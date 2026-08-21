바다 한가운데 물 부족 섬나라들... WHO에 '하늘의 물'을 제안했다

큰사진보기 ▲통가 출신 WHO 관계자와 나눈 '빗물식수화' 이야기필리핀 마닐라 WHO 서태평양지역사무처에서 통가 출신의 수니아 소아카이(Sunia Soakai) WHO 관계자와 만나 공동체 기반 빗물식수화(CBRD)의 원리와 성공 사례를 소개했다. 태평양 도서국에서 빗물이 갖는 중요성에 공감하며, 지역 특성에 맞는 빗물식수화 가이드라인의 필요성에 대해 의견을 나눴다. ⓒ 한무영 관련사진보기

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"태양광 보급의 경험을 빗물에도 적용해 보면 어떨까요?"

큰사진보기 ▲WHO 서태평양지역사무처에서 만난 두 사람필리핀 마닐라 WHO 서태평양지역사무처에서 필자(왼쪽)와 기후에너지환경부에서 파견 근무 중인 류재형 과장(오른쪽)이 함께했다. 류 과장은 태양광 등 분산형 에너지의 보급 경험을 빗물관리에도 적용해, 지역 기업이 참여하고 수익을 창출할 수 있는 구조를 만들면 분산형 빗물식수화의 확산을 앞당길 수 있다는 아이디어를 제안했다. ⓒ 한무영 관련사진보기

'햇빛을 각자의 지붕에서 에너지로 만들 수 있다면, 하늘에서 내리는 비도 각자의 지붕에서 안전한 물로 만들 수 있지 않을까.'

덧붙이는 글 | 빗물은 새로운 수원이 아니다. 아시아·태평양 사람들은 오래전부터 비를 받아 생활에 이용해 왔다. 그러나 현대의 물관리가 큰 댐과 정수장, 긴 관로를 중심으로 발전하면서 우리 머리 위에 내리는 가장 가까운 수원을 잊어버렸다. 기후위기 시대에는 중앙집중형 물공급의 장점을 살리면서도 지역에서 스스로 물을 확보할 수 있는 분산형 시스템을 함께 키워야 한다. 특히 태평양 도서국에서 빗물은 단순한 보조수원이 아니라 물안보를 위한 중요한 수원이 될 수 있다.



이번 WHO 방문에서는 또 하나의 가능성을 발견했다. 태양광이 기술 개발에 그치지 않고 설치·관리·서비스를 담당하는 기업과 일자리가 만들어지면서 빠르게 확산됐듯이, 빗물도 지역의 기업과 주민이 참여할 수 있는 구조를 만든다면 지속적인 확산이 가능하다. 하늘에서 내리는 비는 공짜지만, 그것을 안전한 물로 만드는 기술과 관리, 수질검사와 인증에는 새로운 산업과 일자리가 만들어질 수 있다.



이제 필요한 것은 이러한 가능성을 실제 현장에서 검증하는 일이다. 태평양 도서국의 강우 특성과 수질, 주민들의 관리 능력, 시설의 경제성까지 함께 살펴보고 몇 개 지역에서 작은 규모로 시작해 성과와 실패를 모두 기록해야 한다. 그런 현장의 경험이 쌓인다면 태평양 지역에 적합한 빗물식수화 가이드라인도 만들어질 수 있을 것이다.



우리나라에는 이를 뒷받침할 기술과 경험이 있다. 정부와 연구기관, 기업도 단순히 시설을 지어주는 국제협력을 넘어 현지에서 스스로 운영되고 확산되는 물관리 모델을 함께 만드는 데 관심을 가졌으면 한다. 태양광 보급에서 축적한 경험을 이제 물에도 적용해보자. 하늘에서 내리는 비를 안전한 식수로 만드는 기술뿐 아니라, 그것이 스스로 확산되는 사회적·경제적 시스템까지 만들어 세계와 나눌 때다.

