말랭이 마을에서 만난 '빈 숟가락' 벽화

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큰사진보기 ▲마을 벽화동네 담장에 그려진 식사 그림 벽화 ⓒ 유경선 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 본인 문집에도 실립니다.

말랭이 마을 경로당 앞 좁고 가파른 골목길을 따라 몇 걸음 걷다 보면, 불현듯 과거의 한 장면으로 소환되는 마법 같은 순간을 만난다. 그것은 어쩌면 잊고 지냈던 그리운 냄새일 수도 있고, 빛바랜 담벼락의 질감일 수도 있으며, 혹은 우연히 마주친 낡은 벽화일 수도 있다. 김수미 가옥의 뒷문을 통해서도 마주칠 수 있는데 골목으로 나오자마자, 시선은 한순간에 어느 오래된 가족의 식탁으로 향한다.그림 속에는 한 가족이 좁은 방, 앉은뱅이 밥상 앞에 둘러앉아 있다. 가운데는 보글보글 끓었을 법한 노란 냄비가 놓여 있고, 그 주위로 밥그릇과 반찬 그릇들이 단출하지만 정겹게 놓여 있다. 인물은 총 네 명이다. 아이들의 어머니로 보이는 중년 여성 한 분과, 청년으로 성장한 듯한 남자 둘, 그리고 환하게 웃고 있는 여자아이 하나. (이들의 관계가 엄마, 아빠와 1남 1녀인지, 혹은 엄마와 2남 1녀인지는 명확하지 않다.) 그들의 표정에는 서로에 대한 깊은 신뢰와 따뜻한 애정이 가득 차 있다. 함께 밥을 먹는다는 그 행위 자체가 이미 그들을 하나로 묶어주고 있기 때문이다.그러나 이 평화롭고 화목한 그림에 시선을 고정하고 자세히 들여다보면, 아주 기묘하고도 재미있는 '옥에 티' 혹은 '수수께끼' 하나를 발견하게 된다. 바로 네 식구 모두가 들고 있는 숟가락이 약속이라도 한 듯 '빈' 상태라는 점이다. 찌개를 뜨는 손동작이라면 숟가락 위에 얼큰한 국물이나 건더기가 조금이라도 남아있어야 마땅하고, 밥을 떠서 입으로 가져가는 중이라면 밥알 몇 개가 숟가락에 붙어있어야 자연스럽다. 하지만 그들의 숟가락은 약속이나 한 듯, 깨끗하게 비어있다. 엄마의 숟가락조차도 냄비 속 내용물을 뜨기 '직전'의 상태로 고정되어 있다. 밥을 입에 넣기 '직전'인지 '직후'인지 모르겠지만 소녀 역시 빈 숟가락을 허공에 들고 있다. 마치 화가가 '식사'라는 역동적인 과정을 그리려다, 그 직전의 '찰나'를 박제해 버린 것만 같다.도대체 왜 화가는 이런 결정을 했을까? 이는 단순한 화가의 실수일까, 아니면 의도된 장치일까? 이 '빈 숟가락'은 우리에게 어떤 이야기를 건네고 있는 것일까?가장 직관적인 해석은, 이 그림이 보여주는 식사가 '과정'이 아닌 '순간의 영원성'을 상징한다는 것이다. 식사는 늘 끝이 난다. 식사를 마치면 밥상은 치워지고, 사람들은 흩어진다. 하지만 화가는 가장 행복하고 화목한 그 '식사 직전'의 순간을 고정함으로써, 이 가족의 화목함이 결코 끝나지 않기를 바랐던 것은 아닐까?또 다른 재미있는 상상은 이 가족의 '마음'에 초점을 맞추는 것이다. 혹시 이들은 서로에게 가장 맛있는 부위를 양보하기 위해 눈치 싸움을 하는 중이 아닐까? "네가 먼저 떠", "아니, 형이 먼저 떠"라고 말하며, 혹은 가장 좋은 고기 한 점을 가족의 숟가락에 얹어주기 위해 서로의 빈 숟가락을 마주 보고 있는 것은 아닐까? 만약 그렇다면 빈 숟가락은 물질적인 풍요가 아닌, 서로를 위하는 '보이지 않는 따뜻한 마음'으로 가득 채워져 있는 셈이다. 이들이 함께 먹는 찌개는 보글보글 끓는 소리보다, 서로를 향한 배려의 마음으로 더 뜨거울 것이다.혹은 이 그림이 그려진 시대의 사회상과 연결 지어 볼 수도 있겠다. 말랭이 마을의 좁은 골목, 낡은 주택가... 이 가족이 부유한 가정은 아닐 확률이 높다. 그렇다면 이 빈 숟가락은 어쩌면 그들이 가진 것이 많지 않음을, 그러나 그 부족함 속에서도 가족의 화목함과 웃음으로 '충만함'을 느끼고 있음을 보여주는 역설적인 장치일지도 모른다. 빈 숟가락은 그들의 '가난'이 아니라, 그 가난을 이겨내는 '사랑'을 더 극적으로 강조한다. 무엇이 담기든 감사히 먹겠다는, 그 빈 마음 자체가 이미 축복이다.마지막으로, 이 그림은 관람자들에게 던지는 질문일 수도 있다. "당신의 숟가락에는 무엇이 담겨있습니까?" 우리는 늘 무언가를 '더 많이' 담으려고 애쓴다. 돈, 명예, 성공... 하지만 이 그림은 우리에게 말한다. "때로는 빈 숟가락이어도 좋다. 당신의 곁에 함께 밥을 먹어줄 가족이 있고, 마주 보며 웃을 수 있다면 그것만으로도 충분하다"라고... 빈 숟가락은 무언가를 채워 넣어야 하는 압박감에서 벗어나, 그 비어있는 '시간'과 '공간' 자체를 가족과 함께하는 기쁨으로 채우라는 메시지를 던진다.말랭이 마을의 좁은 골목길에서 만난 이 빈 숟가락의 식탁은, 내게 잠시 발걸음을 멈추고 내 삶의 '밥상'을 돌아보게 했다. 내 숟가락은 무엇으로 채워져 있었던가? 너무 무겁거나, 너무 차가운 것들로만 채우려 하진 않았던가? 낡은 담벼락의 화가는 이 빈 숟가락을 통해, 가장 평범하고 소박한 가족의 식탁이 사실은 가장 위대하고 가득 찬 순간임을, 역설적으로 증명해 보였다. 나는 이 그림을 오래도록 마음에 담아두고, 삶이 무거워질 때마다 이 '빈 숟가락'을 떠올리며 그 비어있음이 주는 충만함을 다시 느끼고 싶다.