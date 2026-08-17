여행자의 시선으로 본 대구근대역사관과 이인성 갤러리

큰사진보기 ▲대구근대역사관 건물1932년 조선식산은행 건물로 건립된 것을 2011부터 근대역사관으로 사용 ⓒ 최옥화 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'퇴근길의 위로' 를 모으다 전시품유물 기증의 가치를 알리는 작은전시 ⓒ 최옥화 관련사진보기

큰사진보기 ▲이인성 작품이인성 작품 정원/노란 옷을 입은 여인/ 가을 어느날 ⓒ 최옥화 관련사진보기

큰사진보기 ▲이인성 갤러리 체험코너아틀리에 포토박스/ '예술혼을 펼쳐낸 작업대 ⓒ 최옥화 관련사진보기

큰사진보기 ▲'내가 바로 이인성 제자'코너의 벽면 작품 ⓒ 최옥화 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

대구에서 학창 시절을 함께 보내고 결혼 후 수도권으로 떠난 친구가 수십 년 만에 대구로 여행을 온다는 소식을 들었다. 반가운 마음도 잠시, 하루 동안 어디를 구경시켜 주어야 할지 고민이 커졌다. 날씨가 선선하다면 산이나 야외 명소를 찾으면 되겠지만, 35도를 웃도는 가마솥 더위 속에 마땅한 야외 일정을 잡기란 불가능했다.고민 끝에 중구 근대골목의 실내 전시관 두 곳을 둘러보기로 결정했다. 마침 친구의 전공이 역사학인 점을 고려하여 대구근대역사관과 지난해 새로 개관한 예술체험공간 아루스 이인성갤러리를 코스로 정했다. 친구가 머무는 게스트하우스 앞 경상감영에서 반가운 재회를 하며 일정을 시작했다.여행자의 시선으로 보는 대구는 어떤 도시일까? 궁금했는데 친구도 대구에 대해 새롭게 알게 되었다며 좋아했다. 수십 년의 시간을 건너뛰어 마주 앉아도 어색함이 없다는 것, 그것이 오래된 우정의 힘인가 보다.대구근대역사관 건물은 본래 1932년 조선식산은행 대구지점으로 건립되었으며, 1954년부터는 한국산업은행 대구지점으로 사용된 곳이다. 르네상스 양식의 조형미가 뛰어난 건물로 원형이 잘 보존되어 대구광역시 유형문화유산 제49호로 지정되어 있다. 대구광역시가 2008년 대구도시공사로부터 기증받아 2011년부터 근대역사관으로 운영하고 있다.1층 상설전시실과 2층 기획전시실, 체험학습실로 구성되어 있으며, 과거 식산은행 시절의 금고실이 그대로 남아 있어 직접 둘러볼 수 있다.전시관에서는 대구 읍성과 경상감영에 관한 기록을 상세히 살펴볼 수 있는데 지금은 대부분 사라져 흔적만 남아 있는 대구 읍성이 만약 그대로 보존되어 있었다면 대구를 대표하는 또 하나의 역사 관광지가 되었을 거라는 아쉬움이 남았다. 일제 침략 이후 대구 도심은 일본인 중심의 상권으로 변모했는데, 전시 문안과 모형, 영상을 통해 일제의 내륙 침탈 과정과 근대 도시로 변화해 간 모습, 국채보상운동 등 대구에서 일어난 역사적 사실들을 확인할 수 있다. 또 마릴린 먼로가 대구를 방문해 주한미군을 대상으로 위문공연을 펼쳤던 사진도 눈길을 끌었다.1899년 달성학교, 1906년 계성학교, 1907년 신명여학교 등 근대 교육기관의 활동 모습이 담긴 졸업장, 학습지도안, 교과서, 일기장 앞에서는 나도 모르게 발걸음이 오래 머물렀다. 