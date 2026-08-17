중고품 시세까지 척척... AI가 밝혀낸 매장의 '진짜 가치'

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큰사진보기 ▲벨류 빌리지 매장 유리 진열대 안에 스페인 82' 월드컵 기념주화 우표세트 액자 ⓒ 김종섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲매장 유리 진열대 안에 49.99달러 가격표가 붙어 진열되어 있는 중국제 모조 왕관 제품 ⓒ 김종섭 관련사진보기

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아내를 승용차로 직장까지 출근시켜 주고 오랜만에 캐나다의 대표적인 중고품 매장인'벨류 빌리지(Value Village)'라는 중고품 매장에 들렀다. 예전 이민 초기 몇 년 동안은 취미 생활처럼 하루가 멀다 하고 찾아오던 곳이다. 당시에는 매일같이 새로 진열되는 중고품들을 보며 물건을 사는 기쁨보다는, 낯선 현지 문화에 대한 신기함과 구경하는 재미가 훨씬 더 컸었다.요즘은 예전 같은 열정이 없다. 어쩌다 한번 들러볼 정도이고, 막상 들르더라도 눈에 들어오는 물건이 별로 없다. 이민 초기에 너무 신기해하며 많이 구경한 탓도 있겠지만, 무엇보다 가격 때문이다. 예전에는 중고품답게 가격이 저렴한 수준을 넘어 헐값에 가까울 정도로 쌌고 꽤 쓸만한 것도 많았다. 하지만 요즘은 여전히 개인에게 기증받아 판매하는 물품인데도 신제품 가격과 비교했을 때 별 차이가 없다. 옛날 생각을 하면 터무니없이 비싸다는 생각밖에 들지 않는다.오늘도 별다름 없이 매장을 한 바퀴 돌고 그냥 나오려던 참이었다. 그러다가 입구 쪽에 조성되어 있는 유리 부스를 잠시 구경하기로 했다. 이곳은 고가품이나 분실 위험이 있는 물건을 유리 진열장에 열쇠로 잠가놓고 판매하는 공간이다. 대부분 귀금속이고 그중에는 희귀한 물품도 갖추어져 있다.진열대 안에 스페인 월드컵 대회 때 기념품으로 판매되었다는 기념주화와 우표 세트가 놓여 있었다. 가격은 24.99달러. 생각보다 저렴해서 '혹시 정말 가치가 나가는 희귀한 물건인데 매장에서 사전 지식이 없어 가격을 싸게 매긴 것은 아닐까?' 하는 생각이 문득 들었다. 스페인 하면 축구 강국이니 이런 월드컵 기념우표·주화 세트라면 제법 값이 나가지 않을까 싶었던 것이다.순간, 인공지능(AI)을 활용해 보면 되겠다는 생각이 떠올랐다. AI에게 물어보니, 이 세트는 당시 대량으로 생산되어 판매된 기념품이고 주화 재질도 가치가 떨어지는 철 등의 금속으로 만들어져 지금 제시된 금액 정도의 가치밖에 안 된다고 했다. 결국 결론은 소장 가치가 없다는 것이었다. 만약 AI가 없었다면 소장 가치가 있을 것이라 막연히 생각하고 구매했을 법하다.옆에는 중국 제품으로 보이는 모조 왕관 그림이 그려진 철제 케이스 상자가 봉인되어 있었는데, 겉보기에는 꽤 가치 있어 보였다. 가격은 49.99달러가 붙어 있었다. 역시 AI로 검색해 보니, 시중에서 한화 기준 1만 원에서 1만 2천 원이면 살 수 있는 제품이라는 것을 금방 알 수 있었다.세계 각지의 희귀 기념품이나 중고품 시세까지 단 몇 초 만에 파악해 감정사 역할을 해내는 AI의 능력에 새삼 놀라게 된다. 기증받은 제품에 몇 배의 가격을 올려놓는 매장 측에서도, 나처럼 가격을 책정할 때 AI를 보조기구로 이용하면 좋지 않을까라는 생각을 해본다.다른 손님들도 방금 전의 나처럼 AI를 이용해 물건의 가치를 확인해 보았었다면, 이것이 얼마나 터무니없는 가격인지 바로 알았을 것이다. 소비자들이 이처럼 매장의 비합리적인 가격 책정 실상을 알게 될 때, 매장에 대한 불신은 더 가중되지 않을까 싶다.인공지능 시대, 진짜가 가짜 같고, 가짜가 진짜 같으며, 거짓이 진실 같고 진실이 거짓 같은 혼돈의 세상에 살아간다. 하지만 진실은 다 못 밝혀내더라도 가짜만큼은 인공지능이 진실을 밝혀내지 않을까.우리가 지금 대중적으로 인공지능을 쓰면서도, 오늘 갑자기 AI를 통해 예전에 TV 프로그램 '진품명품'에서 오래된 유물들의 진위를 감정사가 감정하던 장면이 떠올랐다. 과거의 역사나 세계 각지의 중고품 시세까지 한눈에 감정해 내는, 어쩌면 사람의 눈보다 더 정확한 매의 눈 같은 인공지능. 앞으로는 중고품을 살 때 사전에 지식이 없거나 물건의 가치가 의심될 때 꼭 AI를 활용해야겠다는 귀한 경험과 지혜를 얻은 하루였다.