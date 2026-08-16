"창작자 중심의 유연하고 열린 조직, MBC 체질 과감히 바꿀 것"

큰사진보기 ▲이근행 전 MBC콘텐츠전략본부장 ⓒ 이근행 제공 관련사진보기

- 차기 MBC 사장 공모에 출사표를 던지셨어요. 준비는 잘 돼가나요?

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- 사장 출마는 어떻게 하게 됐나요?

- 아무래도 최근에 JTBC가 부도 났잖아요. 그 때문에 위기감이 클 것 같아요.

- 왜 이근행 PD가 사장이 되어야 할까요?

- 지금 MBC의 문제는 뭐라고 보세요?

- MBC만의 품격 있는 저널리즘을 구현하겠다고 하셨던데 어떻게 구현할 생각인가요?

- 로이터 저널리즘 연구소가 2023년 발표한 조사에서 MBC가 신뢰도 1위를 차지했지만, 한편으로는 친민주당 성향이란 평가도 있어요. 이 부분에 대한 생각은 어떠세요?

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- MBC를 IP Factory & Creative Network로 변신시키겠다고 하셨잖아요. 이것에 대해 설명해주세요.

- 어떻게 데려올 건가요?

- MBC가 무너진 콘텐츠 생태계를 앞장서 복원하고 상생의 중심축이 되겠다고 했는데 지금 넷플릭스나 유튜브로 시청층이 옮겨가는 데 이걸 어떻게 극복해야 한다고 생각하세요?

- MBC가 글로벌 콘텐츠 시장에서 Next K-culture를 선도하겠다고 하셨는데 복안은 무엇인가요?

- 사장이 된다면 꼭 하고 싶은 건 뭔가요?