파도치는 바다가 진짜 삶이다

큰사진보기 ▲트윈청소년 소설 '트윈' 표지 ⓒ 위즈덤하우스 관련사진보기

심장이 빠르게 뛰었다. 내 심장소리가 들릴 정도였다. 그렇지만 박동은 천천히 잦아들었다. 꿈은 욕망의 세계. 나는 그 세계 한가운데에 있었다.

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나에게는 어떤 재능도 꿈도 없었다. 내가 이렇게 뛰어난 그림을 그려낼 수 있는 건 단지 꿈속이기 때문이다. 모든 것이 내 마음대로 되는 욕망의 세계이기 때문에. 외모, 인기, 성적 그리고 재능까지. 나는 스스로를 비웃고 싶었다. 재능에 대한 열망은 나조차도 깨닫지 못했던 무의식의 영역이었으니까.

"가도 된다고. 그 세계로."

고유한은 나지막이 말했다. 나는 적의에 가득 차 그 애를 노려보았다. 나는 내 삶을 지켜야 했다.

덧붙이는 글 | 개인 블로그, 인스타에도 수정해서 실릴 예정입니다.

요즘 우리는 학교와 친구, 가족 등 다양한 관계 속에서 크고 작은 마음의 상처를 안고 살아간다. 아픈 현실을 견디고 마주하기보다 즉각적인 즐거움에 기대어 고통을 잠시 잊으려 하기도 한다. 이런 모습을 판타지 세계에 담아낸 '트윈'은 현실을 회피하고 싶은 마음과 그 이면에 숨은 욕망을 들여다보게 했다.주인공 유주는 친구 관계와 가족 문제로 학교와 가정에서 녹록지 않은 나날을 보내고 있다. 그러던 어느 날 거실에 있던 초록색 알약을 우연히 먹게 된다. 그 약을 먹고 잠들면 꿈속에서는 현실과 정반대의 환상적인 세상이 펼쳐진다. 삶의 의욕을 잃어가던 유주는 가족과 친구 관계도 완벽한 꿈의 세계에 서서히 스며들게 된다. 나 역시 현실에서 상처 받고 꿈의 세계에서 치유받는 기묘한 대리만족 현상에 순식간에 몰입하게 되었다.달콤한 꿈을 꾸는 반면 알약의 부작용은 치명적이었다. 꿈의 세계는 어느 정도 시간이 지나면 내일이 없는 같은 하루만 반복된다. 현실의 육체는 깊은 잠에 빠져들어 식물인간이 되어간다.오죽했으면, 얼마나 힘들었으면 그런 선택을 했을까... 안타까움에 한숨이 절로 나왔다. 그러나 현실을 바꾸려 하지 않고 약의 힘을 빌려 현실의 고통을 회피하는 건 잘못된 선택이 분명했다.유주가 꿈의 세계에 중독되어 가는 모습은 요즘 우리가 게임이나 핸드폰, 컴퓨터 같은 매체에 빠지는 모습과도 닮아 있었다. 현실에서 받는 스트레스와 관계의 불안, 미래에 대한 두려움을 손쉽게 얻을 수 있는 즐거움으로 회피하고 있는 것은 아닐까. 유주의 모습은 다른 사람의 이야기가 아니라, 바로 우리의 현실을 비추는 거울일지도 모른다.꿈과 환상은 비루한 현실을 잠시 잊게 해주는 달콤한 사탕이 될 수는 있지만 밥처럼 생을 이어주는 끼니가 되어주지는 않는다. 잠깐의 통증을 줄여주는 진통제에 불과하다. 내일을 바꾸려면 어제와 같은 하루를 만들지 않으려는 노력과, 그럼에도 불구하고 다시 일어설 수 있는 단단한 마음이 필요하다.내일은 두렵지만 매일 같은 하루만 이어지는 허황된 세계는 거짓일 뿐이다. 그 세계에서는 도파민처럼 잠깐의 쾌락만 만끽할 수 있을 뿐, 진정한 평안을 기대할 수는 없다. 상처 받을 것을 알지만 그래도 변화무쌍한 현실의 내일이 진짜 삶임을 깨닫는다.우리가 그려야 할 미래는 환상의 파라다이스가 아니라 노력하고 개척해서 만들어가야 하는 내일이다. 그림 속에서 윤슬만 반짝이는 잔잔한 바다는 진짜 바다가 아니다. 폭풍과 격정으로 끊임없이 일렁이는 바다가 살아 숨 쉬는 바다이다. 그것이 참된 삶이다.유주의 용기가 자신의 내일을 바꾸었듯, 아직 오지 않은 미래도 오늘의 작은 용기에서 시작될 것이다. 때로는 덜컹거리고 흔들릴지라도 한 걸음씩 나아가다 보면, 기다리는 내일에 조금씩 가까워질 수 있을 것이다.