교단에서 마흔 해를 보낸 사람에게 이런 기록들은 그저 옛 자료가 아니라, 누군가의 하루하루가 쌓여 만들어진 시간의 지층처럼 느껴진다.1층 전시의 끝자락에서는 대구에서 성장한 '삼성'과 상업도시의 발전 과정을 보게 된다. 한국 경제를 이끄는 삼성의 뿌리가 대구 삼성상회에서 시작되었다는 사실에 자부심이 느껴졌다.가장 인상 깊었던 공간은 1층 중앙의 원형 형태인 '근대 대구의 문화' 코너였다. 대구는 국채보상운동과 2·28 민주운동의 항일정신뿐만 아니라, 이상화·현진건·백기만 등 근대문학의 작가들, 박태준·현제명의 음악, 김진만·이인성·이쾌대의 미술이 피어난 근대 문화의 산실이었음을 다시금 깨달았다.2층에서는 개관 15주년 특별기획전 〈꺼지지 않는 불꽃, 대구 학생 항일운동〉(2026.6.9.~11.29.)이 열리고 있다. 일제강점기 대구 지역 중등학생들의 항일운동을 조명한 전시로, 각 학교의 자랑스러운 역사를 되짚어보는 의미 있는 기획이다. 또한 유물 기증의 가치를 알리는 작은전시 〈'퇴근길의 위로'를 모으다〉(10.5.까지)에서는 1970년대부터 2000년대까지의 월급봉투, 소주병, 버스토큰 등 추억의 물건들을 만나볼 수 있어 감회가 새롭다.이어 방문한 예술체험공간 '아루스'는 이인성 화백이 1937년 대구에서 운영했던 '순다방 아루스'를 모티브로 조성된 공간이다. 1층과 2층에 걸쳐 회화 감상부터 미디어 전시, 체험 프로그램까지 이인성 화가의 작품 세계를 입체적으로 경험할 수 있다.붉은 벽돌 아치를 지나 내부로 들어서면 "무한의 캔버스, 삶과 예술을 담다 1912-1950" 미디어가 이인성 화백의 생애를 압축하여 보여준다.전시 구역은 화가의 삶을 따라 시대별로 색을 달리하며 이어진다. 서당 한학으로 시작해 수창보통학교 시절 담임 선생님의 칭찬 한마디로 화가의 길을 결심했다는 대목에서는 절로 고개를 끄덕이게 됐다. 한 사람의 인생을 바꾸는 것은 결국 거창한 사건이 아니라, 누군가 건넨 작은 믿음 한마디라는 것을 나 역시 교단에서 여러 번 확인했던 터였다.붉은 벽면의 동경 유학 시절 구역에서는 1932년 일본 제국미술전람회에서 〈여름 어느 날〉이 입선하며 "조선의 천재 소년"으로 보도된 시기를 만난다. 〈가을 어느 날〉, 〈경주의 산곡에서〉, 〈아리랑 고개〉 등이 이 시기 대표작이다. 이어 노란 벽면의 대구 환원 및 르네상스 구역에서는 1935년 귀국 후 남산병원 3층에 이인성 양화 연구소를 설립하고 후학을 양성했던 행복한 나날이 펼쳐진다. 그러다 회색조의 마지막 구역, 상실과 요절에 이르면 공기부터 달라진다. 아내와의 이별 후 상실감을 달래며 그린 대형 작품 〈해당화〉가 걸려 있어 쓸쓸함을 더한다.자화상 코너에는 "그림 속에서 살고, 그림 속에서 괴로움과 함께 사라진다는 것"이라는 문장과 함께 5점의 자화상이 전시되어 있다. 눈을 감거나 눈동자를 생략한 모습에서 "일제 치하의 한국인은 아무것도 바라볼 수 없다"고 말했던 그의 암울한 내면이 고스란히 전해진다.2층에는 1936년 남산병원 연구소, 1937년 아루스 다방, 1945년 삼덕동 화실로 이어지는 아틀리에 변천사가 정리되어 있다. 실물로 전시된 갈색 도자기 물병, 붓, 팔레트나이프, 그리고 그가 마지막으로 사용한 상태 그대로 남아 있는 물감 팔레트 앞에서는 한참을 서 있었다. 사람은 가도 그가 쥐었던 도구는 남아, 손의 온기 대신 시간의 온기를 전한다.