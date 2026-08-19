북스테이 갔다가 '오마이뉴스' 쪽지 보낸 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲책과 초록나무가 어우러진 게스트하우스 모습 ⓒ 이정미 관련사진보기

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'<오마이뉴스> 시민기자인 그분?'

"네, 맞습니다."

무간섭과 단순함은 일과의 디테일을 결정하는 원칙입니다.

조리 과정을 줄이는 것은 시간과 에너지 낭비를 줄이는 일인 동시에 원재료가 가진 생명력을 최대한 보존한 채로 섭취하는 것을 말합니다.

- 책 <아내의 시간>중에서

큰사진보기 ▲공간의 아침 얼굴을 살펴본 뒤 공용 주방에 마련된 드립용 도구를 이용하여 커피 한 잔을 내려 테이블에 앉았다. ⓒ 이정미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 제가 머물렀던 북스테이는 파주 헤이리마을 안에 있는 <모티프원>입니다.

우연은 없다던데. 자신을 둘러싼, 자신이 쌓아온, 그러니까 유무형의 경험과 의식과 무의식이 작용하여 만들어낸 '필연'이라는데. 일어난 어떤 일을 두고 우연이라고 하기에도, 필연이라고 하기에도 뭔가 개운치 않은 점이 있다. 나에게 일어나는 일들을 '이것은 무엇이다' 하고 칼로 무 자르듯 시원하게 결론짓기 어렵다는 것을 알 만한 나이가 되었으니.지난 오월 어느 날, 여행지 관련 책을 뒤적이다 파주에 있는 한 게스트하우스를 발견했다. 통창으로 시원한 초록이 싱그럽고 책으로 가득한 공간이었다. 통창, 초록 숲, 책. 이 낱말들이 품고 있는 에너지는 내가 사랑해 마지않는 것들이다. 머릿속은 벌써 '무더운 여름날 피서지로 딱이겠는걸' 하고 생각했다. 나뭇결이 살아 있는 기다란 테이블에 앉거나, 폭신한 침대에 뒹굴대며 책을 읽다 잠들어도 좋을 곳.취업한 후 부쩍 책 사랑에 빠져 있는 딸과 함께 하룻밤을 묵으면 좋겠다는 생각으로 딸에게 게스트하우스 정보를 보냈다. "너무 좋은데" 하길래, 여름 한가운데를 지나는 8월 15일 광복절이 낀 연휴로 예약했다.체크인 시간에 맞추어 게스트하우스에 도착했다. 호스트로부터 공간 이용에 대해 안내를 받고 예약한 방문을 열었다. 책에서 본 대로 통창으로 초록 나무가 커튼처럼 드리워져 있었다. 창과 벽을 경계 짓는 큰 나무 탁자 위에는 은은한 조명과 책이 방문자를 조용하고 따뜻하게 맞이했다. 창 옆 긴 벽 쪽 책꽂이를 가득 메운 책들의 제목을 눈으로 훑어보았다. 친숙한 제목들이 아는 척했다. 반가움에 미소가 피었고, 이 공간과도 빠르게 사이가 좁혀지는 것 같았다.공용 공간인 거실로 나왔다. 한쪽 벽을 배경으로 남자분과 여자분의 초상화가 놓여 있었다. 남자분은 어디서 본 듯한 느낌이 들었다. 또 다른 벽면을 차지하고 있는, 기다란 나무 테이블 위에 놓인 책과 액자가 눈에 들어왔다. 액자 속 글자를 찬찬히 읽어 내려갔다. 이 공간의 역사, 공간을 짓고 운영한 주인장, 그가 집필한 책 두 권에 대해 간략하게 소개하고 있었다.나는 <오마이뉴스>에서 이분을 구독하고 기사를 챙겨 읽고 있었다. 은퇴 후 세계 여행 중이라는 것도 예사롭지 않았지만 기사 속에서 읽히는 그분의 삶의 태도, 세상과 사람에 대한 관점 등이 좋았다. 