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사는이야기

광주전라

26.08.17 14:36최종 업데이트 26.08.17 14:36

바꿀 수 없는 타인, 바꿀 수 있는 나

내 삶의 바운더리를 지키는 법

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"하나님, 바꿀 수 없는 것을 받아들이는 평온을 주시고, 바꿀 수 있는 것을 바꾸는 용기를 주시며, 이 둘을 분별하는 지혜를 주소서."

라인홀트 니버의 '평온을 비는 기도'의 한 구절이다.

이 기도는 단순히 종교적 구원을 넘어, 타인과의 관계 속에서 끊임없이 흔들리는 현대인들에게 가장 명확한 삶의 기준을 제시한다. 우리가 관계에서 겪는 수많은 고통과 피로감은 대부분 '바꿀 수 없는 타인'을 바꾸려 애쓰거나, '바꿀 수 있는 내 영역'을 타인에게 내어줄 때 발생한다.

결국 이 기도가 말하는 '분별하는 지혜'의 핵심은 바로 내 삶의 '경계선(바운더리)'을 바로 세우는 일이다.

금호아파트 맨발길에서 회원들이 맨발걷기 인증을 하고 있다. 전남광주특별시 북구 문흥동 금호아파트 단지 내에는 135m의 맨발길이 있다. 맨발길에서 만난 주민들이 서로를 응원하는 마음으로 맨발 인증을 하고 있다.
금호아파트 맨발길에서 회원들이 맨발걷기 인증을 하고 있다.전남광주특별시 북구 문흥동 금호아파트 단지 내에는 135m의 맨발길이 있다. 맨발길에서 만난 주민들이 서로를 응원하는 마음으로 맨발 인증을 하고 있다. ⓒ 김재경

타인은 내가 바꿀 수 없는 영역이다

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살다 보면 "다 너를 위해서 하는 말이야"라는 관대한 핑계로 내 삶에 함부로 걸어 들어오는 이들을 만난다. 나의 선택을 평가하고, 내 시간을 당연한 듯 쓰며, 감정적 쓰레기를 쏟아붓는 사람들. 이들에게 화를 내고 설득하여 그들의 태도를 바꾸려 노력하지만, 애석하게도 타인의 성격과 행동은 내가 '바꿀 수 없는 대상'이다.

바꿀 수 없는 것을 바꾸려 할수록 분노와 무력감만 커질 뿐이다. 타인의 언행은 그 사람의 몫으로 남겨두는 '평온'이 필요하다. 상대가 선을 넘어올 때, 내가 해야 할 일은 그 사람을 개조하는 것이 아니라 내 영토의 경계표를 분명히 세우는 것이다.

전남광주통합특별시 북구 문흥동 삼각산에는 왕복 4.2km의 맨발길이 있다.
전남광주통합특별시 북구 문흥동 삼각산에는 왕복 4.2km의 맨발길이 있다. ⓒ 김재경

바꿀 수 있는 것은 오직 나의 반응과 경계다. 내가 '바꿀 수 있는 것'은 타인의 침범에 어떻게 반응할 것인가, 그리고 어디까지 허용할 것인가 하는 나의 결단이다.

첫째, '아니오'라고 말할 수 있는 용기다. 타인의 서운함이나 불쾌함을 달래주는 것은 내 의무가 아니다. 무례한 요구에 거절의 뜻을 밝히는 것은 상대를 공격하는 것이 아니라, 나를 보호하는 지극히 정당한 주권 행사다.

둘째, 감정의 국경선을 긋는 일이다. 타인의 기분이 나쁘다고 해서 내 기분까지 망쳐야 할 이유는 없다. 상대의 불행이나 짜증을 내 책임으로 가져오지 않는 절제가 필요하다.

셋째, 적절한 거리두기다. 아무리 말해도 선을 침범하는 사람이라면 관계의 깊이를 줄이거나 멀어지는 용기를 내야 한다. 모든 사람과 잘 지낼 필요는 없으며, 내 마음의 평화를 깨뜨리는 관계까지 안고 갈 필요는 없다.

땅에 뿌리를 내리고 단단히 서려면 내 발이 디딜 최소한의 공간이 보장되어야 한다. 남의 시선과 기대에 부응하느라 정작 나 자신을 벼랑 끝으로 몰아세우는 것은 친절이 아닌 자아 상실일 뿐이다.
인간관계가 내 인생을 갉아먹기 전에 선을 긋는 일. 바꿀 수 없는 타인을 기꺼이 인정하고, 내가 지킬 수 있는 나의 삶에 집중하는 것. 그것이 바로 나인홀트 니버가 말한 지혜이자, 내 삶의 주권을 지키는 바운더리의 시작이다.

#바운더리#지혜#맨발걷기

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김재경 (ohmago) 내방

완도 금일에서 나고 자랐다. 전남대학교에서 국어국문학을 전공했고, 사회복지학, 상담심리학을 공부했다. 청소년 상담 전문가로 학교 현장에서 학생과 학부모를 상담하고 있다. 맨발걷기와 마음 읽기를 통한 상담가로서 몸과 마음의 통증에서 벗어나 삶의 주인으로 사는 법을 배우며 코칭하고 있다.





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