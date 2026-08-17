호수에서 잃어버린 검정 운동화, 수몰민 소녀의 추억

큰사진보기 ▲임실 운암면 마암리에서 옥정호 (신)운암대교 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 운암면 마암리 막음댐에서 본 옥정호 (구)운암대교 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 운암면 옥정호 (신)운암대교. (2025.05.06.) 옥정호 담수 풍경 ⓒ 이완우 관련사진보기

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"처음 댐이 배소 앞에 준공되었을 적에는 거둔댁이 친정 거뜸이에 살 때로 그때만 해도 강물은 겨우 센바우 앞 정도나 마근댕이 앞에만 찼다." (김여화 소설 『운암강』(2015))

큰사진보기 ▲임실 운암면 운암리 옥정호 행정선 선착장 시설 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 운암면 운암리 옥정호 행정선 선착장 앞 풍경. (2025.05.06.) 옥정호 담수 풍경 ⓒ 이완우 관련사진보기

"서지동 앞에 건너편 장자골을 잇는 뱃마당이 자리하고 광활한 운암강 물 너울 그 건너 발매산 섬 하나 서쪽은 정읍의 산내가 되고 동쪽은 운암, 남쪽은 강진 이 모두가 하운암을 이룬 것이다." (김여화 소설 『운암강』(2015))

큰사진보기 ▲임실 운암면 금기리 수몰 전 마을과 경작지 터. ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 운암면 금기리 앞 점등과 장자마을의 연결 능선이 호수에 잠긴 풍경. (2025.05.06.) 옥정호 담수 풍경 ⓒ 이완우 관련사진보기

"가는정이 장자골 범어리를 구름 밑에 샘같은 형국으로 운정리인데 장자골에서 범어리 사이의 여울에 운암강 물을 빼 내가는 취수구가 있어 저 옛시절에는 발매산 앞 범어리 앞애 닷새 장이 섰다고 했다. 김제 정읍 사람들이 장자골앞 들에서 거두어들인 쌀을 사러 오기도 하던 곳이라." (김여화 소설 『운암강』(2015))

큰사진보기 ▲임실 강진면 용수리의 섬진강 수월교 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 섬진강 수월교 (섬진강댐 방향) 풍경 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲섬진강댐(1965년), 임실 운암면 용수리와 정읍 산내면 종성리 사이. ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲섬진강댐(1965년)과 갈수기의 수위 저하된 담수 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲섬진강댐(1965년)과 담수. (2025.05.06.) 옥정호 담수 풍경 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲운암제(1928년)와 기념탑. 임실 운암면 옥정리와 정읍 산내면 종성리 사이. (섬진강댐 축조로 수몰된 시설인데, 가뭄으로 옥정호 담수 수위 저하로 드러남.) ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲운암제(1928년) 임실 지역 호안의 운암대제 각석 바위. (2025.05.06.) 옥정호 담수 풍경 ⓒ 이완우 관련사진보기

"운암제 준공 당시에는 수문 23개를 가진 댐으로 옥정리 배소 앞에 활처럼 굽어지게 댐을 쌓고 옥정리 댐이 준공되고 건너편 산내쪽으로 도로를 낼 적에 구경 삼아 문방리 수방마을을 찾는 이의 발길이 이어졌다." (김여화 소설 『운암강』(2015))





큰사진보기 ▲운암제(1928년). 임실 운암면 옥정리와 정읍 산내면 종성리 사이. (섬진강댐 축조로 수몰된 시설인데, 가뭄으로 옥정호 담수 수위 저하로 드러남.) ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲(좌상) 운암제 표면의 깬돌(할석) 축조 모습. (우상) 옥정호 중간 운암제에서 정읍 산내 방향 호안의 운암제기념비. (좌하) 운암제 기념비 하단의 깬돌(할석) 축조 모습. (우하) 운암제 기념비 근경 ⓒ 이완우 관련사진보기