그러고 보니 남자분의 초상화와 기자 프로필 사진이 닮았다는 생각이 들었다. 궁금증을 참지 못하고 호스트가 계신 곳으로 갔다.호스트님은 그분이 이 공간을 짓고 16년간 운영했다는 것, 현재는 따님이 이 일을 맡아 하신다는 것, 그 시민기자님은 세계 여행 중이라는 것, 이 공간이 우리나라 최초의 북스테이 게스트하우스라는 사실을 친절하게 설명해 주었다. 나는 깜짝 놀라기도 하고 반갑기도 해서, "그분의 <오마이뉴스> 기사를 챙겨 읽고 있어요. 긍정적인 영감을 받아서 참 좋아요" 하며 화답했다.이것을 우연이라고 해야 할까 필연이라고 해야 할까. 우연이라고 하기엔 여행 전에 세심하게 조사하지 않는 내 성격의 결과인 것 같고, 필연이라면 '내 취향의 결'이 결국 이곳까지 닿게 한 것 같고. 우연과 필연이 변주하여 잊지 못할 소중한 추억이 탄생하는 순간이었다.딸과 나는 그가 쓴 책을 탐독하며 밤을 보냈다. 작가의 에세이를 읽는다는 것은 한 사람의 생과 세계를 여행하는 일과 같다. 그분의 생각이 나와 닿아 있는 부분에서는 '기쁜 동질감'을 느끼기도 했다. 예를 들면 아래와 같은 문장들이다.매미 소리에 눈을 떴다. 안대를 살짝 밀어 올려 창틈으로 새어 들어오는 빛으로 시간을 예측할 참이었다. 흐린 날일까. 어둠이 채 물러나지 않은 새벽녘인 듯했다. 다시 안대를 하고 잠을 청했다. 매미는 더 목청을 높이며 울어 댔다. 시간을 확인했다. 오전 5시 42분. 잠을 청하려는 마음을 깨끗하게 접고 옷을 갈아입었다. 비에 젖은 나무와 건물들을 보며 걸었다. 이른 아침 산책은 언제나 신선하다. 쓰지 않은 시간이 고스란히 놓여있는 이른 아침 시간은 온통 내 것인 것 같았다.한 바퀴 돌고 숙소로 돌아와 이 공간의 아침 얼굴을 찬찬히 살펴보았다. 책꽂이를 가득 메운 책들의 제목을 손가락으로 짚으며 읽었다. 손가락 끝에 닿는 감각이 좋았다. 통창을 통해 내부로 들어온 나무들을 찬찬히 바라보았다. 초록 향기가 피부에 닿는 듯했다. 거실에 잔잔하게 울려 퍼지는 라디오 클래식이 공간의 아침 얼굴에 고요를 더하고 있었다. 눈을 감고 깊은 호흡을 했다. 감사가 차올랐다.공용 주방으로 발길을 옮겼다. '드립커피 내리는 법' 안내문을 따라 손을 움직였다. 커피콩 가는 소리, 포트에서 물 끓는 소리, 드립포트에 떨어지는 커피 방울 소리 사이로 음악이 조용히 흘러들었다. 아무도 없는 공간이 가득 차오르는 순간. 충만함은 이런 소박한 시간 안에 있다.시간은 누가 가꾸어 주지 않는다. 같은 시간이지만 쓰는 사람에 따라 시간의 형상도 색감도 달라진다.공간은 사람을 닮는다. 튀지 않고 어우러져 자연스러운 공간. 사람의 손에서 시작되었건만 시간의 흐름과 함께 자연을 닮은 공간. 공간 속에 사람이 녹아드는 그런 공간. 이런 공간을 생각하고 짓고 운영해 온 사람이 고스란히 읽혀서, 만든 사람을 떠올리게 하는 공간.이런 편안한 공간으로 사람들의 마음을 보듬어 주시니 감사해서, 일면식도 없지만 <오마이뉴스>를 통해 쪽지를 보냈다. "아무쪼록 사모님과 그 특별한 여정을 건강하고 행복하게 지속하기를 응원합니다" 하고.집으로 내려오는 차 안에서 그분의 책 <여행자의 하룻밤>을 읽으며, 그분이 그 공간에서 만났던 수많은 사람의 이야기를 들었다. '휴먼북'이 '더 재미있고 더 감동적이고 긴 여운으로 남는다'는 그분의 말씀에 고개를 끄덕이며.