"오래된 전쟁 끝낼 논의 시작하자" 이 대통령이 밝힌 평화 공존 세 방안

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 경축사를 하고 있다. 2026.8.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 서로를 존중하는 포용적 평화 공존

- 싸울 필요가 없는 안정적 평화 공존

- 세계 평화에 기여하는 책임 있는 평화 공존

[남북관계]

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큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 국기에 경례하고 있다. 2026.8.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

[한일관계]

이재명 대통령이 광복절 81주년을 맞이한 15일 "적대와 대결에 갇힌 대한민국의 모습은 우리 국민의 잠재력과 역동성을 실현하기에 걸맞지 않다"면서 제시한 남북 관계의 향후 방향성이다. 1년 전 광복절 경축사로 북측 체제 존중 및 일체의 적대행위 중단 등의 원칙을 천명했다면, 이번에는 남북 평화 공존의 미래를 구축할 밑그림을 제시한 것.이 대통령은 이날 경축사를 통해 "대한민국의 번영은 결코 경제성장만으로 이뤄질 수 없다. 안정적이고 평화로운 세계질서가 뒷받침돼야 한다"고 했다. "지구 반대편에서 벌어진 전쟁이 국민의 삶에 얼마나 직접적 영향을 미치는지 실감하고 있는데 하물며 이 땅에서 벌어질 긴장과 분쟁의 대가는 얼마나 크겠나"라는 반문과 함께였다.또한 "적대와 대결의 에너지를 평화 공존과 공동 번영의 동력으로 바꿔내겠다. 페이스메이커이자 한반도 평화의 당사자로서, 역할과 책임을 다하겠다"고 다짐했다.이를 위해 이 대통령은 먼저 "남과 북이 서로를 존중하고 불필요한 대결을 멈추어야 한다"며 '서로를 존중하는 포용적 평화 공존'을 말했다. 요컨대 이제 대화를 시작하자는 제안이었다.이 대통령은 "서로가 인식과 규범, 제도에서부터 적대성을 줄여 나가야 할 것"이라며 "남북이 평화 공존과 공동 성장을 위해, 함께 마주 앉길 바란다. 이는 양보가 아닌 공존의 출발이 될 것"이라고 말했다.이 대통령은 다음으로 "긴장과 갈등을 통제할 제도, 위기와 확전 방지를 위한 여러 겹의 안전장치를 마련해야 한다"며 '싸울 필요가 없는 안정적 평화 공존'을 말했다.대북전단 살포 제한·대북방송 중단·9.19 군사합의 선제적·단계적 복원 선언 등에도 북한이 '적대적 두 국가론'에 입각해 휴전선을 국경선화 하고 있는 지금의 현실은 더없이 위태롭다는 인식으로,서로 넘지 말아야 할 '레드라인'을 분명히 하자는 뜻으로 해석된다.이에 대해 이 대통령은 "한반도 주변의 안보 상황을 종합적으로 검토하며 선제적이고 지속적인 평화 조치를 취해 나가겠다"며 "북측의 호응을 이끌어, 안정적인 한반도를 만들어 나가겠다"고 했다. 아울러 "우리의 한 걸음이 접경지역의 군사적 긴장을 낮추며, 신뢰 구축의 마중물이자 안정적 한반도의 토대로 자리잡길 기대한다"고 덧붙였다.마지막 밑그림 '세계 평화에 기여하는 책임 있는 평화 공존'은 한반도 비핵화와 평화 협정 체결의 미래로 연결됐다.이 대통령은 "한반도의 평화는 곧 동북아의 안정과 협력을 촉진하고, 핵 없는 세계를 향한 이정표가 될 것"이라며 "전쟁을 종식하고, 한반도의 불안정한 정전 체제를 평화 체제로 바꾸는 여정에 나서겠다"고 다짐했다.이어 "서로에 대한 상호 위협 의사를 내려놓고, 오래된 전쟁을 끝내기 위한 당사자들 간의 논의를 시작하자"라며 "이를 통해 북의 핵 능력 고도화를 멈출 실효적 방안도 논의될 수 있을 것"이라고 말했다.이 대통령은 "한반도 평화 공존이 선택이 아닌 의무인 것처럼, 앞마당을 같이 쓰는 이웃과의 미래지향적 관계 없이 세계 무대에서 더 큰 책임과 역할을 해낼 순 없다"면서 '과거를 직시하면서 미래로 나아가는 한일 관계'를 말했다.이 대통령은 "지난 1년 동안 한일 양국은 활발한 셔틀 외교를 이어가며 신뢰의 기반을 다져왔다. 공급망과 에너지, 첨단산업 분야의 협력을 넓혀왔고, 미래세대 간 교류의 기반도 꾸준히 확대해 왔다"며 "앞으로도 실용적 국익 외교를 바탕으로, 공동의 이익을 위한 협력의 지평을 넓히고, 지혜를 모아 공동의 과제를 해결해 나가겠다"고 했다.이 대통령은 다만 "그동안의 성과가 흔들림 없이 이어지려면 무엇보다 두 나라 국민 간의 굳건한 신뢰가 필요하다"면서 과거사에 대한 일본 정부의 성의 있는 태도를 다시 한 번 주문했다.이에 대해 이 대통령은 "오늘까지도 과거의 상처와 고통을 안고 살아가고 있는 피해자와 유가족들이 계시다"며 "한일관계의 역사에는 갈등도 있었지만 '김대중-오부치 공동선언'처럼 과거를 직시하는 용기와 진정성을 토대로, 미래를 열고자 했던 노력도 있었다"고 짚었다.그러면서 "한일 협력이 어느 때보다 중요한 지금, 우리가 만들어 갈 새로운 한일관계의 빛은 역사의 그늘 속에서 여전히 아픔을 감내하고 계신 분들께 따뜻한 온기가 돼야 한다"라며 "그렇게 한층 두터운 신뢰 위에서, 보다 '가깝고도 가까운 이웃'으로서 평화와 번영의 새로운 60년을 일본 정부와 함께 열어가길 기대한다"고 밝혔다.