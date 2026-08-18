현무암을 머리에 인 바위... 유명한 그 만화가 생각나는 이유

큰사진보기 ▲젤베 계곡: 기독교도 동굴 거주지 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲동굴 거주지의 외부와 내부 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲교회 내부 십자가와 장식 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲파샤바 계곡 입구 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲바위 구멍 사이로 보이는 부부 바위 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲파샤바 계곡의 웅장한 버섯 바위 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲시메온 교회의 음각으로 새긴 라틴 십자가와 훼손된 벽화 ⓒ 이상기 관련사진보기

카파도키아 둘째 날 아침 젤베 계곡으로 기독교인 거주 동굴 유적을 보러 간다. 중간에 파샤바(Paşabağ)를 지난다. 파샤바 역시 응회암으로 이루어진 바위가 침식을 통해 다양한 형상을 보여준다. 바위 곳곳에 구멍이 뚫린 것으로 보아 사람들이 거주했을 가능성이 높다. 중간에 말을 키우는 목장도 보인다. 이런 곳에서는 승마체험을 할 수 있다. 이 지역 응회암 바위 위에는 검은색 현무암 바위가 지붕처럼 감싸고 있다. 그래서 버섯 바위처럼 느껴진다.야외 박물관인 젤베 계곡은 이제 완전히 관광지로 변했다. 12유로의 입장료를 받을 뿐 아니라 계곡 앞에 상점과 카페 그리고 기념품점이 즐비하다. 젤베에는 세 개의 계곡이 있다. 9세기에서 13세기까지 기독교인들이 이슬람교의 박해를 피해 이곳에 살았다. 현재 이곳의 동굴 마을에는 방앗간, 교회, 수도원, 와이너리, 마구간, 비둘기집 등의 흔적이 남아 있다. 그리고 이들 세 계곡 중 두 계곡은 터널로 연결된다.우리는 그중 두 계곡을 답사했다. 오르는 길 곳곳에 계단이 만들어져 있다. 먼저 올라간 왼쪽의 계곡은 상부에 여섯 개 정도의 큰 구멍이 있다. 터널처럼 완전히 뚫린 구멍도 있다. 그런데 깊이가 다 다르다. 이들 모두 용도가 있었을 것이다. 이곳에서는 건너편 계곡을 잘 조망할 수 있다. 절벽 형태의 바위 아랫부분 동굴 또는 벽에 구멍을 뚫어 거주지를 만들었다. 벽에는 문양을 조각해 예술성을 더하기도 했다.교회에서는 십자가 문양을 볼 수 있다. 가운데 동심원을 중심으로 사방으로 같은 크기(길이) 십자가를 만들고, 가장자리를 이중의 원으로 돌리기도 했다. 이를 통해 이곳에 그리스계 기독교도가 살았음을 알 수 있다. 대표적인 종교 유적이 디레클리(Direkli), 발리클리(Balikli), 위짐리(Üzümlü) 교회인데, 훼손이 심해 흔적만 남아 있다. 사제 양성을 위한 수도원 신학교도 있었다고 한다.이곳에서는 평지에 형성된 악테페(Aktepe) 지역을 내려다볼 수 있다. 계곡의 크기나 구멍의 숫자로 보아 골짜기에 수천 명이 살았을 것으로 추측된다. 이곳 젤베 계곡에는 1952년까지 기독교인이 살았다고 한다. 그즈음 동굴이 침식되어 무너지는 안전 문제가 제기되어 악테페로 집단 이주하게 되었다. 그 후 1967년까지 젤베 계곡에 대한 정비를 마치고 야외박물관으로 개방하고 있다.