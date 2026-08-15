이 대통령 "새로운 광복 위해 타협·공존의 정치 앞장설 것"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 경축사를 하고 있다. 2026.8.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 참석자들과 만세삼창을 하고 있다. 2026.8.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 광복절 81주년을 맞은 15일 "광복의 빛, 산업화의 빛, 민주화의 빛을 밝혀 온 우리에게 대한민국을 한 단계 도약시킬 새로운 광복이 필요하다"면서 "국민주권정부부터 타협과 공존의 정치에 앞장서겠다"고 다짐했다.대한민국이 인공지능(AI) 대전환과 세계 안보 경제 질서의 높은 파고에 휩쓸려 난파되지 않고 무한한 기회를 누리는 선도자로 도약하기 위해서는 국민 통합부터 단단히 이뤄져야 한다는 취지다.또한 ▲ 성장의 좌절과 미래의 불안에서 벗어나는 '희망의 광복' ▲ 불균형과 불평등의 격차를 넘어 누구나 도전할 수 있는 '기회의 광복' ▲ 온 국토에서 새로운 가능성이 피어나는 '균형의 광복' ▲ 전쟁과 대결의 위협을 완전히 걷어내는 '평화의 광복' 등을 국민과 함께 써 내려갈 새로운 광복의 역사로 짚었다.이 대통령은 이날 경축사에서 세계가 꼭 필요로 하는 나라, 모든 나라가 협력하고 싶은 나라,어떤 나라도 대신할 수 없는 대체 불가 대한민국을 향해 나아가야 한다"면서 "대한민국의 성장 거점을 전 국토로 확장해 나가며 누구든 어디서나 꿈을 펼칠 수 있는 나라를 만들겠다"고 밝혔다.또한 "미래에 대한 적극적 투자로 경제의 성장잠재력을 높이고, 그 결실을 국민께 고루 돌려드리겠다"며 "사회에 첫발을 내딛는 청년들이 실패에 좌절하지 않고 언제든 다시 일어설 수 있도록,생애주기 전반을 아우르는 두터운 기회의 사다리를 놓겠다"고도 약속했다.호남 반도체 클러스터를 비롯한 3대 메가프로젝트를 발판 삼아 지역 균형 발전을 도모하고 성장잠재력을 확충해 그 성장의 온기가 모든 국민의 삶 구석구석에 미치는 내일을 만들겠다는 취지다.무엇보다 이 대통령은 "대체 불가 대한민국이라는 비전은 화려한 구호도, 먼 훗날 이뤄야 할 희망사항도 아니다. 엄중한 현실을 함께 이겨내고 모두의 성장을 이루겠다는 절박한 약속"이라면서 모두가 힘을 합쳐야 한다고 했다.이 대통령은 "우리의 책임은 선열들께 물려받은 빛을 더 멀리, 더 밝게, 국민의 더 나은 삶을 향해, 세계의 내일을 향해 비추는 것"이라며 "이를 위해, 우리 안의 장벽부터 허물어야 한다. 차이가 적대가 되어선 안 되고, 증오와 배척, 갈등이 국가의 전진을 가로막게 해서도 안 된다"고 말했다.특히 "세계 경제의 지형이 뒤바뀌는 국가대항전 앞에서, 국민과 정부, 중앙과 지방, 기업과 노동자 모두 원팀"이라며 "생각과 이해관계가 아무리 달라도, 우리와 미래세대가 살아갈 나라는 하나다. '더 나은 나라를 물려주겠다'라는 열망은 하나다"고 강조했다.이 대통령은 이를 위해 정부부터 나서겠다고 했다. "차이를 존중하면서도 공동의 해답을 찾고,경쟁하면서도 국가의 미래 앞에서 힘을 모으겠다"며 "그렇게, 국민과 함께 새로운 광복의 역사를 써 내려가겠다"고 다짐했다.아울러 "대한민국의 도약이 전 세계의 번영으로 이어지고 우리의 문화가 전 세계를 연결하며, 한반도의 평화가 전 세계의 평화에 기여하는 대체 불가 대한민국의 광복을 이루겠다"며 "그것이 모진 고난 앞에서도 새로운 대한민국의 꿈을 잃지 않았던 선열들의 헌신에 제대로 응답하는 길이라 믿는다"고 밝혔다.한편, 이 대통령은 이날 "잘못된 역사의 유산을 바로잡고, 독립을 위해 헌신한 분들의 명예와 삶을 지켜내는 일에 국가가 가진 온 역량을 투여하겠다"고도 다짐했다.이 대통령은 먼저 "한마음 한뜻으로 자신의 생을 불살랐던 순국선열들께, 생존해 계신 독립유공자와 유가족 여러분께, 고개 숙여 무한한 존경과 감사의 마음을 전한다"면서 "생존 애국지사와 독립유공자들을 더 각별하게 예우하고, 미서훈 독립운동가에 대한 발굴과 포상을 더욱 확대해 나가겠다"고 밝혔다.특히 지난 6월 공포된 '친일재산귀속법'과 관련, "친일 반민족 행위자들이 부당 축적했던 재산을 조사·환수하여 역사에 대한 확실한 책임을 반드시 묻겠다"며 "국가에 귀속된 친일 재산을 더욱 책임 있게 관리하여 그 재원이 독립유공자와 유가족에 대한 예우와 지원에 온전히 쓰일 수 있도록 만들겠다"고 밝혔다.