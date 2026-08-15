경제전 된 미국-이란 전쟁, 어느 쪽이 유리할까

큰사진보기 ▲2026년 6월 11일, 이란 테헤란의 바낙 광장에서 이란 미사일과 검이 그려진 대형 정치 광고판을 지나가는 이란인들. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH ⓒ EPA/연합뉴스 관련사진보기

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미국이 거듭 이란에 대한 경제적 압박 계획을 밝히고 있다. 트럼프 대통령은 14일(현지시간) <폭스뉴스>와의 인터뷰에서 이란을 약화시키고 고립시키기 위해 경제적 지렛대를 사용할 것"이라고 밝혔다. 이는 지난 9일 <악시오스>와의 인터뷰에서 "우리는 이란과 약간의 협상 상태고 이란이 극심한 물가 인상과 돈이 없는 상황을 지켜보고 있다"면서 경제적 압박을 언급한 것과 맥락을 같이 한다.스콧 베센트 미 재무장관 또한 13일 <뉴스맥스>와의 인터뷰에서 "다음 주에 이란의 경제적 고립 역사에서 전혀 본 적이 없는 조치를 발표할 것"이라며 이란에 대한 경제적 압박 강화를 언급했다. 그는 "이는 경제적 고립과 호르무즈 해협 봉쇄 지속이 결합한 것이 될 것"이라고 말했다. 그러나 전례 없는 고립 조치에 대한 상세 내용은 밝히지 않았다.같은 날 피트 헤그세스 미 국방장관 또한 경제적 압박을 언급했다. 파나마를 방문한 그는 기자들에게 선박의 이란 항구 출입을 저지하기 위해 "미 해군이 봉쇄를 유지할 것"이라고 말했다. 이는 이란에 경제적 타격을 주기 위한 호르무즈 해협 역봉쇄를 중단하지 않을 것임을 언급한 것이다.트럼프 대통령과 참모들이 이란에 대한 경제적 압박을 언급하는 이유는 이란과의 협상에 진전이 없고 종전을 위해 이란을 경제적으로 압박하는 것이 최선이라고 생각하기 때문이다. 미국은 7월 7일 이란과 휴전을 깨고 공격을 재개했지만 아무런 효과를 보지 못한 채 공격을 중단했다. 미국의 계획은 이제 경제적 압박을 통해 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 중단시키고 이란을 협상 테이블로 끌어내 휴전이든 종전이든 합의를 이루겠다는 것이다.경제적 압박은 이제 미국에게 남은 거의 유일한 카드가 된 것으로 보인다. 문제는 미국의 계획대로 경제적 압박이 정말 이란에게 미국과의 협상에 응하고 미국의 요구대로 호르무즈 해협 개방과 핵무기 개발 문제를 합의할 만큼 효과를 낼 수 있으냐다.호르무즈 해협은 이란이 쥔 가장 효과적이고 파급력 있는 카드다. 이란은 오만과 호르무즈 해협 통행 재개를 협상하고 있지만 이란이 통행료를 포기하지 않고 통행 구간과 관련해서도 오만과 이견을 보이고 있어서 합의에 이르지 못하고 있다. 이란은 호르무즈 해협과 관련해 미국과는 어떤 대화도 하지 않고 있고 이는 호르무즈 해협 문제가 해결되지 않는 한 휴전을 할 수 없는 미국에게 가장 큰 부담이다.이란은 호르무즈 해협 문제가 미국을 압박하고 마침내 전쟁에 승리할 수 있는 최고의 카드라고 보고 있다. 이에 대해 테헤란 응용과학기술대학의 모스타파 코쉬체쉼 교수는 <알자지라>에 "이란은 미국과 군사전보다 경제전을 하고 있다고 생각한다"고 말했다. 그러면서 "이란은 미국에 승리할 수 있다고 생각하고 이 경제전에서 호르무즈 해협은 가장 중요하다"고 지적했다.지난 8일 이란 최고국가안보위원회의 모하마드 졸가드르 사무총장은 이란 <타스팀통신>과의 인터뷰를 통해 호르무즈 해협 개방에 앞서 미국이 충족해야 할 조건을 제시했다. 여기에는 이란과 이란이 지원하는 국가와 무장세력에 대한 공격 중단과 함께 미 해군의 봉쇄 중단과 역내 미군 철수 등이 포함됐다. 주목할 건 여기에 미국의 전쟁 배상과 제재 중단, 그리고 이란 동결 자산의 무조건 해제 등 경제적 문제가 포함됐다는 점이다.이는 사실 지난 6월 17일 미국이 이란과 합의하고 한 달도 지나지 않아 깬 양해각서에도 포함된 내용이다. 그런데 이란이 호르무즈 해협 통행 재개 조건으로 이를 다시 강조한 건 경제 문제가 이란에게도 중대한 문제임을 보여주는 것이다. 이는 또한 무력 행위의 중단과 함께 미국과 이란의 전쟁이 미국의 경제적 압박, 그리고 이란의 경제적 요구 등으로 경제전이 된 상황을 잘 보여준다.미국이 경제적 압박 카드를 강화하는 이유는 이란의 경제 상황이 최악임을 잘 알고 있기 때문이다. 