젤베 계곡을 보고 나서 더 많은 사람이 찾는 파샤바 계곡으로 갔다. 그동안 날씨가 좋았는데 갑자기 구름이 생기고 바람이 불더니 빗방울이 떨어진다. 그렇지만 이곳의 소나기는 여우비 형태여서 잠깐 오다 그치는 경우가 많다. 이런 비가 오히려 기온을 떨어뜨려 시원하게 하기도 한다. 카파도키아는 고원지대여서 여름에도 기온이 30℃를 넘어가지 않는다. 이날도 낮 최고기온이 25℃ 정도여서 야외 박물관을 걸으며 답사하기에 좋은 편이었다.이곳에서도 역시 입장료를 내고 들어가야 한다. 입구 쪽에 늦게 핀 라벤더꽃이 한창이다. 기념품점을 지나가면 계곡으로 들어가는 길이 나오고 길을 따라 자연스럽게 한 바퀴 돌아보게 되어 있다. 길 입구에 검은 현무암 덩어리를 머리에 인 바위가 상징적으로 서 있다. 그 옆에 빨간 바탕에 흰 달과 별을 그린 튀르키예 국기가 휘날린다. 곧이어 세 개의 현무암 덩어리를 머리 위에 얹고 있는 바위가 나타난다. 이런 경우 삼 형제 또는 세 자매 바위라는 이름이 붙는다.안으로 들어갈수록 검은 현무암을 머리에 인 바위들이 많아진다. 이러한 모습에 영감을 받아 애니메이션 <개구쟁이 스머프>의 버섯 모양 집이 만들어졌다고 한다. 이곳 파샤바에서 관광객들은 바위가 촘촘히 모여 있는 곳으로 향한다. 그곳에 파샤바 관광의 하이라이트가 있다. 바위를 타고 올라간 곳에 바깥으로 큰 구멍이 뚫려 있으며, 그 구멍을 통해 두 개의 바위를 조망할 수 있다. 유럽의 작가가 이곳에 거주하면서 글을 써 유명해졌다고 한다. 그래선지 사람들이 기념사진을 찍으려 줄을 서 있다.뚫린 구멍이 창 역할을 해 두 개의 바위를 그 안에 넣으면 아주 특별한 사진이 된다. 그러므로 여기서는 사람이 조연이 될 수밖에 없다. 두 개의 바위에 이름을 붙인다면 부부 바위가 된다. 이곳을 내려온 다음에는 자연스럽게 주변의 바위들을 돌아보게 되어 있다. 바위 사이로 푸른 나무와 식물들이 자라고 있다. 그런데 그 나무들이 크거나 굵지 않다. 그것은 이 지역이 건조하고 흙의 영양 상태가 좋지 않기 때문으로 여겨진다.다음으로 우리는 비탈을 올라가 높은 곳에 있는 전망대 바위로 향한다. 그곳에 오르면 파샤바 계곡 전체를 조망할 수 있다. 파샤바 계곡은 버섯바위가 일정한 크기로 나란히 서 있다. 우리가 일상에서는 보기 어려우니 기암괴석이라고 표현할 수밖에 없다. 이들 바위 사이로 길이 잘 나 있어 한 시간 정도면 여유 있게 이곳을 둘러볼 수 있다. 세 기사 바위, 칠 형제 바위, 세 지붕 바위 등 바위 하나하나에 의미를 부여하며 돌아보면 좋을 것 같다.이들을 보고 나오며 성 시메온(Simeon) 교회 유적을 보게 된다. 이곳에는 일본 쓰쿠바(筑波)대학교의 도움으로 발굴 보존했다는 안내판이 붙어 있다. 그래서 더 자세히 들여다보게 되었다. 벽에 음각된 십자가가 보인다. 십자가의 가로보다 세로가 긴 것으로 보아 그리스 십자가가 아닌 라틴 십자가다. 이를 통해 이 교회가 후기 비잔틴 시대에 만들어졌을 것으로 여겨진다. 붉은색으로 된 벽화는 비바람으로 인해 그 흔적만 남아 있다.그렇다면 파샤바 계곡도 젤베 계곡과 마찬가지로 후기 비잔틴 시대 기독교인들이 살았던 동굴 거주지로 볼 수 있다. 소수 기독교인들이 이슬람교의 박해를 피해 이곳으로 흘러 들어와 마을을 이뤄 살았을 것이다. 이곳 역시 사람은 살지 않고 이제 야외박물관이 되어 관광객만 찾고 있다. 파샤바 계곡 관광을 마치고 우리는 우치히사르로 이동, 항아리 케밥으로 점심을 먹었다. 다음 행선지는 뾰족한 첨탑 모양의 요새로 유명한 우치히사르다.