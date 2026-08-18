금강의 뿌리, '물뿌랭이' 옹달샘을 아시나요

큰사진보기 ▲장수 신무산 뜬봉샘 생태공원 금강발원지문 조형물 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲장수 신무산 뜬봉샘 생태공원 연못의 야생화 택사 꽃 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲장수 신무산 뜬봉샘 생태공원 자작나무 조형물 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲장수 신무산 뜬봉샘 가는 숲길 ⓒ 이완우 관련사진보기

▲장수 신무산 뜬봉샘 아래 계곡물 이완우 관련영상보기

큰사진보기 ▲장수 신무산 뜬봉샘 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲장수 신무산 뜬봉샘 ⓒ 이완우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장수 신무산 뜬봉샘 주위 매미꽃 군락지 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲장수 신무산 뜬봉샘 물뿌랭이 전망대 풍경 ⓒ 이완우 관련사진보기

▲장수 신무산 뜬봉샘 자작나무숲 이완우 관련영상보기

큰사진보기 ▲장수 신무산 뜬봉샘 숲길에 무리 지은 한여름의 국화꽃 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲장수 신무산 뜬봉샘 아래 물뿌랭이 마을 ⓒ 이완우 관련사진보기

"수분현(水分峴)은 현의 남쪽 25리에 있다. 골짜기의 물이 한 줄기는 남원으로 향하고 한 줄기는 본 현으로 들어와 남천이 되었다. 이것 때문에 이름을 붙였다."

