"몸으로 기억하는 느낌"... 기억은 어떻게 이어지는가

큰사진보기 ▲추념행사 리허설에서 소녀의 모습을 한 안효정씨가 리허설을 하고 있다. 일본군 성노예 피해자들이 집을 떠나 다시 집으로 돌아오는 모습까지 춤으로 담았다. ⓒ 박지영 관련사진보기

"그 소녀가 되어서 그 마음이 어땠을까 생각했어요. 그리고 지금을 사는 사람들은 그 소녀를 어떻게 생각하고 공감할 수 있을까 생각했습니다."

큰사진보기 ▲손으로 평화나비모양을 하고 기념 사진을 찍는 시민들 ⓒ 박지영 관련사진보기

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"할 사람이 없어서요. 물을 두 번 갖다 줘야 하는데 할 사람이 없어서 당번 정할 때 제가 맡았어요."

"힘들죠. 그런데 하고 나면 몸이 따끈해진다고 해야 되나, 그런 게 있어요."

"시민단체도 사실 교과서로만 만나다가 실제로는 처음 만났어요. 역사도 잘 모르는데 못할 수도 있다고 했어요."

"사진을 보고서는 이 일이 너무 끔찍하다고 생각했어요. 어떻게 세상에 이런 일이 있지 싶었어요."

"특히 근현대사에 대해서는 너무 신경 쓰지 않는 것 같아요. 우리가 배우고 반성해야 할 것들을 제대로 교육할 수 있었으면 좋겠어요."

"그 당시 수요집회에 갔을 때는 생존해 계신 할머니들이 더 많았어요. 증인들이 다 돌아가시면 이 운동의 힘은 어떻게 될까 걱정돼요. 더 잊힐까 봐 두려워요."

"아이들이 스스로 기부하자고 하고 학부모님도 함께하셨어요. 그런 일련의 활동을 통해 기억이 이어지는 것 같아요."

큰사진보기 ▲고한결군이 강소금님의 '왜그랬어"(최정빈 각색)를 낭독하고 있다. ⓒ 박지영 관련사진보기

"하고 나면 뿌듯해요. 몸으로 기억하는 그런 느낌이 들어요. 그냥 눈으로 보는 것보다 직접 해보면 얻는 게 더 많은 것 같아요."

"누가 됐든 잊지 말고 우리가 계속 기억하고 진실을 더 밝혔으면 좋겠어요. 모든 상처를 다 치유해드리지 못하겠지만 최대한 우리가 할 수 있는 한에서는 그분들의 한을 풀어드릴 수 있도록 했으면 좋겠습니다."

"보여주기 위한 춤이 아니라 누군가의 이야기를 말이 아닌 마음으로 전하고 싶어요. 지금은 함께 있지 않지만 과거의 어떤 분들과 소통하면서 그 마음을 현재에 전달하는 춤꾼이 되고 싶어요."

'경기 부천 명성꽃화원. 꽃으로 기억을 이어갑니다.'

큰사진보기 ▲(왼쪽부터) 이혜선 세종여성회 대표, 안신일 세종시의회 의장, 조상호 세종시장, 김종민 의원이 평화의 소녀상에 헌화하고 있다. ⓒ 박지영 관련사진보기