바다 한가운데 있는 섬나라에서 가장 부족한 것이 물이라면 조금 이상하게 들린다. 그러나 태평양의 많은 섬나라에서는 이것이 현실이다. 주변에는 물이 넘쳐나지만 짠 바닷물을 그대로 마실 수는 없다. 지하수는 제한되어 있고 해수면 상승에 따른 염수 침입의 영향을 받을 수 있으며, 긴 가뭄이 찾아오면 작은 섬의 식수 사정은 더욱 어려워진다. 그렇다면 다른 물은 어디에서 찾아야 할까. 고개를 들어 하늘을 보면 답 하나가 보인다. 비다.지난 8월 11일 필리핀 마닐라에 있는 세계보건기구(WHO) 서태평양지역사무처를 방문했다. 나는 WHO 서태평양지역의 기술자문 활동에 참여하고 있다. 이번 방문에서 태평양 도서국 출신의 WHO 관계자를 만나 아시아·태평양 지역에서 빗물이 갖는 의미와 공동체 단위 빗물식수화(Community-Based Rainwater for Drinking, CBRD)에 대해 이야기를 나눴다.우리가 상수도를 생각하면 흔히 댐과 정수장, 긴 관로를 먼저 떠올린다. 많은 사람에게 한꺼번에 깨끗한 물을 공급하는 중앙집중형 시스템은 도시에서는 매우 효율적이다. 그러나 섬과 산간지역, 농촌처럼 인구가 흩어져 있는 곳에서도 항상 같은 방법이 최선일까.태평양의 작은 섬에 대규모 상수도 시설을 만들고 먼 곳에서 물을 운반하려면 많은 비용과 에너지가 필요하다. 태풍이나 지진 같은 재난으로 공급망이 끊어지는 위험도 생각해야 한다. 반면 비는 마을과 학교의 지붕 위로 직접 내린다. 우리가 해야 할 일은 그 물을 그냥 바다로 흘려보내지 않고, 깨끗하게 모아 저장하고 안전하게 사용하는 것이다.나는 WHO 관계자에게 그동안 추진해 온 공동체 기반 빗물식수화의 원리와 사례를 설명했다. 지붕에 내리는 비교적 깨끗한 빗물을 모으고, 초기우수를 적절히 관리하고, 저장과 처리 및 수질관리를 거쳐 마실 수 있는 물로 만드는 것이다. 중요한 것은 단순히 물탱크 하나를 설치하는 데 있지 않다. 주민과 학교가 직접 관리에 참여하고 수질을 확인하며 지속적으로 운영할 수 있는 체계를 함께 만드는 것이다.이날 나는 한 걸음 더 나아가 WHO 서태평양지역 차원에서 빗물식수화를 위한 가이드라인을 만들어보자고 제안했다. 지금도 태평양 여러 지역에서 빗물을 사용하고 있다. 그러나 빗물을 안전한 식수원으로 활용하려면 집수면을 어떻게 관리할지, 초기 빗물을 어떻게 처리할지, 저장조는 어떻게 설계하고 청소할지, 어떤 수질항목을 얼마나 자주 확인할지 등에 대한 명확한 원칙이 필요하다. 또한 대도시의 대규모 시설에 적용하는 기준을 작은 섬이나 학교의 소규모 시스템에 그대로 적용하는 것이 적절한지도 검토해야 한다.지역의 기후와 사회적 조건에 맞으면서도 안전성을 확보할 수 있는 가이드라인이 있다면, 각 나라와 지역사회가 빗물을 훨씬 자신 있게 식수원으로 활용할 수 있다. WHO 관계자는 아시아·태평양 지역에서 빗물이 갖는 중요성에 적극 공감했다. 아직 가이드라인 작성이 공식적으로 결정된 단계는 아니다. 하지만 빗물을 보조적인 물이 아니라 기후위기 시대의 중요한 지역 수원으로 바라보자는 문제의식을 공유했다는 데 의미가 있었다.이날 만남에는 기후에너지환경부에서 파견 나온 류재형 과장도 함께했다. 이야기를 듣던 그가 흥미로운 질문을 던졌다.처음에는 에너지와 물이 서로 다른 분야처럼 들린다. 그러나 조금 생각해보면 둘 사이에는 상당히 닮은 점이 있다. 과거 전기는 대형 발전소에서 생산해 송전망을 통해 공급하는 것이 당연했다. 그런데 태양광이 등장하면서 가정과 학교, 공장에서도 에너지를 생산할 수 있게 됐다. 소비자가 동시에 생산자가 될 수 있게 된 것이다.물도 마찬가지다. 지금까지는 큰 댐이나 취수원에서 물을 가져와 대규모 정수장에서 처리한 뒤 긴 관로를 통해 소비자에게 보내는 방식에 익숙했다. 