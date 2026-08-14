이 대통령 "이원집정제나 내각제 바람직하지 않다"

▲이재명 대통령이 14일 엑스(X·옛 트위터)에 분권형 개헌 논란에 대한 입장을 직접 밝혔다. 이 대통령은 "대통령 권한을 국회 등으로 일부 분산하자는 것이 분권형 대통령제나 내각제라는 것은 잘못된 이해"라면서 의원내각제나 이원집정부제는 바람직하지 않다고 했다. ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기