손주들과 외친 "대한독립만세", 그림책이 이어준 광복절

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큰사진보기 ▲태극기 그림책 세 권 딸아이가 도서관에서 손주들을 위해 빌려온 <안녕 태극기>, <모두의 태극기>, <태극기 다는 날> 그림책. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김포시 독립운동기념관 도착 맑은 하늘 아래, 기념관 입구의 표지석을 향해 다정하게 걸어가는 두 손주. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲호기심 어린 눈빛으로 독립운동 관련 영상과 전시물을 감옥 창살 모형 너머로 진지하게 바라보고 있는 둥둥이와 에그. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲"내가 설명해 줄게" 김포시독립운동기념관 전시관 복도를 따라 앞장서서 걸으며 동생과 할머니를 안내하는 세 살 둥둥이와 뒤따르는 한 살 에그. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲"대한독립만세!" 대형 만세 벽화와 포토존 앞에서 선물 받은 손태극기와 부채를 들고 포즈를 취하는 두 손주. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

광복절을 앞둔 지난 13일, 딸아이가 손주들을 위해 도서관에서 그림책 세 권을 빌려왔다. <안녕 태극기>, <모두의 태극기>, <태극기 다는 날>까지, 아이들 눈높이에 맞춘 '태극기 시리즈'였다. 전직 교사였던 나보다도 아이들 시기에 맞춰 책을 잘 골라오는 딸의 센스에 속으로 감탄이 절로 나왔다.대구에 다녀오느라 열흘 만에 할머니를 만난 첫째 손주, 세 살 '둥둥이'는 부쩍 어리광을 부리며 책을 읽어 달라고 졸랐다. 요즘 제법 글자에 호기심을 보이며 집중하는 시간이 늘었지만, 아직 긴 줄글은 어른의 목소리로 듣는 걸 좋아한다. 둥둥이가 원하면 언제든 준비된 할머니는 즉시 태극기 책을 들고 자리를 잡았다.가장 먼저 펼쳐 든 <안녕 태극기>는 태극기에 담긴 우주 창조의 원리를 '붉은 거인'과 '파란 거인'의 신화 이야기로 재미있게 풀어낸 책이었다. "으라차차!", "순풍!" 같은 의태어와 의성어가 나올 때마다 운율과 악센트를 살려 목소리를 변조해 읽어주니, 둥둥이도 깔깔거리며 신나게 따라 했다.이어 들고 온 <모두의 태극기>를 다 읽고 나서는 감정이 벅차올랐다. 3·1 운동부터 근현대사의 굵직한 순간마다 우리 민족과 함께했던 태극기의 역사에 절로 마음이 숙연해졌다. 나는 책을 덮자마자 둥둥이, 그리고 한 살배기 둘째 손주 '에그'와 함께 두 손을 번쩍 들고 "대한독립만세!"를 외쳤다.손에 태극기가 들려있었다면 더 좋았겠지만, 맨손으로 외치는 만세 삼창만으로도 가슴 한구석이 찡해졌다.글씨가 다소 빽빽한 세 번째 책 <태극기 다는 날>은 그림 위주로 살피며 옛날 태극기의 다양한 모습과 국기 게양의 의미를 공부했다. 다 읽고 나니 곧 다가올 광복절에 우리 집에도 태극기를 달자는 이야기가 나왔다. 그런데 아뿔싸, 집에 태극기가 없었다."태극기를 어디서 구하지?" 고민하던 차에, 마침 오늘 첫째 둥둥이가 다니는 어린이집에서 김포시독립운동기념관으로 견학을 간다는 소식이 떠올랐다. 아하, 그래서 딸이 이 그림책들을 미리 준비해 빌려왔던 거구나.오후에 어린이집에서 돌아온 두 손주를 데리고 곧장 김포시독립운동기념관으로 향했다. 한 살이라 너무 어린 에그는 견학을 못 갔던 터라, 아침에 먼저 다녀온 둥둥이에게 "오늘 다녀왔으니 할머니, 할아버지, 동생한테 안내해 줄래?" 하고 부탁했다. 그러자 세 살 둥둥이는 어깨를 으쓱하며 "알았어, 내가 설명해 줄게!" 하고 의기양양하게 앞장섰다.김포는 1919년 3월 22일 월곶을 시작으로 양촌, 고촌, 하성 등지에서 8일간 대규모 독립만세운동이 격렬하게 일어났던 호국의 고장이다. 그 역사를 기리기 위해 2013년 양촌읍에 문을 연 김포시독립운동기념관에는 독립운동가 훈장증과 전시실, 추모 공간이 잘 마련되어 있었다.전시관에 들어서자 둥둥이는 "할머니, 옆에 있는 나라야"라며 나름의 설명을 덧붙였다. 견학 때 해설사가 해준 '이웃 나라(일본)가 우리나라를 빼앗았다'는 말이 세 살 아이의 기억에도 깊게 남았던 모양이다.한 살 에그는 전시관의 알록달록한 조명과 그림들이 마음에 들었는지 싱글벙글 웃으며 폴짝폴짝 뛰놀았다. 다행히 늦은 오후라 관람객이 우리뿐이어서, 독립운동기념관이라는 공간을 편안하고 친근하게 느끼도록 심한 행동만 제지하며 자유롭게 둘러보도록 두었다.태극기를 들고 만세를 부르는 대형 벽화 앞에 섰다. 두 손주에게 다시 한번 만세를 외쳐보자고 했다. 아침에 할머니와 연습했던 둥둥이는 씩씩하게 "대한독립만세!"를 외쳤고, 아직 말을 못 하는 한 살 에그는 형을 따라 두 손을 번쩍 들고 "아아아!" 하고 소리를 질렀다. 그 모습이 어찌나 기특하고 사랑스러운지 웃음이 터져 나왔다.가장 아이들의 눈길을 사로잡았던 추모의 공간을 지나 나오는데, 마침 근무 중이던 직원분을 만났다. 늦은 시간이라 해설사님은 자리를 비우셨지만, 직원분께서 방문한 손주들이 예쁘다며 작은 손태극기와 부채를 선물로 건네주셨다. 뜻밖의 선물에 아이들의 눈이 반짝였다. 태극기를 이리저리 흔들어도 보고 높이 들어도 보았다.손에 진짜 태극기를 쥐게 된 우리는 밖으로 나와 태극기가 바람에 힘차게 펄럭이는 만세 벽화 앞에 자리를 잡았다. 준비해 온 간식을 나눠 먹으며 바람을 맞는 아이들의 얼굴을 가만히 바라보았다.그림책으로 만난 태극기, 세 살 꼬마 도슨트가 되어 둘러본 기념관, 그리고 손에 쥔 작고 소중한 손태극기까지. 오늘 하루 할머니와 함께 보낸 이 작은 시간들이 훗날 아이들의 마음속에 '광복'이라는 두 글자를 따뜻하고 자랑스러운 기억으로 뿌리내리게 해 주길 마음 깊이 바라본다.