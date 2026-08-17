우리가 관리해야 할 것은 가로수가 아니라 '나무를 보는 시선'

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큰사진보기 ▲가로수만 남기고 주변 풀을 모두 베고 있다.가로수 나무만 남기고 주변의 풀들을 모두 베면 계절마다의 들풀을 경험하지 못하고 땅은 메마른 땅이 되는 악순환이 반복된다. 생태적 가로수 관리는 어떻게 이루어질 수 있을까. ⓒ 김태연 관련사진보기

큰사진보기 ▲새집과 함께 가지치기 되고 있는 양버즘나무 가로수가로수 가지치기를 하며 까치집이 있는 곳의 밑을 그대로 잘라 떨어뜨리고 있다. 목격자는 까치가 한동안 이 주변을 맴돌며 소리쳤다 한다. 관련 지자체에 문의했을때 저 둥지에는 새가 없었다고 했지만 견고한 둥지 모습과 까치의 행동으로 시민들의 믿을 수 없었다. ⓒ 임지숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 시민칼럼으로 작성해 보았습니다. 기후위기 시대 자연에 대한 나무에 대한 시선을 바꾸는 운동을 꾸준히 해야한다고 생각됩니다.

산림청이 '가로수 관리 Best'를 뽑는 국민투표를 진행한다는 소식을 접했다. 전국 지방자치단체의 가로수 관리 우수사례 가운데 결선 후보를 선정하고 국민투표를 통해 최종 우수사례를 뽑는다고 한다.가로수 관리에 시민의 관심을 끌어내고 좋은 사례를 확산하겠다는 취지는 반갑다. 도시의 나무가 기후위기 시대에 얼마나 중요한지는 이제 새삼 설명할 필요도 없다. 그런데 결선에 오른 사례들을 하나씩 들여다보다 마음 한편이 불편해졌다. 우리는 과연 무엇을 '가로수를 잘 관리하는 것'이라고 생각하고 있는 것일까.가로수 관리에서 '안전'은 중요하다. 쓰러지는 나무와 떨어지는 가지로부터 시민을 보호해야 하고, 전선과 건물 등 도시 시설물과의 충돌도 관리해야 한다. 그러나 안전을 강조하다 보면 어느 순간 나무는 우리와 함께 살아가는 생명이 아니라 '언젠가 사고를 일으킬지도 모르는 위험물'이 되기 쉽다.위험목을 사전에 발견해 제거하고, 전선과의 접촉을 막기 위해 미리 가지를 자르고, 노령목은 쓰러지기 전에 교체하는 것이 '우수한 관리'의 중요한 기준이 된다면 시민들에게도 자연스럽게 하나의 인식이 만들어진다.큰 나무, 오래된 나무는 위험하다는 인식이다. 하지만 오래된 나무가 모두 위험한 것은 아니다. 위험을 정확하게 진단하고 필요한 조치를 취하는 것과, 위험할 가능성을 이유로 나무를 미리 자르고 제거하는 것은 다른 문제다. 좋은 관리는 위험을 없애기 위해 나무를 없애는 것이 아니라, 안전과 나무의 생존이 함께 갈 방법을 최대한 오래 찾는 것이어야 하지 않을까.또 하나 눈에 들어온 사례는 은행나무였다. 열매 냄새로 인한 시민 불편을 줄이기 위해 DNA 검사를 통해 열매가 열리지 않는 수나무를 선별해 심는 방식이다. 도시관리의 효율성만 놓고 보면 합리적인 방법일 수 있다. 민원도 줄어들 것이다.하지만 조금 다른 질문도 해보고 싶다. 왜 나무는 인간에게 불편하지 않은 존재여야만 하는가. 열매가 떨어지고, 낙엽이 쌓이고, 곤충이 찾아오고, 새가 열매를 먹는 것은 나무가 살아가기 때문에 생기는 자연스러운 현상이다. 우리는 그것을 점점 '민원'이라고 부른다.열매가 불편하면 열매 없는 나무를 선택하고, 낙엽이 불편하면 떨어지자마자 치우고, 벌레가 생기면 약을 쓰고, 가지가 뻗으면 잘라낸다. 그렇게 인간에게 불편한 것을 하나씩 제거하다 보면 결국 도시에는 어떤 자연이 남게 될까. 사람에게 필요한 기능만 수행하고 아무것도 떨어뜨리지 않고, 아무것도 불러들이지 않고, 정해진 크기와 모양으로 서 있는 나무. 그것은 우리가 원하는 '자연'일까.결선 후보 가운데에는 커다란 은행나무의 수관을 하트 모양으로 만든 거리도 있다. 오랜 시간 관리해 지역의 상징적인 경관으로 만들었다는 의미가 있을 것이다. 사람의 눈에는 재미있고 아름답게 보일 수도 있다.그러나 가로수 관리의 'Best'를 선정하는 자리라면 한 번쯤 다른 질문도 필요하다. 나무에게도 좋은 관리였을까. 나무는 본래 저마다의 수형을 가지고 자란다. 