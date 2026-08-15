민주노총, 광복 81주년 맞아 안국동서 "전작권 환수" 촉구

큰사진보기 ▲815 전국노동자대회민주노총은 광복 81주년인 15일 오후 2시 서울 종로구 안국동 사거리 앞에서 8.15전국노동자대회’를 개최했다. ⓒ 민주노총 관련사진보기

큰사진보기 ▲양경수대회사하는 양경수 위원장의 모습이다. ⓒ 민주노총 관련사진보기

큰사진보기 ▲정재범 부위원장발언대에는 정재범 보건의료노조 부위원장이 올라 "지난 81년의 역사 속에 대한민국은 세계 10위권 경제 대국이 됐고 국방비 65조원을 쓰는 군사 강국이 됐다"면서도 "그 81년 동안 미국에게 경제적·군사적 식민지화의 족쇄를 차고 살아왔다"고 말했다 ⓒ 민주노총 관련사진보기

큰사진보기 ▲이정아민주노총 대구지역본부 사무처장의 발언하는 모습으로 "10년 만에 대구본부가 민주노총 전국노동자대회를 준비하고 있다"며 오는 10월 대구에서 열릴 '9월총파업·10월항쟁' 80주년 결의대회를 예고했다 ⓒ 민주노총 관련사진보기

