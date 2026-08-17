전쟁에서 민간인의 죽음을 잊을 때

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큰사진보기 ▲러시아-우크라이나 관련 보도 제목 중 민간인 키워드 비중빅카인즈 제목 검색 기준. 1년차 1,288/28,092건, 2년차 205/11,898건, 3년차 131/10,805건, 4년차 79/8,577건. ⓒ 신건호 관련사진보기

큰사진보기 ▲키워드 비중으로 보는 러시아-우크라이나 전쟁 보도의 프레임 변화(한국언론진흥재단 빅카인즈 참고) ⓒ 신건호 관련사진보기

2026년 들어 러시아-우크라이나 전쟁의 민간인 피해가 다시 커지고 있다. 유엔 우크라이나 인권감시단(HRMMU)에 따르면, 올해 상반기 우크라이나의 민간인 사상자는 9,374명으로 지난해 같은 기간보다 37% 증가했다.러시아에서도 우크라이나의 장거리 공격에 따른 민간인 피해가 잇따르고 있다. 지난 10일에는 러시아 타타르스탄 지방에 위치한 정유 시설을 겨냥한 우크라이나의 드론 공격으로 13명이 숨지고 75명 이상이 다쳤다.그러나 전쟁이 길어질수록 보도의 중심에는 전황과 종전 협상, 그리고 양국 지도자들의 정치적 계산이 자리 잡고 있다. 역시 장기전으로 흘러가고 있는 가자지구와 이란을 둘러싼 충돌에서도 민간인의 죽음은 어느새 전쟁을 설명하는 여러 숫자 중 하나로 뒤쳐지고 있다.전쟁을 정치와 외교, 군사적 관점에서 설명하는 것은 언론의 중요한 역할이다. 그러나 그 속에서 살아가는 사람들을 기록하는 일 역시 언론의 몫이다. 전쟁이 길어지는 지금, 언론은 무엇을 바라봐야 할까.2022년 2월 24일 러시아가 우크라이나를 전면 침공했을 당시 언론이 주목한 것은 전선의 동향만이 아니었다. 전쟁이 평범한 사람들의 일상을 어떻게 무너뜨리는지 보여주는 보도 역시 세계 곳곳에 전해졌다.부차와 마리우폴은 그 대표적인 도시였다. 4월 초, 러시아군이 철수한 부차의 거리와 주택, 집단 매장지에서는 민간인들의 시신이 잇따라 발견됐다. 현장을 찾은 볼로디미르 젤렌스키 대통령조차 참담함을 감추지 못할 정도였다. 남부 항구도시 마리우폴에서는 러시아군의 포위와 폭격 속에 수많은 민간인이 고립됐다. 당시 민간인과 군인들이 마지막까지 몸을 피했던 아조우스탈 공장의 참상도 국제적으로 크게 보도됐다.4년 반이 지난 지금도 민간인의 피해가 줄어든 것은 아니다. 오히려 유엔 인권감시단에 따르면 우크라이나에서 7월 한 달 동안에만 437명이 사망하며 월간 민간인 사망자 수는 2022년 5월 이후 최고치를 기록했다. 러시아의 장거리 미사일과 드론 공격이 우크라이나의 후방 도시들까지 덮치는 한편, 우크라이나 역시 장거리 드론을 이용한 러시아 본토 공격을 확대하면서 양측 모두에서 민간인 희생이 이어지고 있다.그런데 국내 언론 보도에서 민간인을 가리키는 비중은 오히려 줄었다.한국언론진흥재단 빅카인즈에서 러시아-우크라이나 관련 보도를 분석한 결과, '민간인·피란민·난민·주민·어린이·아동·병원·학교' 등 민간인과 관련된 단어가 하나 이상 포함된 기사는 전쟁 1년 차 러시아-우크라이나 전체 관련 보도 13만 396건 가운데 2만 2,019건으로, 16.9%를 차지했다. 그러나 전쟁 4년 차에는 전체 4만1,150건 중 4,651건으로, 그 비중이 11.3%로 낮아졌다.차이는 기사 제목에서 더욱 뚜렷했다. 러시아나 우크라이나를 다룬 기사 제목에 민간인 관련 단어가 포함된 비중은 전쟁 1년 차 4.58%에서 2년 차 1.72%, 3년 차 1.21%, 4년 차 0.92%로 매년 감소했다.물론 키워드 검색만으로 개별 기사의 내용과 논조를 모두 판단할 수는 없다. 그러나 전쟁이 길어지는 동안 민간인의 삶과 피해를 나타내는 언어가 보도의 전면에서 점차 멀어지고 있다는 흐름만큼은 뚜렷하게 확인할 수 있었다.