14일 오후, 아직 행사가 시작되기 전이었다. 세종호수공원 평화의소녀상 앞에서 검은 옷을 입은 안효정(39)씨가 붉은 천을 펼쳤다. 이날 저녁 열리는 일본군 '위안부' 피해자 기림의 날 추념공연을 앞둔 한국무용 리허설이었다. 안씨는 평화의소녀상 속 소녀를 떠올리며 춤을 만들었다고 했다.이날 오후 6시 30분부터 평화의소녀상 앞에서는 '2026년 일본군 '위안부' 피해자 기림의 날 제4회 세종시민 행사'가 열렸다. 1부 추념식에서는 내빈들의 추념사와 시민 헌화가 이어졌고, 2부에서는 낭독과 한국무용, 트럼펫 연주, 합창 등의 공연이 펼쳐졌다. 이날 행사에는 100여 명의 시민이 함께했다. 세종에서는 2023년부터 시민 기림행사를 열어 올해로 4회째다.오후 2시, 김고운(37)씨가 행사장을 찾았다. 김씨가 맡은 일은 '물 담당'이었다. 무대 설치를 시작할 때와 합창단이 리허설을 할 때 필요한 얼음물을 나르는 역할이었다. 왜 물 담당을 맡았는지 물었다.더운 낮에 행사장을 두 번 오가야 하고 물도 무거웠다.김씨가 처음부터 일본군 '위안부' 문제에 관심이 있었던 것은 아니다. 2년 전 겨울 윤석열 탄핵을 요구하는 세종 해뜨락광장 천막농성에 참여하면서 이혜선 세종여성회 대표를 알게 됐다.이후 이 대표와 전쟁과여성인권박물관을 찾았다. 피해자들의 사진과 기록을 접한 것은 충격이었다.그때부터 한 달에 한 번씩 활동에 참여했다. 그렇게 이어진 인연으로 이날은 행사에 필요한 물을 날랐다. 김씨는 이 활동이 청소년 교육으로 이어졌으면 한다고 했다.행사의 사회를 맡은 박선미(46)씨에게 일본군 '위안부' 문제는 오래된 기억이다. 박씨는 2015년부터 학생들과 일본군 '위안부' 문제를 놓고 토론하고 수요집회에도 다녀왔다. 관련 주제로 학생 탐구토론대회에 참가했고, 학생들은 대회에서 받은 상금에 학교 축제에서 모은 기금을 더해 나눔의집을 찾아 전달하기도 했다.이후 평화·인권 관련 활동을 이어오다 올해 세종여성회 활동에 참여하면서 다시 일본군 '위안부' 문제를 마주하게 됐다. 박씨가 걱정하는 것은 피해 사실을 직접 증언할 사람들이 점점 사라진 뒤의 시간이다.그러면서 10여 년 전 자신과 함께했던 학생들을 떠올렸다.중학교 3학년 고한결 학생은 이날 추념 공연에서 낭독자로 무대에 섰다. 고군은 학교에서도 일본군 '위안부' 문제를 배우지만 자신의 기억으로는 "한 세 줄 정도"라고 했다. 하지만 직접 무대에 서는 것은 달랐다. 낭독을 위해 집에서도 연습했다.자신이 겪은 역사는 아니지만 활동을 통해 "마치 겪은 것처럼 조금 더 깊게 이해할 수 있다"고 했다.저녁이 되자 오후에 리허설을 하던 안효정씨가 다시 평화의소녀상 앞에 섰다. 안씨는 검은 옷에 붉은 천을 두르고 춤을 췄다. 한 손으로 눈을 가리고 다른 한 손으로 입을 가렸다. 평화의소녀상 속 소녀가 처했던 상황을 떠올리며 만든 동작이었다.공연을 마친 뒤 안씨에게 춤에 담긴 이야기를 물었다. 소녀의 마음을 이야기하던 안씨가 갑자기 말을 멈추고 눈물을 흘렸다. 잠시 뒤 안씨는 말을 이어갔다.행사 시작 전, 무대 한쪽에는 사람보다 꽃이 먼저 와 있었다. 꽃에 달린 리본에는 이렇게 적혀 있었다.세종에서 100㎞ 넘게 떨어진 부천의 꽃집에서 어떻게 이곳까지 꽃을 보내게 된 걸까. 화원에서는 원래 부천에서 열리는 일본군 '위안부' 피해자 기림행사에 꽃을 보내려고 했지만 이미 두 사람이 꽃을 보내기로 했다는 사실을 알고 다른 지역의 기림행사를 찾아봤다. 그러다 세종에서도 행사가 열린다는 사실을 알게 됐고 준비한 꽃을 세종으로 보냈다. 부천에서 출발한 꽃은 이날 세종의 평화의소녀상 곁에 놓였다.8월 14일은 1991년 고 김학순 할머니가 일본군 '위안부' 피해 사실을 처음 공개 증언한 날이다. 2012년 제11차 일본군 '위안부' 문제 해결을 위한 아시아연대회의에서 이날을 '세계 일본군 위안부 기림일'로 정했다. 국내에서는 2017년 관련 법률 개정을 통해 8월 14일이 법정기념일로 지정됐으며, 2018년부터 국가기념일로 기념하고 있다.세종여성회는 2017년 일본군 '위안부' 피해자 사진전을 시작한 뒤 피해자 사진전과 평화의소녀상 여름·겨울나기, 소녀상지킴이단 활동 등을 이어오고 있다.우리는 흔히 과거의 아픔 앞에서 '잊지 않겠습니다'라고 말한다. 그러나 이날 평화의소녀상 곁에서 만난 사람들은 기억하는 데서 멈추지 않았다. 누군가는 물을 날랐고, 누군가는 10여 년 전 학생들과 함께했던 활동을 다시 이어갔다. 중학생은 글을 읽으며 "몸으로 기억한다"고 했다. 무용수는 오래전 소녀의 마음을 자신의 몸으로 표현해 현재에 전했다. 그리고 행사장에 오지 못한 누군가는 멀리 부천에서 꽃을 보냈다.'잊지 않겠다'는 다짐은 사람들의 행동을 통해 이어지고 있다.