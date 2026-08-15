남종섭 경기도의장 "독립유공자·후손 예우에 책임 다할 것"

남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당·용인3)이 제81주년 광복절을 맞아 순국선열과 애국지사의 희생을 기리고 독립유공자와 후손에 대한 예우를 강조했다.
남 의장은 15일 경기아트센터 대극장에서 열린 '제81주년 광복절 경축행사'에 참석해 조국 독립을 위해 헌신한 선열들의 뜻을 기렸다. 경기도가 주최한 이날 행사에는 광복회원과 보훈단체, 유관단체 관계자, 도민 등 900여 명이 참석했다.
행사는 국민의례를 시작으로 광복의 역사를 담은 주제영상 상영과 독립유공자 포상, 기념사·경축사, 창작 낭독극과 축하공연, 만세삼창 등의 순으로 진행됐다. 주제영상 '81명, 함께 세운 빛의 기억'에서는 경기도 각 지역에서 독립을 위해 활동한 81명의 독립운동가를 조명했다.
경기도극단은 오성규·이석영·김구 등 독립운동가들이 겪은 역경과 조국 독립을 향한 염원을 담은 창작 낭독극 '다시 부르는 이름들'을 선보였다.
남 의장은 행사에 앞서 광복회원과 독립유공자 후손 등을 만나 감사와 존경의 뜻을 전하고, 참석자들과 광복절 노래를 제창하며 광복의 의미를 되새겼다.
남 의장은 "오늘 우리가 누리는 자유와 번영은 선열들의 희생 위에 세워진 것"이라며 "그 뜻을 기억하고 독립유공자와 후손에 대한 예우를 세심히 살피는 데 경기도의회도 책임을 다하겠다"고 말했다.