"SK하이닉스 청주 지방세가..." 1위 역전한 박선원의 약속

더불어민주당이 8.17 전당대회 순회경선 중입니다. 당 대표와 최고위원 후보들은 충청권을 시작으로 부울경, 대구경북, 강원, 제주, 호남, 인천, 서울경기 등을 돌며 총 14번 연설합니다. 지역을 돌 때마다 비슷한 내용이 반복되곤 하지만, 그 사이마다 후보만의 역사와 정견을 담은 새로운 메시지를 발표하기도 합니다. 집권여당의 차기 지도부를 뽑는 선거에 참여하는 당원·시민에게 도움이 될 만한 후보별 특색 있는 연설 전문을 소개합니다.

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큰사진보기 ▲더불어민주당 박선원 최고위원 후보가 15일 전남광주 나주시 나주종합스포츠파크 다목적체육관에서 열린 민주당 대표·최고위원 전남광주 합동연설회에 참석해 정견 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

김제 만경평야. 서울에서 광주 고향을 갈 때 김제 만경평야를 보면 그렇게 후련해질 수가 없었습니다.

그러나 존경하는 전북특별자치도민 여러분, 당원 동지 어려분. 마음속에 김제 만경평야보다도 더 긴 한숨이, 섭섭함이 켜켜이 쌓여져 있음을 잘 압니다.

서운하고 답답하고 어째 그런다냐 우리한테, 이런 마음도 드셨죠.

그렇습니다. 대통령께서 2차, 3차 3대 메가 프로젝트 준비하고 계십니다 여러분. 걱정하지 마십시오. 여러분의 답답한 속을 확실히 풀어드리겠습니다. 내란세력이 가장 두려워하는 기호 7번 박선원이 여러분의 답답함을 풀어드리는 가스활명수가 되겠습니다.

동지 여러분. 우리 대통령의 마음속에 호남은 하나입니다. 전북특별자치도는 세종시에 청와대와 국회가 내려옴으로써 전국특별자치도는 말 그대로 수도권이 되는 것입니다. 수도권이 되는 전북특별자치도, 898조가 투입된다는 전남광주서남권 3대 메가 프로젝트일 때 우리 전북특별자치도가 소외될 수 있겠습니까.

여러분. 정말 그렇게 생각하십니까. 이재명 대통령이 그런 분입니까.

아닙니다. 지방주도성장시대, 세계 초우량국가 5천년 역사에서 대한민국 전체를 세계 최첨단 산업기지로 만들어서 우리 모두를 우리 전북특별자치도를 잘 살게 하겠다는 엄청나고 웅장한 계획을 이재명 대통령이 준비하고 있고, 2차 3차로 머지않아 발표됩니다. 이재명 대통령 믿으십니까.

자, 그러면 동지 여러분께 묻겠습니다. 이재명 대통령이 하고 있는 이 일, 누가 제일 잘하겠습니까. 대통령께서 도약하자, 속도를 내자, 나하고 호흡을 맞추자, 우리 온 국민에게, 특히 나를 사랑하는 호남 전북자치도민께 성과를 하나하나 느낄 수 있도록 하고 싶다, 그러니 나 하고 손발 맞춰 일하자 호소하고 계십니다.

지난 1년 우리 당은 열심히 일했습니다. 하지만 집권 여당이었습니까, 집권 야당이었습니까. 이제 집권 여당답게 합시다. 책임의식을 가집시다. 능력을 제대로 발휘해봅시다. 순발력을 키워내서 위기도 반드시 기회로 만들어냅시다.

지난해 이재명 대통령이 들어와서 국가의 부가 800조가 늘었습니다. 현금유동성이 400조가 늘었습니다. 그러니 돈이 뭉쳐다닙니다. 이 돈이 제대로 쓰이도록 하겠습니다. 우리 지방, 지역에, 전북에 이 돈이 들어오게 하겠습니다.

충청북도 청주가 SK하이닉스 하나 들어와가지고 지방세가 3580억입니다. 내년에 9800억입니다. 우리 전북특별자치도에 딱 절반입니다. 청주 인구 85만, 우리 전북자치도 인구 172만. 왜 우리가 못해내겠습니까. 우리 장관님들, 힘 있는 의원님들, 얼마나 많습니까.

우리가 해냅니다. 전북이 대한민국에서 제일 잘사는 곳이 될 수 있습니다. 인구 172만, 땅은 8천㎢. 좁습니다. 집중하면 성과 냅니다.

이재명 대통령이 할 겁니다.

새로운 지도부, 능력 있는 박선원이 하겠습니다 여러분.

더불어민주당 8.17 전당대회에 출마한 박선원 최고위원 후보가 호남에서 가장 많은 표를 얻으며 누적 득표 선두에 올랐다. 누적으로 박 후보가 17.70%(15만9462표), 최 후보가 17.33%(15만6061표)다.15일 호남권 순회경선에서 발표된 투표 결과, 박 후보는 37.06%(8만9728표)를 얻어 1위를 차지했다. 앞선 권역에서 줄곧 선두를 달려온 최민희 후보(29.57%, 7만1595표)는 2위인 서미화 후보(33.72%, 8만1651표)보다도 표를 못 받아 3위를 기록했다. 이 덕분에 누적 득표 순위에서 박 후바가 최 후보를 역전했다.광주 출신인 박 후보는 노무현 정부 때 대통령비서실 통일외교안보전략비서관을 지냈고, 문재인 정부 당시 국가정보원 제1차장을 역임했다. 제22대 총선에서 인천 부평을 국회의원으로 당선됐다. 친명계인 그가 '국정안정' '당정일치'를 내세우며 이재명 대통령과의 호흡을 강조한 점이 호남 당심을 움직인 것으로 보인다.하지만 박 후보와 최 후보의 격차는 불과 3401표. 마지막 남은 순회경선이 최 후보의 지역구인 경기서울에서 열리는 만큼 박 후보가 환호하기엔 아직 이르다. 만약 선두를 사수하는 데 성공한다면, 17일 전당대회에서 수석최고위원으로 당선될 가능성에 한 발 더 다가가게 된다.다음은 15일 박 후보의 전북 합동연설회 정견발표 전문.