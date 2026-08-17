훈맹정음 100주년, '시각장애인의 세종대왕' 박두성 선생님을 찾아서

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큰사진보기 ▲인천송암점자도서관처음 방문한 날 외벽에 써있는 '훈맹정음 반포 100주년' 글을 보며 궁금해졌다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲송암점자도서관의 점자책2층 열람실에 들어가면 정면으로 보이는 것이 점자 책이다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲송암박두성기념관전시실에 전시되어 있는 전시물 일부이다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲책표지최도영 글, 하민석 그림, 비룡소 출판의 새싹 인물전 ⓒ 유영숙 관련사진보기

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"선생님! 왜 우리는 조선의 점자가 없어요?"

"점자책은 쌓지 말고 책꽂이에 꽂아 두어라. 쌓아 두면 튀어나온 점자에 눌려서 손끝으로 읽어 내기 어려울 테니까 말이다."

큰사진보기 ▲엘리베이터와 지하철 역 승강장에서 본 한글 점자관심있게 보니 우리 생활 주변에서 한글 점자를 쉽게 찾을 수 있었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

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