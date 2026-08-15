청와대, 대미투자 압박 보도에 "다양한 채널로 논의 진행 중"

큰사진보기 ▲미국 워싱턴 D.C. 백악관 오벌 오피스에서 열린 행정명령 서명식 중 도널드 J. 트럼프 미국 대통령이 행정명령을 들어 보이고 있다. 2026.8.6 ⓒ EPA=연합뉴스 관련사진보기

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청와대는 최근 미국 상무부에서 대미투자를 서두르지 않으면 상호관세를 올리겠다는 압박을 가하고 있다는 언론보도에 대해 "한미 간 전략 투자 프로젝트와 관련해 다양한 채널을 통해 긴밀히 논의가 진행 중"이라고 밝혔다.<한국경제신문> 보도에 따르면, 미 상무부는 지난 7월 말에 이어 이번 주에도 한국 정부에 대미 투자 발표가 늦춰지는 데 대한 불만을 담은 서한을 발송했다. 또한 대미 투자 발표가 더 늦춰지게 된다면 도널드 트럼프 대통령에게 보고할 수 밖에 없다는 내용도 담아 현재 한국에 15%로 적용되고 있는 상호관세를 더 인상할 수 있다는 취지로 해석됐다.이에 대해 청와대 관계자는 14일 "양국 간 구체적 논의사항, 정부 내 소통 및 대응사항에 대해서는 확인해 드릴 수 없다"면서도 이러한 입장을 밝힌 것.'청와대가 미 상무부의 압박과 관련 관계 부처 장관들과 긴급 회의를 했고, 김정관 산업통상부 장관의 긴급 방미 가능성도 제기된다'는 보도 내용에 대해서는 "대미 통상 현안과 관련해 정부 내에서도 수시로 긴밀하며 소통하면서 대응 중"이라며 "산업부 장관의 방미 계획은 현재로서 정해진 바 없다"고 밝혔다.한편, 청와대는 트럼프 대통령이 외국 조선소에서 해군 함정을 2척까지 건조하는 방안을 조건부로 허용한 것에 대해서는 "조선 분야의 호혜적 협력에 대한 양국 정상 간 공감대가 있는 만큼 양국 간 협의를 통해 협력 방안을 계속 구체화해 나갈 수 있길 기대한다"고 입장을 밝혔다.트럼프 대통령이 서명한 '미 해군과 조선 산업 기반 재건' 각서에 따르면 미국에 새로운 조선소를 건설하거나 미국 내 기존 조선소의 소유권 또는 과반 지분을 확보한 외국 조선업체가 해당 대상이다. 미국 필라델피아 조선소를 인수한 한화가 이에 해당된다. 특히 이번 조치로 한미 조선협력 프로젝트 '마스가(MASGA)' 진척에 대한 기대가 높아진 상황이다.