햇빛을 향해 가지를 뻗고 잎을 펼치며 자신의 몸을 만든다.그 나무를 인간이 원하는 모양으로 끊임없이 잘라 특정한 형태로 유지하는 것을 최고의 관리라고 부른다면, 시민들에게는 '나무는 사람이 원하는 모양으로 만들어도 되는 존재'라는 인식을 줄 수도 있다. 가로수는 도시의 장식품이 아니다.시민이 함께 가지치기를 하고 잡초를 제거하고 수간주사를 놓는 활동도 우수사례로 소개되고 있다. 시민이 자신이 사는 동네의 나무에 관심을 갖는 것은 매우 반가운 일이다. 하지만 시민참여의 방향 역시 생각해 볼 필요가 있다.우리는 언제부터인가 나무를 '관리한다'고 하면 무언가를 자르고, 뽑고, 치우고, 약을 주는 모습을 먼저 떠올린다. 그러나 생태적으로 좋은 관리는 때로는 하지 않는 것일 수도 있다. 불필요한 가지를 자르지 않는 것, 나무 아래 작은 풀을 모두 제거하지 않는 것, 낙엽을 조금 남겨두는 것, 곤충이 있다고 무조건 약을 쓰지 않는 것.시민참여 역시 나무에 손을 대는 것만이 아니라 나무를 관찰하고 기록하고 그늘을 이용하고, 오래된 나무가 사라지지 않도록 지켜보는 활동이 될 수 있다. 우리가 시민들에게 가르쳐야 할 것은 '나무를 관리하는 기술'에 앞서 나무와 함께 살아가는 방법인지도 모른다.새롭게 조성된 녹색거리도 우수한 가로수 관리 사례로 소개되고 있다. 꽃이 피는 관목을 심고 보행공간을 정비한 거리는 조성 직후에는 아름답다. 그러나 좋은 가로수길인지는 시간이 지나봐야 알 수 있다.한여름 오후에도 사람들이 그 길을 걷고 싶은가. 나무가 충분한 그늘을 만드는가. 뿌리가 건강하게 뻗을 공간이 있는가. 나무가 도시의 열을 낮추고 새와 곤충에게도 공간을 내어주는가. 그리고 무엇보다 5년 뒤, 10년 뒤에도 그 나무들이 건강하게 살아 있는가. 가로수 관리의 성과는 준공 직후 찍은 사진보다 10년 뒤의 사진으로 평가해야 한다.가로수를 관리하는 행정기관의 어려움도 이해한다. 열매가 냄새난다는 민원이 들어오고, 낙엽이 지저분하다는 민원이 들어오고, 벌레가 싫다는 민원이 들어온다. 가지가 떨어질까 무섭고, 뿌리가 보도블록을 들어 올린다는 신고도 들어온다.행정은 민원을 해결해야 한다. 하지만 기후위기와 생물다양성 위기를 이야기하는 지금, 산림행정의 역할이 시민의 기존 요구를 그대로 따라가는 데서 끝나서는 안 된다고 생각한다.시민의 시선을 바꾸는 것 또한 산림행정과 산림교육의 역할이어야 한다. 낙엽이 떨어지는 것은 나무가 관리되지 않아서가 아니라 살아 있기 때문이라고 설명해야 한다. 열매가 열리고 곤충과 새가 찾아오는 것은 불편한 일이 아니라 도시 안에 생태계가 살아 있다는 증거임을 이야기해야 한다. 큰 나무를 보면 '쓰러지면 어떡하지?'라는 생각보다 '이 나무를 어떻게 하면 우리 동네에서 50년, 100년 더 살게 할 수 있을까?'를 먼저 생각하도록 해야 한다.산림교육을 하는 우리 역시 마찬가지다. 숲에 들어가서만 자연을 사랑하자고 말해서는 부족하다. 시민들이 매일 만나는 가로수 한 그루, 아파트의 나무 한 그루, 학교 운동장의 나무 한 그루를 바라보는 시선을 바꾸는 것에서 산림교육은 시작되어야 한다.앞으로 정말 보고 싶은 가로수 관리 우수사례가 있다. 오래된 나무를 베지 않고 살려낸 도시, 불필요한 강전지를 줄인 도시, 나무가 본래의 수형을 유지하면서 충분한 그늘을 만들도록 기다려준 도시, 뿌리가 살아갈 토양을 확보해 준 도시, 농약과 인위적인 개입을 줄인 도시, 다양한 생물이 함께 살아갈 수 있도록 관리한 도시.그리고 무엇보다 시민들이 나무를 민원의 대상이 아니라 함께 살아가는 이웃 생명으로 받아들이도록 문화를 바꾼 도시가 '가로수 관리 Best'가 되었으면 좋겠다. 깨끗한 거리를 만들기 위해 자연을 바꾸는 시대에서, 자연과 함께 살아가기 위해 우리의 생활방식을 조금 바꾸는 시대로 가야 한다.나무를 인간에게 맞추는 일에는 한계가 있다. 이제는 우리도 나무에게 조금 맞춰 살아볼 때가 되었다. 그래서 다음번 '가로수 관리 Best'를 뽑을 때는 이런 질문부터 해봤으면 한다. "사람이 보기에 얼마나 잘 관리했습니까?"가 아니라 "이 도시에서는 나무가 얼마나 나무답게 살아가고 있습니까?"라고. 우리가 먼저 관리해야 할 것은 어쩌면 가로수가 아니라, 자연을 바라보는 우리의 시선인지도 모른다.김태연가로수시민연대 위원강남서초환경운동연합 위원생태환경교육활동연구소 대표