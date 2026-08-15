"기억은 평화를 만든다"… 여수평화공원에 날아오른 평화나비

큰사진보기 ▲지난 2017년 3월 1일 시민의 힘으로 여수평화공원에 세워진 '소녀상' ⓒ 김수 관련사진보기

"과거를 기억하는 데 그치지 않고, 다음 세대에 올바른 역사를 전해야."

"기억은 평화를 만들고, 평화는 우리의 약속입니다."

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큰사진보기 ▲이날 행사에 참석한 시민들은 평화의 소녀상을 직접 닦는 입욕식에 참여했다. 시민들은 소녀상에 물을 뿌리고 세정 작업을 한 뒤 마른 천으로 정성스럽게 닦았다. 손길이 닿을 때마다 빛바랜 소녀상은 조금씩 본래의 빛을 되찾았다. ⓒ 김수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 아따매거진에도 실립니다.

무더위가 이어진 14일 오후 4시, 여수평화공원에 시민들이 모였다. 공원 한편에 자리한 평화의 소녀상 앞에서 제14차 세계일본군 '위안부' 기림일 맞이 행동 '평화나비'가 열렸다.이날 행사는 일본군 '위안부' 피해자들의 아픔과 용기를 기억하고, 다시는 전쟁과 폭력으로 인간의 존엄과 생명이 짓밟히는 일이 반복되지 않기를 바라는 마음을 모으기 위해 마련됐다. 행사에 참석한 시민들은 소녀상 입욕식과 그림 전시, 평화나비 걸음 등에 함께하며 피해자들의 삶을 기억했다.8월 14일은 일본군 '위안부' 피해자 고 김학순 할머니가 1991년 피해 사실을 처음으로 공개 증언한 날이다. 오랜 침묵을 깨고 세상에 나온 김 할머니의 증언은 일본군 '위안부' 문제를 국내외에 알리는 출발점이 됐다. 피해자들의 증언이 이어지면서 이 문제는 개인의 아픔을 넘어 전쟁범죄와 여성 인권의 문제로 확산됐다.2012년 제11차 일본군 '위안부' 문제 해결을 위한 아시아연대회의에서 매년 8월 14일을 '세계 위안부의 날'로 정했다. 우리나라는 지난 2017년 관련 법률을 개정해 8월 14일을 국가기념일인 '일본군 위안부 피해자 기림의 날'로 지정했다.이날 행사에서 최정숙 여수평화나비 대표는 "기림일은 단순히 과거를 되돌아보는 날이 아니다"라며 "우리가 기억해야 할 역사를 기억하고, 다시는 전쟁과 폭력으로 인간의 존엄이 짓밟히지 않도록 평화의 약속을 다짐하는 날"이라고 말했다.이어 "시간이 흐를수록 생존 피해자 어르신들의 숫자는 줄어들고 있지만, 그분들의 아픔과 용기까지 사라져서는 안 된다"며 "우리는 기억하고, 잊지 않고, 다음 세대에 올바르게 전하겠다"고 강조했다.기념사에 이어 시민들은 평화의 소녀상을 직접 닦는 입욕식에 참여했다. 시민들은 소녀상에 물을 뿌리고 세정 작업을 한 뒤 마른 천으로 정성스럽게 닦았다. 손길이 닿을 때마다 빛바랜 소녀상은 조금씩 본래의 빛을 되찾았다.입욕식은 단순히 조형물을 청소하는 행사가 아니었다. 시민들은 소녀상의 머리와 어깨, 손과 발을 닦으며 이름조차 남기지 못한 채 고통받았던 피해자들의 삶을 기억했다.여수 평화의 소녀상은 시민들의 힘으로 세워졌다. 지난 2017년 3월 1일 시민 1000여 명이 참석한 가운데 현재의 자리에서 제막식이 열렸다. 이 날 재막한 평화의 소녀상은 여수 평화의 소녀상 건립 추진위원회가 9개월간 범시민운동을 통해 마련된 성금으로 설치됐다. 이후 여수평화나비는 학교 평화·인권교육과 그림 전시, 캠페인, 소녀상 지킴이 활동 등을 이어오고 있다.공원에 전시된 그림과 소녀상 주변에 새겨진 글도 시민들의 발걸음을 붙잡았다. 그 안에는 피해자들의 고통과 돌아오지 못한 딸을 기다리는 마음, 전쟁 없는 세상을 바라는 간절한 염원이 담겨 있었다.기억하는 사람이 있는 한 역사는 사라지지 않는다. 현재 평화의 소녀상은 과거의 피해만을 상징하지 않는다.소녀상의 빈 의자는 우리 곁을 떠난 피해자들의 자리이자, 오늘을 살아가는 시민들이 함께 앉아 기억해야 할 자리다. 땅에 닿지 못한 맨발은 고향으로 돌아왔어도 온전히 정착하지 못했던 피해자들의 아픔을 보여준다.기억하는 사람이 있는 한 역사는 사라지지 않는다. 이날 여수평화공원에서 날아오른 작은 평화나비는 피해자들의 존엄이 온전히 회복되고, 전쟁과 폭력이 없는 세상을 향한 시민들의 약속이다.