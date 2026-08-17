폭우 뚫고 온, 까만봉지 속 담긴 수박한통, 그냥 수박이 아니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

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"주인공이 제일 먼저 오셨네요."

"에잇…. 무슨 주인공입니까. 언니들 만나러 나왔는데, 초대해 주셔서 너무 감사드려요."

"그때 진짜 까칠한 담당자가 왔다고 우리끼리 걱정을 얼마나 했던지…"

"아니 근데, 실제 겪어보니 제가 까칠해요?"

큰사진보기 ▲특별한 수박한통경남함양에서 싣고 온 귀한 수박한통(빗속을 뚫고 온 수박한통이지만 긴 세월 서로에 대한 진심과 신뢰가 그득 담긴 수박이다) ⓒ 김희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.