광주 고려인마을, 광복 81주년 기념행사 개최

큰사진보기 ▲광주 고려인마을, 광복 81주년 기념행사 개최광주 고려인마을, 광복 81주년 기념행사 개최 ⓒ 김영남기자 관련사진보기

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광주 고려인마을이 광복 81주년을 맞아 독립운동의 역사와 고려인 동포들의 귀환 의미를 되새기는 뜻깊은 기념행사를 개최했다. 광주 고려인마을은 15일 월곡 고려인 문화관 일원에서 독립유공자 후손 고려인 동포와 지역주민, 내·외빈 등이 함께한 가운데 '광복 81주년 기념행사'를 열고 봉오동 전투 재현 거리 퍼포먼스와 기념음악회 등 다양한 행사를 진행하였다.이날 행사는 월곡 고려인 문화관에서 시작해 바람개비 꿈터 공립지역아동센터와 고려인마을종합지원센터를 거쳐 홍범도공원 잔디밭까지 이어지는 거리 퍼포먼스로 시작됐다. 참가자들은 독립군과 일본군으로 나뉘어 물총을 활용한 봉오동 전투 재현 거리행진을 펼치며 당시 독립군의 항일투쟁을 체험했다. 이어 홍범도공원 잔디밭에서는 박 터뜨리기와 함께 승리의 메시지를 외치며 독립군의 승리를 기념했다.본 행사에서는 국민의례와 독립운동 선열 및 고려인 선조들을 기리는 묵념에 이어 광주 고려인마을의 역사와 발전 과정을 되짚는 시간이 마련됐다. 광주 고려인마을은 2000년대 초반 소수의 고려인 동포들이 광주 광산구 월곡동에 정착하면서 형성되기 시작했으며, 이후 고려인 동포들의 귀환이 이어지면서 공동체 규모가 확대됐다. 2013년에는 광주광역시의회가 전국 최초로 고려인 지원 조례를 제정하면서 안정적인 정착을 위한 제도적 기반도 마련됐다.이후 월곡 고려인 문화관 개관, 홍범도공원 조성, CBS 고려방송 개국, 세계 고려인 동포 대회 개최, 문빅토르 미술관 확장 개관 등 역사·문화·예술 분야로 활동 영역을 넓혀왔다. 이날 박병규 광산구청장은 축사를 통해 광복의 의미를 오늘날에도 이어가기 위해서는 주권의식과 스스로 공동체를 운영할 수 있는 힘, 그리고 상생과 연대가 중요하다고 강조했다.박 구청장은 "독립은 혼자 할 수 없고 힘을 모아야 한다"며 "고려인마을 역시 손님과 주민이 함께 어울려 살아가는 곳인 만큼 공동체 구성원 모두가 상생할 수 있는 기반을 만드는 것이 중요하다"고 말했다.공병철 광산구의회 의장도 "고려인마을 주민들이 함께하는 광복절 기념행사를 진심으로 축하한다"며 "봉오동 전투를 통해 선조들의 희생정신과 용기를 기억하고 미래를 지향하는 행사가 되길 바란다"고 밝혔다.차용호 법무부 출입국·외국인정책본부장은 고려인마을을 "고려인들의 아픈 역사와 한국 사회 정착, 강인한 한민족 정신이 살아있는 뜻깊은 공간"이라고 평가했다. 특히 차 본부장은 동포체류자격과 관련해 올해부터 동포 체류자격을 F-4로 통합하는 정책을 추진하고 있으며, 현재까지 약 5천 명이 동포 체류자격으로 전환했다고 설명했다. 또한 동포정책 지원 방향과 관련한 로드맵을 올해 안에 발표할 예정이라고 밝혔다.신조야 광주 고려인마을 대표는 기념사를 통해 광복의 의미가 고려인 동포들에게 더욱 특별하다고 강조했다. 신 대표는 "80여 년 전 선조들이 독립을 이루지 못했다면 해외에 살던 고려인들도 조상의 땅으로 돌아올 수 없었을 것"이라며 "광산구 주민들이 고려인들을 따뜻하게 받아줘 이곳에서 행복하게 살고 있다"고 말했다.이어 "월곡동 고려인마을은 우리에게 고향이고 'Родина (로디나)'가 됐다"며 "우리 아이들이 역사를 잊지 않고 기억하며 살아갈 수 있도록 해야 한다"고 강조했다.기념식에 이어 홍범도공원 무대에서는 고려인마을 어린이 합창단과 청소년 오케스트라, 아리랑 가무단, '빅토르 최' 추모밴드단 등이 참여한 기념음악회가 펼쳐졌다. 출연진들은 광복 81주년을 기념하는 미술·음악 공연을 통해 독립의 의미와 고려인 디아스포라의 역사와 문화를 시민들에게 전달했다.이번 행사는 단순한 광복절 기념식을 넘어 독립유공자 후손인 고려인 동포들이 조상의 땅에서 살아가는 의미를 되새기고, 과거의 독립 정신을 미래 세대에게 이어가기 위한 역사문화 행사로 마련됐다.광주 고려인마을 관계자는 "봉오동 전투 재현과 음악공연을 통해 고려인 동포뿐 아니라 지역주민과 어린이들이 광복의 의미를 함께 체험하고 기억하는 시간이 됐다"며 "앞으로도 고려인마을이 대한민국의 독립운동 역사와 고려인 디아스포라의 역사를 잇는 공간으로 자리매김할 수 있도록 다양한 문화행사를 이어갈 계획"이라고 밝혔다.