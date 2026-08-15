[속보] 김민석, 호남서 57.5% 압승... 정청래와 격차 14%p로 벌어져

큰사진보기 ▲더불어민주당 송영길, 정청래, 김민석(기호순) 당 대표 후보가 8일 인천 남동체육관에서 열린 민주당 당 대표·최고위원 순회경선 인천 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 2026.8.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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더불어민주당 전당대회 광주·전남, 전북 권리당원 투표에서 김민석 당대표 후보가 압승하며 합산 득표 선두를 굳혔다. 직전까지 1.48%포인트에 그쳤던 정청래 후보와의 누적 격차는 14.07%포인트로 벌어졌다.15일 광주·전남과 전북 권리당원 투표 합산 결과, 김민석 후보는 13만 9307표(57.54%)로 1위를 차지했다. 정 후보는 7만 9033표(32.65%), 송영길 후보는 2만 3749표(9.81%)를 얻었다. 김 후보와 정 후보의 차이는 24.90%포인트(6만 274표)다.지역별로 보면 광주·전남에서 김 후보가 8만 6558표(57.04%)로 과반을 넘겼고, 정 후보 4만 8324표(31.84%), 송 후보 1만 6874표(11.12%) 순이었다. 광주·전남 선거인 31만4184명 가운데 15만 1756명이 투표해 투표율은 48.30%였다. 전북에서도 김 후보가 5만 2749표(58.39%)로 과반을 기록했고, 정 후보는 3만 709표(34.0%), 송 후보는 6875표(7.61%)를 얻었다