체험 요소도 풍부하다. '아틀리에 포토박스'에서는 이인성의 화실을 배경으로 4컷 즉석 사진을 인화해 추억을 남길 수 있고, 야외 미디어캔버스 공간에서는 몰입감 있는 영상 감상이, '예술혼을 펼쳐낸 작업대' 인터랙티브 콘텐츠에서는 작품 속으로 들어가는 듯한 경험이 가능하다.그중에서도 가장 온기가 느껴진 곳은 '내가 바로 이인성 제자'라는 참여형 공간이었다. 관람객들이 직접 그린 소묘 작품들이 벽면을 가득 채워 하나의 거대한 콜라주를 이루고 있었다. 아이들과 방문객들이 자유롭게 그림을 그리고 전시하는 모습에서, 이곳은 한 화가를 추모하는 공간을 넘어 지금도 살아 숨 쉬는 문화 공간이 되고 있었다.근대미술의 대표화가로 불리는 이인성은 1912년 대구에서 출생하여 1950년 불의의 사고로 38세의 나이로 요절하기까지, 조선미술전람회를 비롯한 수많은 공모전에서 수상한 천재 화가였다. 짧은 생애에도 불구하고 수채화, 풍경화, 인물화에서 뛰어난 표현력을 보여주었으며, 한국적인 정서를 담은 인물 표현을 정립한 작가로 평가받는다. 서양 인상주의 화풍을 바탕으로 향토적 서정성을 담아낸 작품들은 이후 한국 미술계에도 큰 영향을 미쳤다.유화 〈가을 어느 날〉은 천을 휘감은 반라의 여인이 바구니를 들고 아이와 가을 들녘을 걸어가는 장면을 그린 그림으로, 일상적인 사물과 식물, 평범한 한국인 모델을 통해 향토적인 정서를 표출했다. 작품 속 강렬한 원색의 사용은 폴 고갱(Paul Gauguin)을 연상시킨다는 평가를 받기도 한다. 〈가을 어느 날〉(1934), 〈경주의 산곡에서〉(1935), 〈한정〉(1936) 등 유학 후반기와 귀국 후 조선의 향토색이 짙게 표출된 작품들이 이어졌다.물론 이인성이 향토적인 소재를 즐겨 그린 것이 일본이 권장하던 '조선의 향토색'과 맞닿아 있다는 점에서 논쟁의 여지가 있고, 후반으로 갈수록 소재가 반복되는 경향도 나타난다. 그럼에도 그가 서양화라는 낯선 그릇에 한국적인 정서와 소재를 담아내고자 했던 시도의 의의는 결코 가볍지 않다. 시대의 그늘 아래서도 자신만의 화폭을 지켜낸 사람. 예술이란 결국 시대를 이기지 못하면서도, 시대를 넘어서려는 안간힘이 아니었을까.이인성 화가의 그림을 직접 볼 수 있는 기회는 그리 많지 않다. 그래서인지 우리가 잘 아는 이중섭, 박수근에 비해 대중에게 그는 덜 알려져 있다. 조선미전 연속 6회 입선(1931~1936) 이후 불과 26세의 나이로 추천 작가에 올랐던 천재성을 생각하면, 그동안의 낮은 인지도가 못내 아쉬웠던 터라 2025년 11월 대구에 그의 그림과 생애를 오롯이 볼 수 있는 이 공간이 생겨난 것이 참 다행스럽다. 안내인이 요청하지 않아도 자연스럽게 다가와 화가와 그림에 대해 도슨트 역할을 해 주어서, 관람의 깊이가 한층 더해졌다.여행자의 시선으로 보는 대구는 근대 문화의 중심이었다고 해도 과언이 아니었다. 대구는 그동안 당연하게 바라보았던 국채보상운동의 근거지이자 2·28 학생운동의 산실이라는 이름을 너머 대한민국 경제를 이끌어 가는 삼성의 역사, 삼성상회가 시작된 곳. 그리고 문학과 음악과 미술이 자라고 꽃피운, 근대문화의 금자탑을 세운 곳이었다.이 자랑스러운 문화와 역사가 깃든 대구근대역사관과 예술체험공간 아루스가 더 많은 이들에게 알려져, 전국을 넘어 세계적인 문화 명소로 자리 잡기를 기대해 본다.