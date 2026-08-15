최대 승부처…민주당 호남 경선 '날선 응원전'

큰사진보기 ▲15일 전남광주통합특별시 나주 종합스포츠파크에서 열린 더불어민주당 전당대회 전남광주 합동연설회에 앞서 송영길·정청래·김민석 당대표 후보가 인사하고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 전당대회 전남광주 합동연설회가 열린 15일 전남광주통합특별시 나주 종합스포츠파크 행사장 앞에서 권리당원 등이 지지자를 응원하고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 전당대회 전남광주 합동연설회가 열린 15일 전남광주통합특별시 나주 종합스포츠파크 행사장 앞에서 권리당원 등이 지지자를 응원하고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

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더불어민주당 8·17 전당대회 전남광주 순회경선이 열린 15일 오전 전남광주통합특별시 나주 종합스포츠파크 다목적 체육관.빗방울이 떨어지며 습도가 더해져 체감온도가 30도를 웃도는 무더위에도 민주당 권리당원들이 행사장 앞을 가득 메웠다.전체 권리당원의 3명 중 1명이 몰린, 전당대회 최대 승부처인 만큼 장외 응원전과 세 대결이 뜨거웠다. 파란색 티셔츠를 입고 피켓을 든 수백 명이 당대표 선거에 출마한 송영길·정청래·김민석 후보(기호 순) 이름을 연호했다.눈 앞에서 서로를 노려보고 지지하는 후보의 이름을 부르며 날 선 신경전을 벌이기도 했다.전남 고흥 출신 송영길 후보의 지지자들은 '비상하라 송골매, 송영길' 문구가 새겨진 현수막을 들고 행진하며 눈길을 끌었다. 이들은 '원팀대표', '총선필승', '당정일치'를 앞세워 지지를 호소했다.정청래 후보 지지자들은 '알았어 정청래 찍을게'의 줄임말인 '알정찍' 문구가 적힌 피켓을 들고 "당대표는 정청래"를 외쳤다. '너무 짠해서 정청래 부탁드립니다'라며 읍소하기도 했다.'다시 이기는 민주당'이 적힌 피켓과 파란색 바람개비를 든 김민석 후보 지지자들은 북소리와 음악에 맞춰 '당대표 김민석'을 외쳤다. 숫자 '3' 모양의 풍선을 든 댄스팀은 체육관 입구 앞에서 율동 퍼포먼스를 선보이며 지지자들의 호응을 끌어냈다.'사람이 대접받으려면 의리가 있어야 한다'는 노무현 전 대통령, '나라의 운명은 국민이 결정하듯, 당의 운명은 당원이 결정해야 한다'는 고 이해찬 전 대표의 말이 적힌 현수막을 내건 지지자들도 눈에 띄었다.세 후보의 지지자들은 민주당이 배출한 전현직 대통령의 이름을 내세워 각 후보를 지원 사격했다.김 후보를 응원하기 위해 울산에서 올라왔다는 이금자(83)씨는 "이재명 대통령의 성공을 위해서 김민석이 반드시 당대표가 돼야 한다"고 응원했다.노란색 노사모 티셔츠를 입은 남성은 "2002년 대선이 떠오른다. 노무현의 정신을 잇는, 국민이 주인이고 당원이 주인이라는 원칙과 신념을 지켜온 정청래가 반드시 승리할 것"이라고 강조했다.한 송영길 지지자는 "김대중 전 대통령을 잇는, 지역 대권 주자가 필요하다. 호남을 위해 송영길이 필요하다"고 말했다.한편, 민주당은 이날 전남광주 지역 합동 연설회에 이어 오후 5시 전북 익산에 위치한 원광대 문화체육관에서 전북 지역 합동연설회를 진행한 뒤 호남권 권리당원 투표 결과를 공개한다.