"제2보건소·청소년 공간 확충 검토"

큰사진보기 ▲조상호 세종시장이 다정동 주민들과 ‘제5기 다정동 시민과의 대화’를 갖고 주민들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 세종시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 박란희 세종시의원(다정동)이 주민들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 세종시 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

조상호 세종시장이 지난 13일 오후 5시 다정동 복합커뮤니티센터에서 주민들과 '시민과의 대화'를 열고 지역 현안을 청취했다. 이날 행사에는 지역구 박란희 세종시의원, 다정동장, 관계 공무원 및 다수 주민이 참석해 생활밀착형 현안을 논의했다.조 시장은 인사말을 통해 "다정동은 정말로 내 집 같은 마음이 드는 곳"이라며 남다른 애정을 표했다. 이어 취임 한 달여를 맞은 소회로 "행정수도 세종 완성과 자족 기능 확충을 위해 쓸모 있는 머슴이 되겠다는 약속을 지키며 열심히 해 나가겠다"고 밝혔다.이어 조 시장은 최근 세종에서 열린 국무회의에서 이재명 대통령이 대통령실 완공(2029년 8월) 이전이라도 국정 중심을 세종으로 이전하고 퇴임 국무회의 역시 세종에서 개최하겠다는 의지를 밝혔다고 전하며, "행정수도 완성을 위한 법적·제도적 정비인 행정수도 특별법을 올가을 정기국회에서 매듭짓기 위해 최선을 다하고 있다"고 강조했다. 이 자리에서는 세종시의회 행정수도완성특별위원장을 맡고 있는 박란희 시의원의 활동 사항도 함께 소개됐다.조 시장은 특히 "앞으로 특별한 일이 없는 한 1년에 두 차례, 하반기 한 번과 내년 1~2월 한 번 이런 식으로 시민들을 직접 뵙고 말씀을 듣겠다"며 임기 4년 동안 약 8차례 주민과의 대화를 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.시장 설명보다 주민 질문과 건의에 더 많은 시간이 할애된 이날 대화에서는 다정동의 다양한 현안들이 자유롭게 오갔다.가장 먼저 다정동 숙원 사업인 '제2보건소' 건립 여부에 대한 질문이 나왔다. 조 시장은 "보건소 건립 필요성은 인정하지만 예산 상황을 고려할 때 장기 과제로 접근하는 것이 좋겠다는 것이 담당 부서의 의견"이라면서도, 향후 행정수도 특별법 제정 이후 건설기본계획 전환 시점에 국가급 의료시설 및 의료단지 개발 방안을 함께 검토하겠다고 답했다. 이어 건강보험공단이 직접 운영하는 보험자 병원 유치 노력도 지속하겠다고 덧붙였다.도란뜰 근린공원의 노후 시설 문제도 도마에 올랐다. 유아 중심으로 조성된 놀이시설(트램펄린 등)이 청소년과 함께 이용하기에 위험하다는 지적에, 조 시장은 "제가 아직 현장을 잘 모르는 부분"이라며 동장·시의원과 함께 직접 현장을 방문해 개선 방안을 살펴보겠다고 답했다. 다정동 청소년 인구 비율(약 23%)이 높은 데 비해 이용 가능한 공간이 부족하다는 지적에는, 인근 청년센터 유휴 공간을 청소년 복합문화공간으로 전환하는 방안도 함께 검토하겠다고 밝혔다.이 밖에도 ▲불법 경작지 및 방치된 물통으로 인한 환경·위생 문제 ▲우체국 앞 인도 턱 낮춤 요청 ▲네이버 데이터센터 지역 기여 방안 ▲소상공인 지원 확대 및 상가 공실 대책 ▲세종 청년들의 취업·경력 기회 확충 등 주민들의 생활 속 목소리가 폭넓게 다뤄졌다.