하지만 비는 모든 지붕 위에 내린다. 학교와 마을, 가정이 자기 지붕에 내리는 물을 받아 필요한 만큼 처리해 사용한다면 그곳은 작은 '물 생산시설'이 된다. 에너지의 분산형 공급과 물의 분산형 공급이 만나는 지점이다.류 과장의 이야기에서 특히 생각해볼 부분은 보급의 구조였다. 아무리 좋은 기술이라도 정부나 국제기구가 돈을 지원할 때만 설치되고 사업이 끝나면 관리도 끝나는 방식이라면 지속적인 확산에는 한계가 있다. 태양광이 빠르게 확산될 수 있었던 데에는 기술 발전뿐 아니라 설계하고, 설치하고, 관리하고, 장비를 공급하는 수많은 기업과 일자리가 만들어진 것도 중요한 역할을 했다. 참여하는 사람에게 경제적인 동기가 생겼기 때문이다.빗물도 그런 구조를 만들 수 있지 않을까. 지역 업체가 빗물 집수와 저장시설을 만들고, 다른 업체가 수질검사와 유지관리를 맡고, 디지털 기술을 활용해 저장량과 수질을 관리하는 서비스를 제공할 수 있다. 학교와 지역사회는 안전한 물을 얻고, 지역 기업은 서비스를 제공해 수익을 얻는다. 정부와 국제기구는 모든 시설을 직접 지어주는 대신 안전기준과 인증, 교육 및 취약지역 지원을 담당할 수 있다. 이렇게 되면 빗물관리는 원조사업 하나가 끝나면 사라지는 시설이 아니라 지역 안에서 스스로 돌아가는 하나의 생태계가 될 가능성이 있다.여기서 재미있는 역설이 하나 생긴다. 빗물은 하늘에서 공짜로 내리는데 어떻게 사업이 될 수 있을까. 돈을 받는 것은 빗물 자체가 아니다. 빗물을 안전하게 모으고, 저장하고, 필요한 수질로 만들고, 검사하고, 시설을 관리하는 기술과 서비스다. 햇빛에 가격을 매기는 것이 아니라 햇빛을 전기로 바꾸는 기술과 서비스가 산업을 만든 것과 같은 원리다.특히 태평양 도서국처럼 대규모 기반시설을 설치하기 어려운 지역에서는 이런 소규모 분산형 시스템이 새로운 가능성을 만들 수 있다. 현지 기술자가 시설을 설치하고 관리할 수 있다면 외국에서 시설을 지어주고 떠나는 것보다 현지의 일자리와 기술역량을 함께 키울 수도 있다. 따라서 앞으로의 질문은 "빗물을 마실 수 있는가"에서 한 걸음 더 나아가야 한다. "어떻게 하면 안전한 빗물식수 시스템이 지역사회 안에서 스스로 유지되고 확산될 수 있는가"​를 물어야 한다.이번 WHO 방문에서 특히 의미 있게 느낀 점이 있다. 국제기구에 가면 흔히 선진국에서 만든 기준과 기술을 배우는 것을 먼저 생각한다. 그러나 기후와 물 문제에서는 반드시 그래야 할까.아시아·태평양은 비가 내리는 지역이다. 특히 몬순의 영향을 받는 곳에서는 한동안 가뭄을 걱정하다가 어느 순간 집중호우와 홍수를 걱정해야 한다. 물이 단순히 부족한 것이 아니라 시간과 장소에 따라 너무 많았다가 너무 적어지는 것이 문제다.그렇다면 비가 거의 오지 않는 지역에서 만들어진 물관리 방법만 따라갈 것이 아니라, 비가 많이 내리고 변동성이 큰 지역에 맞는 물관리 방법을 우리 스스로 만들어야 한다. 비가 올 때 받아두었다가 비가 오지 않을 때 사용하는 것은 너무나 단순한 원리지만, 기후위기 시대에는 그 단순한 원리가 더욱 중요해질 수 있다.이번에 마닐라 WHO를 찾은 이유도 답을 배우기 위해서만은 아니었다. 아시아·태평양 지역에서 축적한 경험을 가지고 가서 국제기구와 함께 새로운 답을 만들어보자는 것이었다. WHO의 보건과 수질관리 경험, 태평양 섬나라의 현실, 아시아의 빗물관리 경험, 그리고 태양광 산업이 보여준 분산형 보급의 경험을 서로 연결하면 새로운 모델을 만들 수 있을지도 모른다.회의를 마치고 나오면서 새로운 숙제가 생겼다는 생각이 들었다.기후위기 시대의 물관리는 어쩌면 바로 이 질문에서 다시 시작해야 할지도 모른다.