지속된 가뭄으로 임실 옥정호의 상운암 붕어섬 주변은 호수 바닥이 넓게 드러나 초원으로 변했다. 지난 14일, 임실 옥정호 하운암 지역의 가뭄 실태를 확인하기 위하여 운암대교에서 섬진강댐까지의 옥정호 현장을 찾았다.마암리의 호반도로에서 (신)운암대교가 푸른 산세를 배경으로 호수를 가로질러 놓였다. 남북으로 길게 이어진 옥정호의 중간 지점인 마암리 운암대교 부근은 그나마 호수의 모습인 담수 수량을 유지하고 있었다.1928년 운암제가 준공될 당시, 운암호의 담수 지역은 이곳 하운암의 운암대교까지였다. 이후 1965년 섬진강댐이 건설되면서 운암호는 현재의 옥정호로 확장되었다. 최근 뉴스 보도에 따르면 8월 중순 현재 옥정호의 담수율은 15% 수준에 머물고 있다.1965년 준공된 섬진강댐의 총 담수량은 4억 6천만 톤이지만, 1928년 운암제의 담수량은 6천 9백만 톤 규모였다. 지금 운암대교 부근의 낮아진 수위는, 100년 전 처음 운암제가 조성되었던 때의 풍경을 다시 되살려 보여주고 있었다.임실 운암면 마암리에는 신구(新舊) 두 개의 운암대교가 있다. 옛 다리는 1989년에, 새 다리는 2015년에 준공되었다. 마암리 호반도로에서 (구)운암대교를 바라보았다. 수면 위로 묵직한 교각들과 교량 상판이 직선으로 곧게 뻗었다. 다리 좌우의 호반에 솟은 건물들이 산자락과 어우러진 풍경이었다.임실 옥정호의 수몰 역사를 문학으로 형상화한 김여화의 소설 <운암강>(2015)에 운암제가 준공되었을 때 운암호 담수가 어디까지 형성되었는지 간략히 묘사하였다.이 소설 속의 지명인 마근댐이가 있는 임실 운암면 마암리에 1960년대 초반에 한 소녀가 살았다. 그 소녀는 호수를 나룻배로 건너서 금기리에 있는 국민학교에 다녔다. 소녀가 가끔은 나룻배의 노를 직접 젓기도 하였다. 학교 끝나고 나룻배에 내려서 친구들과 헤어져서 산길을 한참 지나야 집이었다. 혼자 걷는 산길이 무서워서 책보를 가슴에 꼭 안고 종종걸음쳤다.학교에서 밤재를 넘어 백련산 방현폭포로 소풍을 갔다. 엄마가 귀한 김을 구해서 주먹 김밥을 싸주었다. 닳아 헤어져 걸을 때마다 훌렁거리는 고무신으로 십 리가 넘는 산길을 오가며 걷느라 발이 아팠다. 그때는 검정 고무신도 귀한 신발이었다.며칠 뒤 소녀는 하얀 선이 그려진 검정 운동화를 신고 학교에 갔다. 할머니가 짚으로 엮은 달걀 꾸러미 몇 개와 잡곡 몇 되를 머리에 이고 험한 고개를 넘어서 정읍 산내장에 가서 팔고 선물로 운동화를 사 왔었다. 소녀는 학교에서도 신났다. 중학교에 가서도 신어야 할 소중한 운동화였다.학교 끝나고 나룻배를 탔다. 좁은 배에서도 재미있게 여자아이들과 고무줄놀이하다가, 운동화 한 짝이 벗겨져 호수에 빠져버렸다. 소녀는 울면서 산길을 걸었다. 산길이 무섭지 않았고 집에 도착하는 게 무서웠다.나룻배를 타고 학교에 오갈 때마다 검은 운동화가 눈앞에 어른거렸다. 몇 년 뒤에 소녀가 사는 마을과 논밭이 높아지는 호수에 잠겼다. 소녀는 수몰민이 되어 고향을 잃었지만, 검은 운동화 신고 중학교에 가고 싶었던 마음은 평생 잊지 않고 살았다.소녀는 어느덧 일흔을 넘긴 나이에 평생교육시설 중학교에 입학하였고, 4년 만에 고등학교를 올해 2월 말에 졸업하였다. 