알아서 한 거고, 냉정히 보면 그건 자기 책임이죠. 다만 그런 환경을 만든 정부의 잘못은 있다고 봐요. 이런 걸 겪으면서 사람들도 '생각보다 무서운 시장이구나' 하고 느끼게 될 테고, 그러면서 자연스럽게 규모가 서서히 줄어들 거예요. 지금이 그런 과정이라고 봅니다.""상법은 쉽게 말해 '그 회사가 얼마를 벌고, 그중 얼마를 재투자하고 얼마를 주주에게 돌려줄지'를 명확히 하는 규정이에요. 자본시장법은 그 후속 조치고요. 이게 일련의 과정인데, 상법 개정에만 시선이 쏠리다 보니 후속 조치는 제대로 안 한 채 시장을 그냥 믿었던 거예요. 상법 개정은 그 자체로 필요조건일 뿐입니다.""돈을 벌었으면 주주에게 어떻게 배당할지를 명확히 설명해야 하는데, 지금 그게 제대로 안 되고 있어요. 예를 들어 SK하이닉스가 최근 분기 배당으로 주당 몇 만 원을 지급했는데, 정작 투자자들이 궁금한 건 그게 아니에요. '우리가 이만큼 투자해서 이 정도 성과를 낼 계획이고, 그중 일부를 이렇게 돌려드리겠다'는 설명이 필요한데, 그런 이야기를 제대로 하고 있지 않다는 거죠. 성과가 나면 그걸 어떻게 분석해서 재투자할지, 얼마를 배당할지에 대한 약속과 설명, 즉 공시가 제대로 이뤄져야 하는데 지금은 그게 부족해요.""이건 법의 문제라기보다는 금융감독원, 금융위의 배당 정책 관련 규정의 문제예요. 정부가 '배당을 얼마 하라'고 정하는 게 아니라, 기업이 주주들에게 IR을 통해 '이렇게 투자하면 앞으로 이 정도 성과가 날 거고, 그중 이만큼을 돌려드리겠다'는 걸 명확히 설명하게 만드는 환경이 필요하다는 거예요. 상법 개정의 핵심도 결국 '회사의 주인은 주주'라는 거고, 회사가 노동자에게 성과급을 지급한 뒤 남는 돈을 재투자와 주주 환원에 어떻게 나눌지 설명하라는 취지거든요.우리 기업 문화도 그 방향으로 가야 투자자들이 안심하고 투자할 수 있어요. 이익이 10조 났다는데 정작 투자자에게 돌아오는 설명이 없으면 의미가 없잖아요. '더 투자하기 위해 9조가 필요하고, 그럼 얼마가 남는지'를 설명하는 게 바로 공시고, 이런 공시 제도 정비부터 시작해서 정부가 정책적으로 해줘야 할 부분이 많은데, 그걸 제대로 못 했던 거죠.""앞서 말한 것들을 좀 더 확인해봐야 하지만, 현재까지는 나쁘지 않아 보여요. 이익 규모가 지금처럼 유지된다는 전제 아래, 두 번째로 중요한 건 주주 대우예요. 성과가 났을 때 이를 IR(기업설명)을 통해 얼마나 제대로 설명하느냐죠. 실제로 지난번 삼성전자와 SK하이닉스의 IR 결과가 갈렸어요. 둘 다 성과는 좋았지만, 삼성전자는 앞으로 주주에게 어떤 계획으로 보답할지를 명확히 설명한 반면, SK는 그 설명이 약해서 주가가 많이 빠졌어요. 기업들이 이런 설명 과정을 제대로 해나가는 게 필요합니다.정리하면, 이익이 많이 나는 게 첫 번째고, 그 이익이 안정적이라는 확신을 주는 게 두 번째예요. 이란 전쟁, 중국 창신메모리, 하이퍼스케일러들의 실제 수익성 같은 리스크 요인들이 예측 가능한 수준으로 확인돼야 하는데, 현재로서는 그렇게 나빠 보이지는 않습니다.이런 상황에서 투자자에게 가장 중요한 건 한 방에 크게 벌겠다는 마음을 경계하고, 차곡차곡 분할해서 조금씩 사 모으는 거예요. 레버리지 ETF는 결국 한 방에 벌겠다는 접근이잖아요. 시장이 사람들에게 요구하는 건 '조급해하지 않아도 괜찮다'는 신뢰인데, 그 신뢰의 근거는 상법 개정 등을 통해 주주를 제대로 대우하는 환경을 함께 만들어가는 것입니다.""누구도 지수가 얼마까지 갈 거라고 단정해서 말할 수는 없어요. 다만 저는 현재 우리 시장 상황 자체가 그렇게 나쁘지 않다고 봐요. 그런 시장에서는 서두르지 않고 조금씩 주식을 사 모으는 게 가장 좋은 투자 방법 중 하나라고 말씀드릴 수 있습니다."