장수 수분재 인근에 '뜬봉샘 생태공원'이 있다. 뜬봉샘은 신무산(神舞山, 897m)의 금남호남정맥 마루금 가까이에서 솟아나는 옹달샘으로 금강의 발원지다. 지난 15일, 뜬봉샘 생태공원을 탐방하였다.공원 입구, 새의 날개가 연상 되는 조형물 옆에 '금강발원지문'이란 글 기둥이 서 있다. 비상하는 듯한 좌우의 날개 형상 가운데에 은색의 물방울이 금강의 옹달샘(물의 씨앗)처럼 자리하고 있었다. 이 조형물이 뜬봉샘과 이곳에 전해오는 무지개 타고 하늘로 날아올랐다는 봉황 설화를 형상화한 상징물로 보였다.공원 어귀의 연못에 여러 수생 식물이 꽃을 피우고 있었다. 수면을 배경으로 활짝 핀 택사 꽃의 순백 꽃잎과 선명한 노란 꽃술이 방문객의 마음을 환하게 해 주었다.뜬봉샘으로 방향을 잡고 생태 탐방로를 찾아 들었다. 거친 표면의 자작나무 기둥을 세우고 상단을 맞댄 아치형 입구 구조였다. 나무의 자연스러움과 결을 살린 투박한 형상이 친근하게 느껴졌다. 아치형 입구 너머에 자작나무의 토막을 엮어 만든 목각 인형이 두 개가 나란히 앉아 있었다.뜬봉샘으로 향하는 생태 탐방로에 들어섰다. 우거진 숲이 하늘을 가려 싱그러운 터널을 이뤘다. 흙냄새와 풀 내음이 가득한 숲길에서 발걸음은 가벼워지고, 여름 숲속에 가득한 풀벌레와 매미의 주파수 높은 합창 소리에 마음은 시원하고 고요해졌다.계곡에서는 뜬봉샘의 여린 물줄기가 바위 틈을 돌아내리며 제법 여울다운 물소리를 냈다. 뜬봉샘의 첫 물은 미약하지만, 호남과 충청의 여러 고을과 너른 들녘을 적시는 금강 약 400km의 도도한 물길이 되어 서해로 흘러 나간다.뜬봉샘에 이르렀다. 이곳은 해발 약 780m 지점이라고 한다. 뜬봉샘은 산 비탈면에 안겨 있으며, 그 위 8m 지점에서 하늘이 열려 있었다. 뜬봉샘에서 산길을 따라 10여 분 올라가면 신무산 정상이다. 금남호남정맥은 금강과 섬진강의 분수령(水分嶺)이 된다. 뜬봉샘 위 정맥의 마루금 너머로 떨어진 빗물은 섬진강으로 흐른다.뜬봉샘(옹달샘)은 깨끗한 돌담으로 정갈하게 쌓여 있었다. 오랜 세월 산짐승이 다가와서 목을 축였을 법한 이 샘터에는, 샘물이 너무 맑고 투명하여서 샘이 비어 있는 듯하였다. 고운 모래와 작은 조약돌이 은은하게 가라앉은 옹달샘 바닥은 맑은 냇가 같았다.뜬봉샘은 조선 태조 이성계가 고려의 장수 시절에 기도 터였다는 설화가 전해온다. 장수 쪽 설화는 이성계가 팔공산 옹달샘 주위에 움막을 짓고 하늘에 기도드리는데, 하늘에서 서광이 비치며 옹달샘에서 봉황새가 날아올랐다고 한다.임실 쪽 설화는 이성계가 팔공산 도선암(훗날 성수산 상이암이 됨)에서 기도하는데 동남쪽에서 하늘이 서광이 어렸다. 이성계가 서광을 쫓아 말 타고 20리 산길을 달려 찾아갔다. 서광이 비치는 옹달샘에 이르렀더니, 마침 봉황새가 하늘로 날아오르고 있었다고 한다.뜬봉샘 주변에는 매미꽃(양귀비과)으로 보이는 산지 습지 식물이 군락을 이루고 있었다. 진한 초록의 잎과 노란 4판화 꽃잎이 뜬봉샘 주변을 환하게 밝혔다.뜬봉샘을 내려오는 길에 올라왔던 생태 탐방로를 약간 벗어나 임도를 걸어 보았다. '장수 명산 14좌 도전'이라는 큼지막한 글씨의 현수막이 장수군에서 올해 5월 중순부터 연말까지 시행하는 '장수 K-샤모니 마운틴 챌린지' 행사를 알리고 있었다.'물뿌랭이 전망대'가 나타났다. 물뿌랭이는 물뿌리라는 이 지역의 방언에서 기원한 지명이라고 한다. 이곳 뜬봉샘 지역이 금강의 뿌리가 된다는 것을 지명에 담고 있었다. 물뿌랭이 전망대에서 동쪽으로 첩첩이 고산준령의 능선이 펼쳐졌다.백두대간 영취산에서 장안산으로 분기한 금남호남정맥의 뒤편으로 백두대간이 운봉고원으로 용틀임하며 내려가고 있었다. 천 리 금강의 첫물이 발원하는 깊은 산골에서 바라보는 정맥과 대간의 큰 산맥이 함께 어우러진 풍경은 묵직한 여운을 주었다.자작나무 숲에 이르렀다. 은백색의 매끄러운 수피를 곧게 뻗어 올린 자작나무 숲이 의연한 자태로 하늘을 향해 서 있었다. 초록 잎을 달고 하얀 기둥으로 서 있는 자작나무는 여름 숲의 귀족이었다.바람에 흔들리는 자작나무 숲속에 가파른 계곡의 여울처럼 세차게 흐르는 바람 소리는 세상의 먼지와 번뇌를 깨끗이 쓸어갈 듯하였다. 한참을 자작나무 숲 옆 임도에서 머물렀다. 한 그루의 자작나무처럼 꼿꼿이 서서 종일 이 숲의 일부가 되어도 좋을 듯싶었다.생태 탐방로가 끝나갈 즈음에 나무들 사이로 '물뿌랭이'라 부르는 수분리 마을이 보였다. 마을 앞 여름 벼가 자라는 작은 들녘 넘어 커다란 느티나무와 주택이 몇 채 보였다. 금강과 섬진강의 분수령인 수분재(水分峙) 고갯마루의 도로 지역이다. <신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)> 장수현 조의 수분재 기록을 한글로 옮기면 다음과 같다.방문자 센터에서 뜬봉샘까지는 평지와 오르막이 반복되는 약 2km의 생태 탐방로가 이어진다. 여유롭게 왕복 한 시간 반 정도 걷는 동안, 길가에 세워진 다양한 동식물의 생태 설명 안내판이 발걸음을 더욱 즐겁게 해 준다. 계절마다 피어날 야생화들을 떠올리며, 이곳의 재방문을 다짐해 보았다.