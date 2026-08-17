빛을 되찾은 날 떠오른 귀인들

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내가 들개들에게 길을 비켜줄 수 있는 겸양을 보는 사람이 없다고 해도, 정면으로 달려드는 표범을 겁내서는 한 발자국이라도 물러서지 않으려는 내 길을 사랑할 뿐이오. 그렇소이다. 내 길을 사랑하는 마음, 그것은 나 자신에 희생을 요구하는 노력이오. 이래서 나는 내 기백을 키우고 길러서 금강심金剛心에서 나오는 내 시를 쓸지언정 유언은 쓰지 않겠소. -

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- 지금 눈 내리고

매화梅花 향기香氣 홀로 아득하니

내 여기 가난한 노래의 씨를 뿌려라.

다시 천고千古의 뒤에

백마白馬 타고 오는 초인超人이 있어

이 광야에서 목놓아 부르게 하리라 -

청포도靑葡萄 - 이육사

내 고장 칠월은 / 청포도가 익어가는 시절//

이 마을 전설이 주저리주저리 열리고 / 먼데 하늘이 꿈꾸며 알알이 들어와 박혀//

하늘 밑 푸른 바다가 가슴을 열고 / 흰 돛단배가 곱게 밀려서 오면//

내가 바라는 손님은 고달픈 몸으로/ 청포(靑袍)를 입고 찾아온다고 했으니//

내 그를 맞아 이 포도를 따먹으면 / 두 손은 함뿍 적셔도 좋으련//

아이야 우리 식탁엔 은쟁반에 / 하이얀 모시 수건을 마련해두렴//

이제 / 다섯 분만 남았습니다

지워진 이름들은 / 하늘의 별이 되고 / 감추어진 눈물은 / 강물이 되어 흐릅니다

우리는 잊지 않겠습니다 / 기억은 가장 오래 타오르는 / 등불입니다

바람이 이름을 지우려 해도 / 우리는 끝내 / 그 이름을 기억하겠습니다

광복절 81주년을 맞이했다. 1945년 8월 15일, 선조들이 피 흘려 되찾은 민족과 조국의 의미를 되새기며 목숨을 바친 순국선열들의 고귀한 희생을 한순간이라도 깊이 파고든다. 광복절 하루 전날 우연하게 지역 책방의 인문학 강연(2026.8.14.)의 주제로 선택한 근대시인, 이육사 시인(1904-1944). 민족의 저항시인이자 광복을 채 보지 못하고 순국한 그의 정신이 후세의 사표로서 강연장에도 엄숙하고 비장한 분위기가 가득했다.이육사 「계절의 오행」 중에서.강연을 한 안상학 시인은 이육사 시인의 동향으로 그 어떤 시인보다도 육사의 정신으로 중무장하고 있었다. 육사의 고향 풍경과 그의 시 <초가> <청포도> <광야> <절정> <연보>를 중심으로 낭송하며, 이육사 생가와 묘지, 육사가 가장 존경했던 문인 루쉰과의 이야기에 이르기까지 일반 시민들이 처음 듣는 다채로운 시인의 시 세계를 들려주었다.이육사 시인은 암흑 같은 일제강점기 속에서도 조국의 해방을 갈구하며 온몸으로 시대를 돌파한 인물이다. 그가 남긴 웅장하면서도 가냘픈 시어들은 오늘날 우리 민족의 깊은 곳에 남아서 뜨거운 울림을 준다. 시인이 노래한 시어마다 '희망'을 꿈꾸지 않은 곳이 없고, 마침내 그의 꿈인 광복으로 이어져서 우리가 살고 있으니, 어찌 그냥 지나갈 손인가.이육사 <광야> 중에서이육사 시인이 가장 아끼는 작품이라 말한 <청포도>를 통해, '내 고장'이 우리 '조선'이고, '청포도'가 '우리 민족인데, 청포도가 익어가는 것처럼 우리 민족이 익어간다. 그리고 곧 일본도 끝장난다 라고 말했다고 한다. (김희곤의 <이육사> 평전 중에서)육사의 <청포도> 시에 대한 다양한 해석이 있지만 안상학 시인이 들려준 <청포도> 시의 숨은 뜻은 시를 알지 못하는 청중에게도 쉽게 다가왔다. 일제강점기 시인이 시의 은유성을 써서라도 조국의 광복을 기원했던 마음을 능히 알 수 있었다. 시인이 노래한 '내 고장 칠월, 청포도가 익어가는 시절' 1945년 8월 15일(음력 7월 8일)에 정말 조국의 광복이 찾아온 것이다.-《문장》(1939년 8월호)그러나 시인이 꿈꾸었던 '청포도 익어가는 평화로운 시절'은 진정 우리에게 완전히 도달했는가. 그 해답을 찾고자 하는 움직임이 군산의 또 다른 역사 현장에 있었다. 오늘(2026.8.15) 광복절을 맞아 군산 평화의 소녀상 문화제가 열렸다. 시민들이 부른 <아름다운 나라>와 헌공다례 의식, 발달장애인학생들의 일제 저항 의식을 담은 연극으로 시작했다.올해로 11주년을 맞이한 군산 평화의 소녀상 문화제는 바로 이러한 역사적 책무를 실천하는 거룩한 장이다. 지난 2015년 광복 70주년을 맞아 군산 시민들의 자발적인 모금과 뜻을 모아 동국사 경내에 건립된 평화의 소녀상은 단순한 조형물이 아니다. 그것은 일제강점기 일본군'위안부' 피해자들의 짓밟힌 인권과 명예를 회복하고, 다시는 이 땅에 비극적인 역사가 반복되지 않도록 경고하는 '살아있는 역사 교과서'이다.전북에서 가장 먼저 소녀상을 세운 군산이다. 1991년 고(故) 김학순 할머니가 피해 사실을 세상에 처음 공개 증언한 날을 기념하여 일본군 '위안부' 피해자 기림의 날(8월 14일)이 생겼다. 이날은 2017년 12월 대한민국의 국가기념일로 공식지정되었는데, 군산은 그보다 더 먼저 2015년 8월 12일에 소녀상을 세운 후 올해로 11년을 맞았다.군산 소녀상 문화제가 이렇게 꾸준히 이어져 올 수 있었던 것은, '역사를 잊은 민족에게 미래는 없다'는 진리를 시민들의 힘으로 증명해 왔기 때문이다. 군산 소녀상에서 보이는 소녀의 처연한 눈빛과 간절한 마음을 통해 지워지지 않을 상처와 그들이 품었던 아픔은 동국사 경내 설치한 위안부 피해자 사진만으로도 관통해왔다.이 행사에서 채영숙 시인 자신의 시 <기억의 등불>에서 이렇게 낭송했다.<시의 일부>여전히 우리 주변에는 일제강점이 우리민족의 새 시대 출발이었다고 주장하는 무리들이 가득하다. 최근 논란이 된 모 연예인 족보의 사례처럼, 친일등재되지 않은 수많은 친일 잔재들이 곳곳에 숨어 영화를 누린다. 80년이 넘는 세월 동안 광복의 뒤에 숨겨진 수많은 순국선열과 피해자들의 눈물을 언제 멈출지, 언제 공평하게 대접을 받을지 안타까움만 앞선다. 이 아픔에 대한 공정한 대가가 없는 한 평화와 연대를 목표로 한 우리의 움직임은 텅 빈 강정일 뿐이다. 어찌 그곳에 이육사시인이 꿈꾸었던 진정한 조국 광복의 희망이 있을 것이며, 위안부 피해자가 가진 원한이 사라질 것인가.