임실 옥정호는 소녀 시절의 검정 운동화를 평생 잊지 않고 살아온 실향민 김길이(77세, 전북 완주군 상관면) 씨의 추억 어린 고향이었다. (기자는 김길이 씨가 다닌 평생교육시설의 교사였다.)(구)운암대교를 건너서 하운암의 운암리에 도착하였다. 이곳 하운암 운암리의 운암강 풍경을 소설 <운암강>(2015)에서는 다음과 같이 묘사하였다.이곳 운암리와 이웃한 금기리는 운암제(1928년)가 준공되기 전까지 오랜 세월 운암강 지역의 중심이었다. 이 지역에 향교가 있었다는 교촌마을이란 지명이 남아 있고, 순창과 강진 방면에서 율치(밤재)를 넘어와서 머무르다 운암강을 건너 전주와 한양으로 향하는 길목이었다. 이 옛길은 현재 27번 국도가 되어 운암대교를 건넌다.옥정호 행정선이 위치하는 선착장에 도착하였다. 지속된 가뭄으로 수위가 내려간 옥정호 바닥은 풀밭이 된 비탈 지형이 넓게 드러나 있었다. 호수로 내려가는 풀밭 사이로 차량이나 선박 관련 진출입을 위해 아래쪽 물가까지 길게 이어진 콘크리트 포장 진입로가 눈에 띄었다. 행정선 시설과 선박들은 원래 선착장의 위치에서 낮아진 수면을 따라 호수 우측 편으로 이동하여 임시로 자리 잡고 있었다.하운암 금기리(金基里)에 도착하였다. '금터'를 의미하는 지명이 풍요로웠던 과거 오랜 세월을 암시했다. 섬진강댐(1965년 준공)으로 호수가 되어 수몰되었던 마을과 논밭 터는 가뭄으로 드러나서 여름 풀이 무성했다.풍경 중앙에 큰 둠벙처럼 보이는 호수와 둘레의 황토빛 비탈면은 운암제(1928년 준공)가 생기기 이전에는 그곳까지 마을과 논밭이었을 것이다. 이 들녘이 수몰되기 전에는 콩팥을 백여 가마씩 농사지어 수확하는 집이 있었다고 한다.옛날의 운암강은 풍경의 가운데 황토색 제방처럼 보이는 능선과 연결된 왼쪽 점등과 오른쪽 장자마을 산봉우리 아래를 왼쪽으로 흘렀다. 강물은 왼쪽 점등을 물돌이동처럼 돌아서 제방처럼 보이는 능선 뒤로 오른쪽으로 흘렀다.가뭄이 끝나고 호수가 다시 섬진강댐의 수위를 찾으면 이 풍경의 풀밭은 출렁이는 수면이 된다. 풍경 가운데 점등과 장자마을 산봉우리를 연결하는 능선도 호수에 잠겨서 보이지 않게 된다.금기리에서 바라보는 옥정호 원경의 점등과 장자마을은 임실 운암면 운정리다. 소설 <운암강>(2015)에서 이곳 운정리를 다음과 같이 서술하였다.금기리에서 섬진강댐 아래 수월교(水月橋)까지는 14km 거리다. 27번 도로를 타고 강진으로 내려서, 정읍 가는 30번 도로로 들어서서 섬진강을 오른쪽에 두고 오르막길을 승용차로 올랐다.임실 강진면 용수리의 수월교에 도착하였다. 수월교는 낮게 놓인 콘크리트 잠수교로서 좁은 폭으로 곧게 뻗어 섬진강 물결을 건너고 있었다. 난다리 양쪽 끝에 배치된 사각 블록 형태의 연석(경계석)이 설치되어 있고, 일부 블록은 노란색으로 도색되어 있어서 옛날 신작로의 작은 다리 풍경이었다.섬진강댐으로 담수된 옥정호 저수량의 약 90% 이상은 호남정맥 산맥을 도수로 터널로 넘어서 칠보댐에서 발전에 쓰이고 호남평야의 농업용수로 활용된다. 섬진강댐 아래에서 남해로 흐르는 섬진강의 물길을 찾아가며 여수·광양 산단으로 향하는 옥정호 섬진강댐의 생공용수(生工用水) 방류분 강물이 흐르고 있었다.