민간인의 언어가 사라진 자리는 전황과 정치의 언어가 채웠다. 빅카인즈 분석 결과, '공습·드론·미사일·포격·전선·점령·진격·격퇴·방공·전투·군사작전·병력' 등 군사 및 전황 관련 키워드가 포함된 기사의 비중은 전쟁 1년 차 30.3%에서 2년 차 38.2%, 3년 차 48.5%로 꾸준히 높아졌다. 4년 차에도 45.5%를 기록하며 전쟁 초기보다 높은 수준을 유지했다.정치와 외교를 다루는 언어도 비슷한 흐름을 보였다. '휴전·종전·협상·회담·제재·영토·중재' 등의 키워드가 포함된 기사의 비중은 전쟁 1년 차 37.8%에서 2년 차 43.5%, 3년 차 44.6%로 늘었고, 4년 차에는 68.6%까지 급증했다.이는 어쩌면 자연스러운 변화다. 전쟁이 장기화할수록 독자에게 필요한 정보 역시 달라지기 마련이다. 어느 쪽이 전선에서 우위를 점하고 있는지, 무기들이 전쟁의 양상을 어떻게 바꾸는지, 휴전 및 종전 협상이 어디까지 진행됐는지 짚어주는 것은 언론이 해야 할 중요한 임무다.문제는 이러한 언어가 전쟁을 바라보는 유일한 렌즈가 될 때다. 군사적 관점에서 한 차례의 공습은 목표물을 파괴했는지, 상대의 전쟁 수행 능력을 얼마나 약화시켰는지에 따라 평가된다. 정치적 관점에서는 상대의 협상 태도를 바꾸거나 국내 여론에 영향을 미칠 수 있는 카드가 된다. 그러나 같은 공습을 겪은 주민에게 이는 집을 잃고, 가족과 헤어지고, 때로는 삶 자체가 끊어지는 비극적인 사건이다.군사적 관점에서의 표현들은 전쟁을 설명하기 위해 꼭 필요한 언어다. 하지만 언론이 전쟁 당사자들이 사용하는 전략과 성과의 언어에만 익숙해질수록, 사람들의 삶은 그 언어 뒤에 가려져 보이지 않게 된다. 전쟁의 향방을 설명하는 데 급급해 전쟁이 평범한 사람들의 삶에 어떤 상흔을 남기는지 기록하지 못한다면, 언론 역시 자신도 모르게 전쟁을 국가와 군대의 시선으로만 바라보게 될 지도 모른다.물론 언론이 결코 전황과 정치, 외교를 다루는 보도를 외면할 수는 없다. 전쟁이 장기화할수록 독자들은 휴전 및 종전 협상의 진척 상황, 전선의 우위 구도, 각국 정부의 전략적 선택에 관심을 가질 수밖에 없다.이러한 관심을 단순히 전쟁을 외부자의 시선으로 바라보는 자세라고 규정할 수도 없다. 하루빨리 전쟁이 멈추고 평화가 찾아오기를 바라는 간절함으로 협상 소식에 귀를 기울이는 이들도 많을 것이다. 더욱이 현대의 전쟁은 에너지 가격과 물가, 글로벌 공급망 등 세계 시민의 일상적인 경제 문제와 직결되므로, 종전 가능성을 주시하는 것 역시 평범한 사람들의 삶과 떼어놓을 수 없다.복잡하게 얽힌 전쟁의 구조를 해부하고, 각국 지도자들의 발언 이면에 숨겨진 이해관계를 짚어내며, 전황과 협상의 변곡점을 독자에게 정확히 전달하는 것 또한 언론의 핵심 책무다. 언론이 이러한 거시적 정보를 충실히 다루지 않는다면, 시민들은 전쟁의 전체적인 윤곽을 가늠할 길을 잃게 될 것이다.중요한 것은 두 시선 중 하나를 택일하는 것이 아니다. 거시적인 종전 협상의 향방을 분석하는 작업과 폭격을 피해 삶의 터전을 잃은 이들의 비극을 기록하는 작업은 결코 상충하지 않는다. 전자가 전쟁이 '어디를 향해 가고 있는지'를 보여준다면, 후자는 그 전쟁이 사람들에게 '무엇을 남기고 있는지'를 증언한다.전쟁의 입체적인 실체를 이해하기 위해서는 이 두 가지 시선이 모두 필수적이다. 전황과 외교에만 매몰되면 전쟁이 치르는 참혹한 인간적 대가를 망각하기 쉽고, 개별적인 피해에만 집중하면 전쟁을 움직이는 거대한 구조와 정치적 맥락을 놓치기 십상이다. 언론의 진정한 역할은 어느 한쪽을 취사선택하는 것이 아니라, 거시적 정치와 미시적 삶 사이의 간극을 이어내는 데 있다.올 상반기 우크라이나에서는 1,396명이 목숨을 잃었다. 이는 전쟁의 향방을 가리키는 통계인 동시에, 멈추어 버린 1,396개의 고유한 삶을 가리키기도 한다.언론이 전쟁을 끝낼 수는 없다. 그러나 전쟁이 길어진다는 이유로 사람들의 삶이 숫자로만 남지 않도록, 그 이면의 얼굴들을 끊임없이 기록해야만 한다.