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광복 81주년인 15일 오후 2시, 서울 종로구 안국동 사거리에는 붉은색과 파란색 손팻말을 든 조합원들이 빼곡히 모여들었다. 민주노총(전국민주노동조합총연맹)이 '트럼프 경제수탈 저지! 전시작전권 즉각 환수! 노동자, 굴종과 예속의 사슬을 끊다! 반미·반전! 자주·평화! 8.15전국노동자대회'를 열기 위해서다. 주최 측은 이날 대회에 5000명이 참가했다고 밝혔다. 무대에서는 사회자가 참가자들에게 손팻말 색깔을 맞춰달라고 몇 차례나 당부하며 대회 시작을 알렸다. "땡볕은 아니지만 날이 꽤 뜨겁다"는 안내와 함께 대회 뒤편에는 의료 부스와 냉방버스도 마련됐다.대회는 쿠팡 노동자, 홈플러스 노동자, 평택지역 노동자의 개회선언으로 문을 열었다. 이어 대회사에 나선 양경수 민주노총 위원장은 정책 비판에 앞서 현장의 조합원들에게 먼저 고마움을 표했다. 그는 "무더운 날 통일선봉대 동지들이 전국을 누비면서 전시작전권 환수와 자주 평화를 위해 활동해 주셔서 각별히 감사드린다"며 "지역에서도 선봉대라는 이름으로 활동한 동지들이 많이 계신 것으로 안다"고 말했다. 이어 "3일 연휴라 많이 걱정도 했고, 먼 길에 무더운 날 와주실까 고민도 있었지만 이 자리에 함께해 주신 모든 동지들께 진심으로 감사드린다"고 했다.인사말에 이어 양 위원장은 트럼프 행정부를 향한 비판으로 말을 이었다. 그는 "관세를 무기로 투자를 강요하고 약탈하는 트럼프의 난동은 여전히 현재 진행형"이라며 베네수엘라, 이란, 그린란드, 캐나다, 호르무즈 해협까지 거론하며 "전 세계 유일 패권 국가라던 미국이 가장 강력한 깡패, 가장 강력한 약탈범으로 전락하고 있다"고 목소리를 높였다. 조선업·반도체·자동차 등 주력 산업의 대미 이전 압박을 언급하면서는 "그들의 강요는 노동자들의 일자리 상실이요, 그들의 약탈은 우리의 빈곤으로 이어질 것이 자명하다"고 했다. 이재명 대통령의 광복절 축사에 대해서는 "적대적 제도를 폐지하겠다면 국가보안법을 폐지하는 것이 우선 아니겠느냐"며 전시작전권 환수를 재차 촉구했다.발언대에는 정재범 보건의료노조 부위원장이 먼저 올랐다. 그는 "지난 81년의 역사 속에 대한민국은 세계 10위권 경제 대국이 됐고 국방비 65조원을 쓰는 군사 강국이 됐다"면서도 "그 81년 동안 미국에게 경제적·군사적 식민지화의 족쇄를 차고 살아왔다"고 말했다. 이어 "대한민국은 제주부터 오산까지 미국의 군사기지로 전락했고, 하루가 멀다 하고 이어지는 전쟁 연습으로 한반도가 멍들어가고 있다"고 지적했다.그는 "안보가 무엇이냐"고 되물으며 "그 안보는 우크라이나 전쟁, 중동 전쟁을 통해서 우리는 명백히 확인했다. 이제 더 이상 미사일과 전투기로서는 안보를 지킬 수가 없다"고 했다. "즐거운 상상을 해봤다"며 미군 철수와 전작권 환수로 국방비 65조원이 절감된다면 "단 1조원만 있어도 공공병원 5개를 지을 수 있고 응급실 뺑뺑이로 희생당하는 국민을 줄일 수 있다"고 했고, "5000억원만 있으면 홈플러스 동지들처럼 길거리에 내몰리는 투쟁을 안 해도 되고, 20조원만 있으면 대학 무상교육으로 청년들이 아르바이트 대신 미래를 꿈꿀 수 있다"고 말했다. 그는 "1972년 7·4남북공동성명을 기억하자. 우리의 미래는 우리 스스로 결정한다"는 말로 발언을 마쳤다.두 번째 발언자로 소개된 이정아 민주노총 대구지역본부 사무처장은 마이크를 잡자마자 앞선 사회자의 소개부터 바로잡았다. "아까 사회자가 통일위원장이라고 소개하셨는데, 대구본부에 통일위원장은 없다"며 웃음으로 운을 뗀 그는 "이 큰 대회에서 발언한 게 너무 오래간만이라 준비한 원고를 잘 적어와 읽어보겠다"고 했다. 그러면서 "10년 만에 대구본부가 민주노총 전국노동자대회를 준비하고 있다"며 오는 10월 대구에서 열릴 '9월총파업·10월항쟁' 80주년 결의대회를 예고했다.그는 한미 관세협상 과정에서 논의된 약 3500억달러, 우리 돈 500조원 규모의 대미 투자를 언급하며 "지금 제 통장에는 얼마 없어서 이 500조원이 얼마나 되는 돈인지 잘 모르겠다"고 말해 좌중의 웃음을 자아냈다. 곧이어 그는 "청년 취업자가 1년 새 19만명 줄었고 45개월째 감소하고 있는데, 반도체가 호황이고 수출이 신기록이라는 소식에도 청년들에게 일자리가 있느냐"고 반문하며 어조를 바꿨다. 2020년 경북 칠곡 쿠팡물류센터에서 숨진 장덕준씨 사례를 들면서는 "어머니 박미숙님이 산재 인정과 쿠팡의 노동환경을 바꾸기 위해 대구 서부지청과 대구노동청 앞에서 아직도 아침마다 1인 시위를 이어가고 있다"며 "그런 상황에서 쿠팡은 오히려 한국 정부에 통상 압력을 가하고 있다"고 목소리를 높였다.두 발언이 끝난 뒤에는 민주노총 27기 중앙통일선봉대원들이 무대에 올라 "우리가 누구냐고 궁금하지, 전국에서 모였어 민주노총 통일선봉대"로 시작하는 자작 구호극을 선보이며 분위기를 끌어올렸다. 이어 마이크를 잡은 정민정 27기 중앙통일선봉대 총대장은 "7박 8일간의 활동을 마치고 이 자리에 섰다"며 "주한 미 대사관저 코앞까지 진격해 내정간섭에 항의했고, 평택 캠프 험프리스 주한미군 기지 앞에서는 밤샘 노숙 투쟁을 벌였다"고 활동을 전했다.그는 "노근리, 골령골 등 민간인 학살 현장을 돌아보며 미제국주의와 그 군대에 의해 희생된 민중을 잊지 않겠다고 다짐했다"며 "쿠팡과 같은 미국 기업이 노동자들을 죽음으로 내몰고 미국의 경제침탈과 전쟁 위협이 우리의 일터와 삶을 짓누르는 지금, 반미·반제·반전의 기치를 높이 들고 끝까지 투쟁하겠다"고 밝혔다.이후 통일선봉대원 여러 명이 번갈아 가며 대회 격문을 낭독했고, 노동가요 공연이 뒤를 이었다. 참가자들은 "침략전쟁 미국은 이 땅에서 물러가라, 경제수탈 미국은 이 땅에서 물러가라, 전시작전권을 지금 당장 환수하라"는 구호를 함께 외쳤다.대회 막바지 사회자는 "오늘의 대회는 아쉽지만 아스팔트와 작별하고 시민들을 만나러 갈 시간"이라며 참가자들을 자리에서 일으켜 세웠다. 대회는 "내정간섭, 미국은 나가라", "침략전쟁 경제수탈, 미국은 나가라" 구호와 민주노총가 제창으로 마무리됐고, 참가자들은 대오를 이뤄 도심 행진에 나섰다.