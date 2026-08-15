남종섭 경기도의장 "독립유공자·후손 예우에 책임 다할 것"

큰사진보기 ▲남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당·용인3)이 제81주년 광복절을 맞아 순국선열과 애국지사의 희생을 기리고 독립유공자와 후손에 대한 예우를 강조했다. ⓒ 경기도의회 관련사진보기

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남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당·용인3)이 제81주년 광복절을 맞아 순국선열과 애국지사의 희생을 기리고 독립유공자와 후손에 대한 예우를 강조했다.남 의장은 15일 경기아트센터 대극장에서 열린 '제81주년 광복절 경축행사'에 참석해 조국 독립을 위해 헌신한 선열들의 뜻을 기렸다. 경기도가 주최한 이날 행사에는 광복회원과 보훈단체, 유관단체 관계자, 도민 등 900여 명이 참석했다.행사는 국민의례를 시작으로 광복의 역사를 담은 주제영상 상영과 독립유공자 포상, 기념사·경축사, 창작 낭독극과 축하공연, 만세삼창 등의 순으로 진행됐다. 주제영상 '81명, 함께 세운 빛의 기억'에서는 경기도 각 지역에서 독립을 위해 활동한 81명의 독립운동가를 조명했다.경기도극단은 오성규·이석영·김구 등 독립운동가들이 겪은 역경과 조국 독립을 향한 염원을 담은 창작 낭독극 '다시 부르는 이름들'을 선보였다.남 의장은 행사에 앞서 광복회원과 독립유공자 후손 등을 만나 감사와 존경의 뜻을 전하고, 참석자들과 광복절 노래를 제창하며 광복의 의미를 되새겼다.남 의장은 "오늘 우리가 누리는 자유와 번영은 선열들의 희생 위에 세워진 것"이라며 "그 뜻을 기억하고 독립유공자와 후손에 대한 예우를 세심히 살피는 데 경기도의회도 책임을 다하겠다"고 말했다.