남양주시, 광복절 맞아 이석영·김구 조명

큰사진보기 ▲남양주시가 제81주년 광복절을 맞아 순국선열과 독립유공자의 희생을 기리고 광복의 정신을 미래세대로 이어가기 위한 경축식을 개최했다. ⓒ 남양주 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲남양주시가 제81주년 광복절을 맞아 순국선열과 독립유공자의 희생을 기리고 광복의 정신을 미래세대로 이어가기 위한 경축식을 개최했다. ⓒ 남양주 관련사진보기

남양주시가 제81주년 광복절을 맞아 순국선열과 독립유공자의 희생을 기리고 광복의 정신을 미래세대로 이어가기 위한 경축식을 개최했다.남양주시는 15일 최현덕 시장을 비롯해 국회의원과 도·시의원, 이길형 광복회 남양주시지회장, 독립유공자 유족, 보훈·안보단체 관계자, 시민 등 500여 명이 참석한 가운데 광복절 경축식을 열었다.행사는 남양주 출신 독립운동가 이석영 선생과 백범 김구 선생의 독립운동을 함께 다룬 보훈 영상 '광복의 빛, 내일을 비추다' 상영과 청소년 창작뮤지컬 '단 하나의 꿈' 공연으로 시작됐다. 이어 기념식과 유공자 표창 등이 진행됐다.특히 보훈 영상과 창작뮤지컬에서는 전 재산을 독립운동에 바쳐 신흥무관학교 설립의 기반을 마련한 이석영 선생과 완전한 자주독립과 '평화와 문화의 힘'을 강조했던 김구 선생의 정신을 함께 조명했다. 올해 백범 김구 선생 탄생 150주년을 맞아 문화강국을 꿈꿨던 김구 선생의 뜻을 되새기는 데도 의미를 뒀다.행사장에서는 청소년들이 코딩으로 구현한 'AI 보훈 체험 부스'와 '2026년 시민참여 보훈문화 공모전' 전시도 운영됐다. 시는 전통적인 기념행사에서 벗어나 청소년과 시민이 직접 참여하면서 독립운동의 의미를 체험할 수 있도록 행사를 구성했다.최현덕 시장은 "선열들이 피땀으로 지켜낸 것은 단순한 국권 회복을 넘어 우리의 이름과 말, 역사와 문화, 대한민국 국민으로서의 존엄과 미래였다"고 말했다.이어 "광복의 진정한 완성은 과거를 기억하는 데 머물지 않고 자유와 평화, 인권과 문화가 살아 숨 쉬는 나라를 만들어가는 데 있다"며 "이석영 선생을 비롯해 조국을 위해 헌신한 지역 독립운동가들의 뜻을 올바르게 기리고 미래세대에 온전히 전하겠다"고 밝혔다.