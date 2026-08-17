'16세 미만 SNS 금지'... 이후 호주 가정에서 생긴 일

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큰사진보기 ▲호주 정부가 16세 미만 청소년의 SNS 사용을 제한하는 정책을 7개월째 실행 중이다. ⓒ Luiskcortes on Unsplash 관련사진보기

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"네가 꼭 보고 싶은 영상이야? 그럼 책을 30분 읽고 나서, 그 영상을 10분 동안 볼 수 있어." ​

호주 정부가 16세 미만 아이들의 소셜미디어 이용을 법으로 금지하고, 페이스북과 인스타그램 운영사인 메타플랫폼스(메타)가 호주의 '16세 미만 소셜미디어 금지법' 에 따라 해당 연령대의 소유로 추정되는 계정 75만6000개를 비활성화했다고 지난 12일(현지시각) 밝혔다.메타는 이날 보도자료를 통해 지난해 12월부터 지난 6월 말까지 인스타그램 계정 46만2000개, 페이스북 계정 29만4000개의 접근을 차단했다고 전했다.이 뉴스로 호주 전체가 시끄럽다. 위반하면 한국 돈으로 1,000억 원 가까운 벌금을 물린다며 빅테크 기업들을 조이는 호주 정부의 서슬 퍼런 모습이 뉴스 화면을 가득 채운다.하지만 이곳 호주에서 13세 아이와 매일 저녁 밥상을 함께하는 나에게는, 그 거창한 법안이나 뉴스 속 이야기들이 이상하리만큼 현실과 멀게 느껴진다.호주에서 자라는 내 아이에게 유튜브나 소셜미디어는 단순히 시간 때우기용 오락이 아니다. 친구들과 요즘 무슨 이야기를 나누는지, 어떤 세상이 돌아가는지 둘러보는 작은 창문이다. ​아이의 세상이 조금씩 넓어지는 걸 보면 대견하다가도, 한편으로는 그 화면 속 자극적인 내용이나 눈살 찌푸려지는 댓글들에 내 아이가 물들까 봐 덜컥 겁이 나는 것도 사실이다.어쩌면 학부모로서 당연한 마음일 것이다. ​ 그렇다고 "너는 아직 어리니까 절대 보면 안 돼" 하고 눈과 귀를 막아버릴 수는 없었다. 아이가 진짜 보고 싶어 하는 걸 무작정 못 보게 눌러놓으면, 아이는 또래 사이에서 소외감을 느끼거나 결국 부모 눈을 피해 더 음침한 방법으로 그 세상을 찾아갈 게 뻔했기 때문이다. 실제 정부 발표를 봐도 법이 생긴 뒤에도 아이들 10명 중 8명은 여전히 어떻게든 SNS를 쓰고 있다고 했다. 무조건 막는다고 해결될 일이 아니라는 증거다.그래서 나와 아이는 우리 집만의 조용하지만 단단한 약속을 만들었다. ​일단 아이가 꼭 보고 싶은 영상이나 채널이 생기면 나한테 먼저 가져오게 했다. 내 이메일 계정으로 승인 버튼을 직접 눌러줘야만 화면이 열리는 최소한의 안전장치를 둔 것이다. ​하지만 이 방법은 그냥 '허락'을 받기 위한 절차가 아니다. 더 중요한 건 아이에게 '스스로 정할 수 있는 기회'를 먼저 주는 것이었다. 나는 아이의 욕구를 무작정 꺾는 대신, 책과 미디어를 책상 위에 올려놓고 물었다.이 작은 약속이 시작되고 나서, 우리 집 저녁 풍경이 조금씩 달라졌다. 아이는 자기가 정말 보고 싶어 하는 10분을 얻기 위해 가만히 책상에 앉아 종이책을 넘긴다. 알고리즘에 끌려다니며 의미 없이 화면을 넘기는 게 아니라, 자기가 선택한 시간을 위해 스스로 절제하고 책임을 지는 법을 배워가는 중이다. ​화려하고 강렬한 디지털 화면과 은은한 종이책의 글자가, 내 아이의 하루 안에서 그렇게 사이좋게 자리를 잡아가고 있다.아이들을 유해한 환경에서 보호하겠다는 호주 정부의 마음을 모르는 바는 아니다. 하지만 16세가 될 때까지 모든 문을 잠가두었다가 나이가 찼다고 어느 날 갑자기 위험천만한 디지털 바다로 아이를 등 떠밀 수는 없는 노릇이다. ​지금 내 아이에게 정말 필요한 건 무조건적인 금지 표지판이 아니다. 소셜미디어를 스스로 조율하는 법, 그리고 진짜 삶과 균형을 맞춰가는 감각을 자연스레 몸으로 익히게 해주는 것이었다. ​부모가 감시관이 되어 칼을 빼 드는 대신, 아이 손에 올바른 선택권을 쥐여주고 스스로 조율해 나가는 기쁨을 느끼게 해주는 것. 호주라는 나라가 거대한 정책 실험을 하든 말든, 나와 내 아이는 오늘도 '책 30분과 영상 10분'이라는 소박한 약속을 지키며 우리들만의 건강한 답을 써 내려가고 있다.