'민생살리기 50일 비상조치' 첫 현장행보 나서

큰사진보기 ▲14일 합덕전통시장을 방문한 김기재 시장이 시민과 대화를 나누고 있다. ⓒ 당진시 관련사진보기

큰사진보기 ▲14일 김기재 시장이 상인과 대화를 나누고 있다. ⓒ 당진시 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

김기재 당진시장이 전 시민 대상 경제회복지원금 조례안 부결에 따른 후속책으로 선언한 '민생살리기 50일 비상조치'의 일환으로 민생 현장을 찾아 상인, 시민들과 만나 경기 침체로 인한 현장의 어려움을 살피고 지역경제 활성화를 위한 다양한 의견을 나눴다.김 시장은 14일 합덕전통시장을 방문했다. 이번 방문은 별도의 형식 없이 김 시장이 직접 현장을 찾아 상인들의 목소리를 듣기 위해 마련됐다.점포를 둘러보며 물가 상승과 소비 위축으로 인한 매출 감소 등 현장의 애로사항을 확인한 김 시장은 지역화폐로 농수산물을 직접 구매하며 지역 내 소비 활성화에 앞장섰다.당진시의회는 지난 11일 1인당 30만 원을 지급하는 '당진시 경제회복지원금 지원 조례안'을 여야 가부동수로 부결시켰다. 이에 김 시장은 12일 긴급 '민생경제 비상대책회의'를 주재하고, 향후 50일간 민생경제 회복을 시정의 최우선 과제로 삼는 비상조치를 선언하며 현장 중심의 대응책을 마련하겠다고 밝혔다.김기재 시장은 "민생경제가 어려운 시기일수록 현장에 답이 있다"며 "전통시장과 상점가를 비롯해 시민의 삶과 맞닿아 있는 곳을 직접 찾아가 현장의 어려움을 세심하게 살피겠다"고 말했다.당진시는 이번 합덕전통시장 방문을 시작으로 민생 현장 행보를 지속적으로 이어가며, 현장에서 수렴한 시민과 소상공인의 의견을 향후 민생 정책과 예산에 적극 반영할 방침이다.