사실 전쟁 시작 전부터 이란의 경제 상황은 거의 위기상태였고 전쟁 후에는 최악의 상황이 됐다. 이를 가장 장 보여주는 건 물가 인상, 특히 식품 가격 인상이다.CNN은 11일 보도를 통해 이란의 지난 12개월 동안 식품 가격이 130% 상승했고 반면 저임금 노동자의 임금은 식품 가격 인상률의 절반에도 미치지 못한다고 보도했다. 그런데 물가 상승 압력은 빈곤층이나 저임금 노동자뿐만 아니라 이제 중산층에도 큰 부담이 되고 있다. <알자지라>는 9일 보도에서 전년 같은 시기에 비해 식용유 가격은 261.5% 상승했고 유제품은 147.1%, 육류는 145.2% 상승했다고 보도했다. 또한 매일 오르는 가격 때문에 중산층조차 식품 구매에 부담을 느끼고 가격만 묻는 일이 많다고 보도했다.이런 물가 인상은 원유 수출 감소 등으로 인한 이란의 경제 상황 악화를 잘 보여준다. <알자지라> 보도에 따르면 이란은 4월 13일 미국의 역봉쇄 시작 이후 60억 달러(한화 약 8조 5,000억 원) 이상의 원유 수입 손실을 봤다. 지난달 국제통화기금은 전쟁의 영향을 받은 이란의 올해 경제성장률이 –5.4%가 될 것으로 예상했다.그러나 전문가들은 이란이 미국의 경제적 압박에 굴하지 않을 여러 이유가 있고 때문에 이란이 미국보다 유리한 위치에 있다고 보고 있다. 이에 대해 국제위기그룹의 중동북아프리카 국장인 알리 바에즈는 <알자지라>에 "이란은 중동 국가에 있는 미군 기지를 공격하거나 (홍해 입구에서 선박을 공격하는) 예멘의 후티 반군을 이용해 지역 원유 수출을 죌 수 있다"는 점을 지적했다. 또한 미국이 이전에도 압박 수위를 높였다 중단한 것처럼 "이란은 이번에도 (이란을 협박하는) 미국이 다르지 않을 것으로 보고 있다"고 말했다.호르무즈 해협을 통해 카타르, 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아, 쿠웨이트 지역 국가들에 대한 경제적 압박을 가하면서 이들 국가가 미국에 압박을 가하게 만들 수 있다는 것 또한 이란에게는 유리한 점이다.이란이 미국보다 유리한 위치에 있는 가장 중요한 이유는 국내 정치를 고려할 필요가 없다는 점이다. 카타르 조지타운대학의 메란 캄라바 교수는 <알자지라>에 이란 지도부가 트럼프 정부가 직면한 것과 같은 국내 정치적 압력에 놓여 있지 않은 점을 들어 이란에 대한 미국의 경제적 압박이 효과를 낼 거라는 점에 회의적인 의견을 제시했다.그는 "이란이 막대한 경제적 압력하에 있는 건 사실이지만 이란의 정치 제도가 매우 억압적이라는 점을 기억해야 한다"면서 "이란은 중산층의 고통을 고려한 결정을 하지는 않는다"고 지적했다. 때문에 미국의 전략이 "효과를 발휘할 것으로 보지 않는다"고 말했다.미국의 분석대로 이란은 경제적 위기에 직면해 있다. 그러나 이란의 경제적 위기는 이란 지도부에게 정치적 위기가 되지는 않는다는 점이 미국이 직면한 상황과는 다르다. 반면 미국과 트럼프 대통령이 직면한 상황은 거의 최악에 가깝다.미국의 무기 재고 부족 상황은 트럼프 정부의 부인에도 불구하고 이제 기정사실이 됐다. 게다가 최근에는 중동 해역에서 250일 이상 작전 중인 핵추진항공모함 애이브러햄링컨함 승조원들의 열악한 생활 환경과 정신적 압박을 견디지 못해 승조원이 바다로 뛰어든 사고까지 알려졌다. 트럼프 정부 내 관리들과 공화당 의원들 사이 전쟁 장기화에 대한 우려가 높아지고 있는 것 또한 큰 부담이다.트럼프 대통령이 7월 8일 튀르키예에서 나토 정상회담에 참석한 뒤 이란의 암살을 피하기 위해 기내식 운반 트럭을 타고 피신하면서 측근들만 동행하고 기자들과 고위 관리들은 기존 전용기에 남긴 것 또한 비난의 대상이 되고 있다. 이 모든 상황은 지난 6월 이란과의 양해각서 합의로 궁지에서 벗어났던 트럼프 대통령이 다시 사면초가의 상황에 빠졌음을 의미한다.무엇보다 가장 큰 문제는 원유 가격이 다시 상승하고 있고 이것이 미국의 연료 가격 인상과 물가 인상으로 이어질 수 있다는 점이다. 이는 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 후 쭉 그랬던 것처럼 미국이 받는 경제적 압박 또한 적지 않음을 의미한다. 이런 경제적 압박이 지지율 하락과 중간선거 패배로 이어질 수 있다는 점은 트럼프 대통령이 직면한 가장 큰 정치적 압박이다. 이런 정치적 압박을 벗어나기 위해 이란에 대한 경제적 압박 수위를 높여가고 있지만 이전에도 그랬던 것처럼 이를 통해 이란의 항복을 받아내기는 쉽지 않을 것으로 보인다.