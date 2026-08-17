'다정함'에 관한 사려깊은 고찰

'사람을 남기는 말, 관계를 바꾸는 태도'

'다정함은 노력의 결과이고, 관계는 우연이 아닌 선택의 산물이다.'

나는 '다정함'이 세상을 더 이롭게 할 수 있는 힘이라고 믿는다, 다정함을 가진 사람은 엄청난 지능의 소유자이다.

이기심은 나를 위한 다정함이다. 내 진심에 먼저 귀를 기울이고, 내가 진짜 원하는 선택을 할 수 있도록 나를 돕는 일.

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뻔한 말에는 따뜻함과 진정성이 담겨 있다. 그리고 그 말을 뻔하게 할 수 있는 사람은, 결국 가치를 드러내는 법을 아는 사람이다.

다정함은 거창하지 않다. 하지만 그것은 무너진 하루를 다시 세우는 데 충분한 힘이 된다.

그리고 이제, 당신의 다정함을 보여줄 차례입니다. 다정한 사람이 결국 이깁니다.

그리고 그 다정한 사람들이 결국 세상을 바꿀 것이라 믿습니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.이 기사는 블로그에도 실립니다.이 기사는 블로그에도 실립니다.

표지와 뒤표지에 각각 새겨져 있는 두 문장이 이 책의 모든 걸 함축한다. <다정한 사람이 이긴다>는 말과 태도에 관한 저자의 생각을 담고 있다. 그 생각은 다정함은 그 무엇보다도 강하다는 신념이다.<다정한 사람이 이긴다>는 인간이 가진 '다정함'에 관한 글로 구성되어 있다. 저자는 세 챕터에 걸쳐서 태도와 말이 가진 힘을 설명하면서 왜 우리가 공감적인 자세로 타인을 대해야 하는지 말한다. 책은 작가가 팽팽한 사회에서 겪었던 에피소드와 이를 바탕으로 그가 얻었던 교훈들로 이루어져 있으며, 실제 겪었던 경험담을 통해 독자들에게 저자가 하고 싶은 이야기들을 설득력 있게 전달한다. 그 이야기들은 누군가의 마음을 위하는 다정함과 연결되어 있다. 여기서 중요한 건 '누군가'는 타인뿐만 아니라 '자기 자신'도 포함한다는 사실이다.책은 독자들에게 이타심뿐만 아니라 자신을 지키는 마음가짐도 이야기한다. 저자에 의하면 '다정함'은 타인을 위한 전유물이 아니라 자신을 위한 삶의 지혜다. 지금 내가 지쳐있는 건지, 휴식이 필요한 건지, 출발이 필요한 때인지 돌아보는 건 자기 자신을 위한 다정함이라는 올바른 일이다. 작가는 '리처드 도킨스'의 <이기적 유전자>에서 나온 '이기심은 유전자의 생존 전략'이라는 말을 인용하여 이기심 또한 나를 위한 다정함이라는 사실을 강조한다.이를 통해 책은 '다정함'은 그저 타인을 위한 전유물이라는 쉽게 가질 수 있는 편견을 없앤다. 독자는 저자의 생각을 읽어가면서 서로를 생각하는 이타심이야말로 사회에서 살아남기 위한 이로운 생존법이라는 사실을 일깨운다. 이런 생존법은 현실에선 '예의'라는 형태로 나타난다. 이런 '예의'를 잊고 살아가는 사람들에게 경각심을 준다.다정한 말 한마디는 사람을 살릴 수 있고 차가운 말 한마디는 사람을 상처 입힐 수 있다. 이 사실은 많이 강조되어 온 진실이다. 그러나 현대 사회 구성원들이 이를 간과하고 무시하며 서로를 상처 입히는 일들이 잦아지고 있다. 저자는 가벼운 인사말을 하는 법조차 망각하고 있다는 점을 안타까워하며 기본적인 예의의 중요성을 강조한다. '미안합니다', '감사합니다', '안녕하세요', 등 간단한 표현들은 당연하다는 이유로 직접 표현되는 일이 점점 줄어들고 있다. 그러나 표현이 표현인 이유는 직접 입 밖으로 내뱉어지기 때문이다. 말, 행동, 표정, 어투로 나오지 않는다면 상대방은 이를 알 도리가 없다. 저자는 '다정함'이란 생각에서 그치지 않고 행해지면서 나타난다고 전한다.<다정한 사람이 이긴다>는 세상에서 '다정함'이 필요한 이유를 작가 본인이 직접 겪은 경험을 바탕으로 얻은 깨우침을 풀어주는 이야기이다. 저자는 긴장과 불안으로 굳어진 사회에서 나약함이라고 치부되기 쉬운 다정한 말이나 태도가 사실 얼마나 큰 인내와 강함을 바탕으로 탄생한 것인지, 그 이로운 점이 상호 간 관계에서 얼마나 큰 힘을 발휘하는지를 따뜻한 문체를 통해 알려준다. 독자들은 이 글을 읽어가면서 타인뿐만 아니라 자신과의 관계에서 얻었던 상처를 위로받을 수 있다.간혹 읽다 보면 다소 상투적이라고 여겨질 부문들이 있긴 하다. 이타심, 다정함, 공감의 자세에 대해 강조하는 이야기는 곳곳에서 쉽게 찾아볼 수 있고 예전부터 나오던 소재였다. 다만, 그 당연하다면 당연한 교훈을 이렇게 독자들에게 널리 유행시킨 것만 해도 이 책은 그 값어치를 한다.이 서적은 이미 바이럴되어 많이 유명해진 책이다. 우리 일상에서 당연하다는 이유로 잊고 있던 다정한 예의를 일깨워주는 내용이 이렇게 사람들의 입에 오르내렸던 건 사람들이 상투적인 다정한 말 한마디, 위로를 내색하진 않더라도 바라고 있었다는 증거가 아닐까. 작가가 남긴 이 말이 그런 사람들을 위해 독자들에게 전하는 당부로 들린다.