수월교에서 오르막 도로로 2.6km 전진하면 섬진강댐이 나타난다. 푸른 산세를 배경으로 거대한 회색 콘크리트 벽체가 묵직한 위용을 드러냈다.섬진강댐은 1940년 4월에 시작했으나 두 번의 중단을 거쳐 1961년에 다시 착공하여 1965년 10월에 섬진다목적댐으로 완공되었다. 댐 상단부에는 일정한 간격으로 수문 구조물들이 줄지었고, 공도교(관리교)가 댐의 양 끝을 연결하고 있다. 1965년부터 1989년 무렵까지 댐 위의 공도교로 통행이 가능했지만, 현재는 댐 관리용으로만 쓰이고 있다.댐 상류 측의 수위가 크게 낮아지면서, 회색빛 콘크리트 댐 벽면의 하단부가 넓게 노출되었다. 지속된 가뭄과 더운 날씨 속에서 수위가 크게 낮아져서, 호수 수면에 녹조가 발생하여 물빛이 진한 녹색으로 변했다.섬진강댐의 2km 상류에 운암제가 있다. 운암제가 제대로 역할을 하던 1928년부터 1965년 준공된 섬진강댐에 저수를 시작하기 전까지는 운암제에서 이곳 섬진강댐까지는 예전의 운암강으로 자연 하천이었다.섬진강댐을 전망대에서 살펴보고 임실 운암면 옥정리와 정읍 산내면 종성리 사이의 섬진강을 가로막았던 운암제로 향했다. 물 빠진 호숫가 암반 지대 위에 일제가 세운 운암제기념탑이 서 있다. 기념탑 아래 터에서 시작된 콘크리트 포장길과 제방 구조물이 아치형 곡선을 그리며 길게 뻗어 있다. 운암제는 섬진강댐이 저수를 시작하고 건조물이 60년 동안 수몰되었다. 오랜 가뭄으로 옥정호 수위가 현저히 낮아지면 운암제의 건조물 흔적이 드러난다.운암제는 깬돌(할석) 옥석 혼합 콘크리트 아치형 중력식 댐이다. 건너편 종성리 쪽 운암대제라고 글씨를 새긴 바위가 희미하게 보인다. 1928년에 운암제를 준공할 때 조선총독부에서 내려와 운암대제라고 명명하였다고 한다.소설 <운암강>(2015)에서 운암제에 대한 묘사가 있다.운암제 축조에 사용된 깬돌(할석)을 자세히 살펴보았다. 깬돌의 앞면은 대략 정사각형으로 반듯하게 다듬어져 있고, 뒤로 갈수록 점차 좁아지는 쐐기 모양(피라미드 절단형)으로 깊이감을 갖게 다듬었다. 돌과 돌이 맞닿는 마구리면은 긴밀하게 밀착하고, 뒷부분의 좁아지는 공간에는 콘크리트 등을 채워 넣었다.오늘날에도 하천 제방, 전원주택이나 밭의 축대나 옹벽을 쌓을 때 깬돌(할석) 형태의 석재가 여전히 활용되고 있다. 그러나 현대에 댐 조성은 기계화 시공을 하므로 깬돌 사용은 주력 공법이 아니다. 운암제에서 보이는 깬돌은 근대 토목 시기에 유행했던 축조 기술의 특징으로 보인다. 단단한 바위를 깨어 이렇게 무수한 깬돌 하나하나를 정(쇠정)과 망치로 다듬어야 했던 식민지 이 땅 노동자들의 노고와 희생을 운암제의 깬돌이 보여주고 있었다.오랜 가뭄으로 수위가 낮아진 옥정호를 찾아서, 임실 운암면 마암리 운암대교에서 시작하여 정읍 산내면 종성리에서 운암제를 살펴보는 여정을 마쳤다.운암제, 섬진강댐이나 운암대교 같은 거대한 건조물의 서사보다, 중학교까지 신으려 했던 검정 운동화를 호수의 나룻배에서 잃어버리고, 평생을 마음에 간직하다가 70대 노년에 중학교에 입학한 소녀의 이야기가 더 깊은 여운으로 남았다. 한 소녀의 서사는 콘크리트 댐과 마른 호수 바닥을 넘어 오래 기억하고 싶은 생생한 섬진강 수몰 역사의 기록이었다.