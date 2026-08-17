바꿀 수 없는 타인, 바꿀 수 있는 나

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"하나님, 바꿀 수 없는 것을 받아들이는 평온을 주시고, 바꿀 수 있는 것을 바꾸는 용기를 주시며, 이 둘을 분별하는 지혜를 주소서."

큰사진보기 ▲금호아파트 맨발길에서 회원들이 맨발걷기 인증을 하고 있다.전남광주특별시 북구 문흥동 금호아파트 단지 내에는 135m의 맨발길이 있다. 맨발길에서 만난 주민들이 서로를 응원하는 마음으로 맨발 인증을 하고 있다. ⓒ 김재경 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 북구 문흥동 삼각산에는 왕복 4.2km의 맨발길이 있다. ⓒ 김재경 관련사진보기

라인홀트 니버의 '평온을 비는 기도'의 한 구절이다.이 기도는 단순히 종교적 구원을 넘어, 타인과의 관계 속에서 끊임없이 흔들리는 현대인들에게 가장 명확한 삶의 기준을 제시한다. 우리가 관계에서 겪는 수많은 고통과 피로감은 대부분 '바꿀 수 없는 타인'을 바꾸려 애쓰거나, '바꿀 수 있는 내 영역'을 타인에게 내어줄 때 발생한다.결국 이 기도가 말하는 '분별하는 지혜'의 핵심은 바로 내 삶의 '경계선(바운더리)'을 바로 세우는 일이다.살다 보면 "다 너를 위해서 하는 말이야"라는 관대한 핑계로 내 삶에 함부로 걸어 들어오는 이들을 만난다. 나의 선택을 평가하고, 내 시간을 당연한 듯 쓰며, 감정적 쓰레기를 쏟아붓는 사람들. 이들에게 화를 내고 설득하여 그들의 태도를 바꾸려 노력하지만, 애석하게도 타인의 성격과 행동은 내가 '바꿀 수 없는 대상'이다.바꿀 수 없는 것을 바꾸려 할수록 분노와 무력감만 커질 뿐이다. 타인의 언행은 그 사람의 몫으로 남겨두는 '평온'이 필요하다. 상대가 선을 넘어올 때, 내가 해야 할 일은 그 사람을 개조하는 것이 아니라 내 영토의 경계표를 분명히 세우는 것이다.바꿀 수 있는 것은 오직 나의 반응과 경계다. 내가 '바꿀 수 있는 것'은 타인의 침범에 어떻게 반응할 것인가, 그리고 어디까지 허용할 것인가 하는 나의 결단이다.첫째, '아니오'라고 말할 수 있는 용기다. 타인의 서운함이나 불쾌함을 달래주는 것은 내 의무가 아니다. 무례한 요구에 거절의 뜻을 밝히는 것은 상대를 공격하는 것이 아니라, 나를 보호하는 지극히 정당한 주권 행사다.둘째, 감정의 국경선을 긋는 일이다. 타인의 기분이 나쁘다고 해서 내 기분까지 망쳐야 할 이유는 없다. 상대의 불행이나 짜증을 내 책임으로 가져오지 않는 절제가 필요하다.셋째, 적절한 거리두기다. 아무리 말해도 선을 침범하는 사람이라면 관계의 깊이를 줄이거나 멀어지는 용기를 내야 한다. 모든 사람과 잘 지낼 필요는 없으며, 내 마음의 평화를 깨뜨리는 관계까지 안고 갈 필요는 없다.땅에 뿌리를 내리고 단단히 서려면 내 발이 디딜 최소한의 공간이 보장되어야 한다. 남의 시선과 기대에 부응하느라 정작 나 자신을 벼랑 끝으로 몰아세우는 것은 친절이 아닌 자아 상실일 뿐이다.인간관계가 내 인생을 갉아먹기 전에 선을 긋는 일. 바꿀 수 없는 타인을 기꺼이 인정하고, 내가 지킬 수 있는 나의 삶에 집중하는 것. 그것이 바로 나인홀트 니버가 말한 지혜이자, 내 삶의 주권을 지키는 바운더리의 시작이다.