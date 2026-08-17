폭우 뚫고 온, 까만봉지 속 담긴 수박한통, 그냥 수박이 아니다

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정확히 18년 만의 재회였다. 그녀들을 처음 만난 건 2005년이다. 당시 나는 시설을 지도감독하고 처분하는 업무를 맡게 되었고, 그녀들은 그 시설을 운영하는 운영자들이었다. 어찌 보면 우리는 처분을 내리는 자와 처분을 기다리는 자라는 냉정한 관계였다. 어려운 업무 지침서를 들고 나는 법의 잣대를 들이대고, 그들은 현실의 잣대를 들이대며 팽팽하게 맞서곤 했다. 결코 좁힐 수 없을 것 같던 그 시절, 단 한 번의 식사 자리조차 거절해야 했던 평행선 같은 관계였다. 그 관계가 18년이라는 세월이 흘러 어제 저녁(14일) 마침내 마주하게 됐다.
약속 시간은 오후 5시 30분, 아침부터 그녀들을 만날 생각에 사실은 기대감으로 한껏 부풀어 있었다. 사실은 재직시절, 나는 그녀들이 인간적으로 참으로 좋았다. 어려운 여건 속에서도 사명감을 가지고 각자의 시설을 잘 운영하는 모습에 늘 마음으로는 고마움과 응원을 보내고 있었다. 하지만 나는 그들이 운영하는 시설의 지도·감독을 담당하는 공무원이었고, 지도·감독은 엄격한 기준을 적용할 수밖에 없는 업무였다. 자칫 사사로운 감정으로 그릇된 판단을 할 수도 있기 때문에 더욱 거리를 두고 자신을 단속했던 것이었다.
그렇게 스스로 빗장을 굳게 잠그고 여러 부서를 거쳐 나는 퇴직을 했고, 소식을 들은 그녀들이 밥 한번 먹자며 그들의 모임에 저녁 식사 초대를 한 것이다. 약속 장소에 가장 먼저 도착해 그녀들을 맞이했다. 오랜 세월이 흐르고 만났지만 내 앞에는 그 시절의 그녀들이 서 있었다. 강산이 거의 두 번이나 변하는 세월이 지나고 우리는 만났다. 하지만 지나온 세월의 흔적을 속일 수 없는 나이 듦이 있어도 2005년 그 시절로 돌아간 우리의 만남은 그때와 달리 따뜻하고 반가웠다.
"주인공이 제일 먼저 오셨네요."
"에잇…. 무슨 주인공입니까. 언니들 만나러 나왔는데, 초대해 주셔서 너무 감사드려요."
늘 법과 지침을 들먹이며 깐깐하고 서슬 퍼런 담당을 그녀들은 그대로 기억하고 있었다. 그렇지만 그들은 한결같이 그때 호되게 지도하고 가르쳐줘 시설 운영에 자신감이 붙었다며 고마웠다고 말했다.
가슴 한구석에 뜨거운 무언가가 움찔움찔하고 올라왔다. 사실 다른 직원들이 다 기피하던 업무를 맡아 나 자신도 벅차고 힘겨웠었다. 그럼에도 책임감과 사명감으로 버텼다. 힘들고 버거워도 할 일을 해내야 하는 무게감을 버틴 결과, 나는 저녁 식사에 초대받은 것이었다. 내가 원칙을 지키며 견뎌온 세월이 결코 틀리지 않았다는 것을, 그리고 내가 얼마나 힘들었을지 그녀들은 알고 있었다. 그 힘듦을 잘 버텨준 담당자에게 18년이 지난 식사 자리에서 고마운 마음과 위로를 전달해 주었다.
고마운 마음과 위로의 가라앉는 이야기가 있긴 했지만, 식사 자리의 수다는 오랜 세월이 흐르고 만난 사람들의 공기가 아니었다. 마치 얼마 전 만나고 또 만났다고 생각될 정도로 허심탄회한 수다가 이어졌다.
"그때 진짜 까칠한 담당자가 왔다고 우리끼리 걱정을 얼마나 했던지…"
"아니 근데, 실제 겪어보니 제가 까칠해요?"
우리는 과거 서로를 향해 세웠던 날 선 얘기들까지 다 끄집어내어 안주 삼아 이야기꽃을 피웠다.
그렇게 식사 자리가 마무리되고 쏟아지는 폭우를 뚫고 각자의 집으로 돌아갈 시간이 되었다. 그런데 그 자리에 나를 보기 위해 멀리 경남 함양에서 오신 분이 있었다. 거기서 일을 하는데 마침 오늘 이 자리가 마련된다고 해서 꼭 나를 보고 싶다고 오셨다는 거다. 그러면서 그곳에서 키운 수박을 아침에 따서 오셨다는 거다.
지난 18년 동안 나를 향한 그분의 변함없는 진심과 신뢰에 몸 둘 바를 몰랐다. 그렇게 받은 수박을 들고 집으로 돌아오는 길, 쏟아지는 폭우에 신발부터 바지가 다 젖어도 까만 봉지에 담아준 수박을 꼭 끌어안았다. 묵직한 수박 한 덩이를 품에 안고 빗속을 걸으며 오늘의 만남에 대해 생각해 보게 됐다. 서로 각자 자리에서 짊어졌던 삶의 무게와 힘겨움을 알아봐 주고, 그 긴 세월 동안 서로를 향한 고마운 마음을 잊지 않았기에 우리가 다시 만날 수 있었던 게 아닐까 싶었다.
우리가 살아가는 세상은 때론 거칠고 힘들다. 또 어떤 날은 그날 귀갓길에서 만난 예상치 못한 폭우처럼 우리를 당혹스럽게 만든다. 하지만 결국 그 고단한 삶을 지탱해 주고 다시 일어서게 하는 것은 사람과 사람이 나누는 따뜻한 마음과 위로라는 단순해 보이지만 위대한 진리를 다시 한번 상기하게 됐다. 폭우 속에 신발과 바지는 다 젖어버렸지만, 까만 봉지 속 수박을 소중히 안고 집으로 돌아오는 길, 날씨와 어울리지 않게 콧노래가 절로 나왔다.
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