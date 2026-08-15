프랑스 '15세 미만 SNS 금지법' 제동... 헌법위 위헌 결정

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프랑스가 추진하던 '15세 미만 SNS 금지법'에 제동이 걸렸다.프랑스 헌법위원회는 지난 14일(현지시각) 15세 미만 청소년의 소셜미디어 접근을 금지하는 법안이 표현의 자유를 침해할 소지가 있다고 판단하고, 안전 장치의 부족을 이유로 위헌 판결을 내렸다.프랑스에서 헌법위원회의 심의를 통과하지 못한 조항은 그대로 공포·시행할 수 없다. 이에 마크롱 대통령은 정부에 법안을 다시 작성하도록 지시했다. 엘리제궁은 마크롱 대통령이 2027년 봄 대선 전까지 관련 제도를 시행하겠다는 의지를 유지하고 있다고 밝혔다.프랑스는 지난 7월 EU 국가 중 최초로 15세 미만 청소년의 사회관계망서비스(SNS) 사용을 금지하는 법안을 통과시켰다. 2025년 12월 16세 미만의 SNS 계정 이용을 제한한 호주에 이어 세계에서 두 번째였다.논의가 본격화된 계기 중 하나는 틱톡에 대한 의회 조사였다. 2025년 3월 프랑스 국민의회(하원)는 조사위원회를 발족해 틱톡이 청소년에게 미치는 심리적 영향을 조사했다. 같은 해 9월 조사위는 틱톡의 알고리즘이 취약한 청소년을 자해·자살 관련 콘텐츠에 반복적으로 노출시킬 수 있다고 지적하며, 15세 미만의 SNS 이용 금지와 15~18세의 야간 이용 제한 등을 권고했다.조사위원장 아르튀르 들라포르트 의원은 틱톡이 이용자의 건강과 생명을 고의로 위험에 빠뜨렸다고 주장하며 검찰청에 수사를 의뢰했다. 마크롱 대통령 역시 "SNS가 청소년의 주의력을 빼앗고 있다"며 규제 필요성을 역설했다.법안은 지난해 11월 발의된 뒤 올해 1월 26일 국민의회(하원)를 통과했고, 3월 31일에는 상원이 수정안을 가결했다. 이후 양원협의회를 거쳐 지난 7월 21일 상·하원이 절충안을 각각 최종 승인했다. 법안은 당초 새학기가 시작되는 9월 1일부터 15세 미만의 신규 SNS 계정 개설을 금지하고, 이후 기존 계정까지 폐쇄하도록 할 예정이었다.법안 통과 당시에도 논란은 적지 않았다. 프랑스 국무원은 앞서 서비스의 내용이나 운영 방식과 관계없이 모든 SNS 접근을 일률적으로 금지하는 조치가 아동 보호를 위해 필요한지, 또 비례적인지 충분히 입증되지 않았다고 지적했다.SNS 기업들도 일률적인 이용 금지에 반대하며, 이미 연령 제한 등 청소년 보호 조치를 시행하고 있다고 반박했다. 상원도 위헌 가능성을 우려해 한때 위험성이 큰 특정 SNS만 금지하고 나머지 플랫폼은 부모 동의를 받아 이용하도록 하는 방안을 채택했다.이 같은 우려는 결국 헌법위원회의 심사에서도 쟁점이 됐다. 헌법위원회는 지난 14일 "15세 미만의 접근을 금지하려면 사실상 성인을 포함한 모든 이용자에게 연령 증명을 요구하게 된다"고 지적했다. 이어 법안이 연령 증명의 구체적인 방식과 한계를 충분히 규정하지 않았다며 해당 조항에 제동을 걸었다.헌법위원회는 청소년 보호라는 입법 목적 자체는 부정하지 않았지만, 이를 위해 표현의 자유를 제한하려면 충분한 법적 안전장치가 마련돼야 한다고 판단했다.마크롱 대통령은 이후 헌법위원회의 지적을 반영해 법안을 다시 작성하도록 정부에 지시했다. 엘리제궁은 마크롱 대통령이 2027년 봄 대선 전까지 제도를 시행하겠다는 의지를 유지하고 있다고 밝혔다.이번 결정은 청소년 SNS 규제를 추진하고 있는 다른 유럽 국가들의 논의에도 영향을 미칠 가능성이 있다. 덴마크·그리스 등 기타 유럽 국가들도 프랑스의 선례를 따라 15세 미만 이용 제한을 추진하고 있다. EU 차원에서도 집행위원회가 연령 확인 체계를 시험하고 청소년 보호를 위한 공통 기준 마련을 논의하고 있었다.실효성을 둘러싼 논쟁에도 다시 불이 붙을 전망이다. 로이터에 따르면 세계 최초로 16세 미만의 SNS 이용을 금지한 호주에서는 여전히 80%에 달하는 미성년자가 SNS를 이용하는 것으로 드러났다. 의원들의 지적에 'e안전 위원회'의 줄리 인먼 그랜트 위원장은 일부 실패를 인정하면서도 미성년자 계정 수가 소폭 감소한 점을 들어 금지법이 효과를 내기 시작했다는 초기 징후가 보인다고 강조했다.프랑스가 야심 차게 추진했던 청소년 SNS 규제는 표현의 자유 침해 우려에 제동이 걸렸다. 향후 재입법 과정은 신뢰할 수 있는 연령 확인과 사생활 보호 사이에서 어떤 균형점을 찾을 수 있을지 가늠하는 시험대가 될 전망이다.