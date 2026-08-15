추미애, 광복절 경축사서 '공정·혁신·포용'…"역사적 정의 세울 것"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 제81주년 광복절을 맞아 독립운동가에 대한 예우와 역사적 정의를 강조하며 ‘공정·혁신·포용’을 도정의 핵심 가치로 제시했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 제81주년 광복절을 맞아 독립운동가에 대한 예우와 역사적 정의를 강조하며 ‘공정·혁신·포용’을 도정의 핵심 가치로 제시했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 제81주년 광복절을 맞아 독립운동가에 대한 예우와 역사적 정의를 강조하며 '공정·혁신·포용'을 도정의 핵심 가치로 제시했다.추 지사는 15일 광복절 경축사를 통해 "81년 전 광복은 일제의 수탈과 탄압에 맞서 국권 회복과 자주독립을 위해 목숨과 재산, 자신의 모든 것을 내어놓은 순국선열과 애국지사들의 피와 땀이 이루어낸 결실"이라고 밝혔다.이어 "오늘 우리가 누리는 자유와 평화, 더 나은 미래를 꿈꿀 수 있는 것도 모두 그분들이 지켜주신 대한민국이 있기 때문"이라며 독립유공자와 유가족에게 감사의 뜻을 전했다.추 지사는 경기도가 독립운동의 주요 무대였다는 점도 강조했다. 광주의 해공 신익희 선생과 남양주의 이석영 선생, 양주의 김규식 선생, 파주의 윤기섭 선생 등의 독립운동 활동을 언급하고, 경기도 유일의 생존 애국지사인 오성규 지사의 삶과 뜻을 기렸다.특히 아직 제대로 평가받지 못한 독립운동가 발굴과 예우를 강화하겠다는 뜻을 밝혔다. 추 지사는 "입증 자료가 부족해 잊히고 후손조차 알지 못해 묻혀 있던 숨은 영웅들을 끝까지 찾아내겠다"며 "마땅한 예우와 정당한 평가로 대한민국의 중심 경기도에서 역사적 정의를 당당히 세우겠다"고 말했다.이어 독립운동 정신을 오늘날 경기도가 추구해야 할 '공정·혁신·포용'의 가치와 연결했다. 공정과 관련해서는 "나라를 되찾기 위해 모든 것을 바친 독립운동과 나라를 팔았던 친일의 역사가 같은 평가를 받아서는 안 된다"며 "헌신은 제대로 기억하고 잘못은 분명하게 바로잡아야 한다"고 강조했다.3·1운동과 4·19혁명, 5·18민주화운동, 6월 민주항쟁을 언급하며 "헌정질서를 위협한 불법 계엄과 내란에 맞서 민주주의를 지켜낸 힘 역시 국민에게서 나왔다"고도 했다.추 지사는 "주권은 국민에게, 헌신에는 합당한 예우를, 특별한 희생에는 특별한 보상을 돌려드리는 것이 우리가 지켜야 할 공정"이라며 "특권과 편법이 통하지 않고 성실하게 살아가는 사람이 손해 보지 않는 공정한 경기도를 만들겠다"고 밝혔다.최근 경기도의 어려운 재정 상황도 광복절 경축사에 담았다. 추 지사는 선열들이 어려운 상황에서도 독립 이후의 미래를 준비했던 점을 강조하면서 "지금 경기도 역시 결코 녹록지 않은 재정 여건에 놓여 있지만 어렵다고 멈출 수는 없다"고 말했다.이어 "쓸 수 있는 것은 아끼고 줄일 수 있는 것은 줄이며 반드시 해야 할 일은 끝까지 지켜내겠다"며 "뼈를 깎는 마음으로 허리띠를 졸라매되 미래를 위한 준비까지 멈추지는 않겠다"고 강조했다.이는 최근 경기도가 재정 비상 상황을 선언하고 세출 구조조정과 지방재정 제도 개편에 나선 가운데 나온 발언이라는 점에서 주목된다.추 지사는 마지막 가치로 '포용'을 제시했다. 독립이 특정 인물이나 세력만의 힘이 아니라 성별과 세대, 지역과 계층, 종교와 이념을 넘어 힘을 모은 결과였다고 평가했다.그는 "옳고 그름은 분명히 하되 서로의 다름을 인정하며 더 많은 사람과 함께 길을 찾는 것이 포용"이라며 "남부와 북부, 도시와 농촌, 세대와 계층이 함께 기회를 나누는 공동체가 돼야 한다"고 말했다.그러면서 "한 사람의 삶도 가볍게 여기지 않고 서로 다른 1,420만 도민의 삶을 하나의 경기도 안에 품는 것이 경기도의 포용"이라고 강조했다.추 지사는 "공정으로 원칙을 바로 세우고, 혁신으로 미래를 열며, 포용으로 힘을 모으겠다"며 "선열들이 우리에게 오늘을 물려주셨듯 우리는 더 나은 내일을 다음 세대에 물려주겠다"고 밝혔다.