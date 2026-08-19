후원물품 담은 가방이 자꾸 무거워지는 이유

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큰사진보기 ▲생활지원사 활동에 없어서는 안 될 가방작지만 무엇이든 들어가는 가방을 메고 오늘도 좁은 골목길을 누빈다. ⓒ 서광식 관련사진보기

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삼복더위는 지났다고 하지만 여전히 덥다. 길에 나와 몇 걸음 걷지 않았는데도 가방을 멘 등허리에 땀이 줄줄 흘러내린다. 그렇다고 가방을 벗어버릴 수도 없으니. 여름이나 겨울이나 사철 내 어깨에서 떨어지지 않는 동무인 까닭이다.내 가방 속은 화개장터(?) 같다. '있어야 할 건 다 있고 없을 건 없'다. 꺼내보면 별거 아닌 자질구레한 것들인데도 하나라도 없으면 허전하고 불안하기까지 하니 다 넣고 다닌다.먼저 사계절 공통으로 우양산(양산 우산 겸용), 선글라스, 핸드폰 보조 충전기, 텀블러, 수첩, 볼펜, 형광펜, 용지 받침대, 물휴지, 휴지, 손수건, 칫솔·치약, 치실, 휴대용 손칼, 손톱깎기, 핸드크림, 상처 연고, 일회용 반창고, 마스크 그리고 접이식 시장바구니.여기에 여름에는 손 선풍기, 부채, 물통, 대형 수건, 챙모자, 챙 없는 모자, 얇은 바람막이 겉옷 같은 것들이 추가되고, 겨울에는 털모자, 장갑, 목도리, 워머 등등이 더해진다. 사실 겨울 것은 다 몸에 착용하는 용도라 가방 속 물품이 아니라고 볼 수도 있지만 실내에 들어가는 순간 다 가방으로 들어가는 짐이 된다.사정이 이러하니 무게도 만만치 않다. 그렇다고 뭐 하나 딱히 빼놓을 수도 없으니 그저 내가 감수해야 할 무게려니 하고 버틴다. 어디 여행 가느냐고 묻는 사람도 있지만, 나조차도 바로 여행을 떠나도 불편하지 않을 정도가 아닐까 하고 생각하는 중이다.가방을 메고 다니는 이유는 단지 개인적 필요 때문만은 아니다. 생활지원사 활동과 밀접한 관계가 있다. 노인맞춤돌봄 내용에는 어르신의 안전 지원과 함께 연계 서비스라는 것을 제공하는데, 여기에 어르신의 안정적인 생활을 위한 민간의 다양한 후원, 자원봉사 등이 포함되어있다.이 중에 민간 후원-특히 물질적인 것-의 경우, 어르신들에게 물건이 전해지는 마지막 단계에 생활지원사의 손발을 빌리는 경우가 많기 때문에 가방은 없어서는 안 되는 필수품이다. 후원품이 항상 가볍고 부피가 작아지라는 법은 없으니 여분의 가방이 필요한 경우도 있고, 그마저도 안 되면 개인용 접이식 카트를 이용한 적도 많다.후원 물품의 종류는 상상 그 이상이다. 의식주 모든 면에 후원이 있다고 보면 된다. 여름이면 선풍기, 서큘레이터, 겨울이면 온풍기, 전기장판 등 가전제품부터 계절별 이불, 내복, 의류, 이동용 안심 지팡이 등 다양하다. 압도적인 것은 먹을거리인데 쌀, 김치는 물론 봉지에 담긴 설렁탕, 삼계탕 같은 간편식이 주를 이룬다.생일을 맞은 어르신에게 전해드릴 약, 파스 등 소소한 선물도 생활지원사들의 몫이다. 설날, 추석 같은 명절이 오면 어르신보다 생활지원사들의 신경이 더 곤두서기도 한다. 명절이면 은근히 후원품을 바라는 어르신이 있기 마련인데 그 기대에 어긋나게 선물이 없거나, 터무니없이 빈약하거나 하면 괜스레 생활지원사들이 더 미안해진다.복지관 인근 기업 직원 가족들이 봉사 활동차 주기적으로 김치를 담그러 온다. 그 김치 배달도 생활지원사들이 맡는다. 담근 김치를 통에 넣어 운반할 때는 냄새도 문제가 된다. 가까운 거리라도 대중교통을 이용하기 불편하고, 택시를 타려 해도 눈치가 보인다. 승차 거부를 당할 때도 있다.문제는 후원품의 부피와 무게다. 쌀 김치 같은 것은 성인이 감당하기에도 힘이 들 때가 많다.이럴 때 독거 어르신 댁이 평지라면 얼마나 좋을까 생각한다. 좀 멀더라도 카트를 끌고 걸어갈 수 있었으면. 차가 들어가지 못하는 골목길이 대부분인 데다가 예전처럼 산꼭대기 계단 비탈길은 아닐지라도 집 앞까지 카트 등을 원활히 끌고 갈 수 있는 형편은 아니다.그러니 비교적 가까운 큰 길가에 물건을 내려놓고 소분해야 한다. 등에 멘 가방, 시장바구니, 종이 쇼핑백, 비닐봉지 등 뭐라도 담을 것이 있으면 나눠 담는다. 두 팔 두 손에 짐을 걸고 쥐고 어깨에까지 짐보따리를 꿰고 뒤뚱뒤뚱 걸어가는 나를 누가 본다면 참 볼만하다고 하지 않을까.광복절 연휴가 지나자, 서울 지역에 다시 '폭염경보'가 내렸다. 야외 활동 자제 권고가 내렸지만 쉴 수 없었다. '여름나기 꾸러미 상자'가 후원품으로 왔다. 여름 이불, 밀키트, 즉석밥, 라면, 주방세제 등 종류도 내용물도 다양했다. 그래도 이 정도쯤이야. 너무 얕보았을까. 한순간 방심했을까. 상자를 들다 허리를 삐끗했다. 완전히 펴기도, 완전히 구부리기도 어렵게 되었다. 아침에 일어나려면 더 힘이 든다. 나이 먹으니 회복도 더디다.요 며칠 출근길 내 가방 속에 필수 물건이 하나 더 늘었다. '빠른 진통 효과 허리통증'-○○파스.