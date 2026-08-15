"누구를 위한 개편인가?"

큰사진보기 ▲부동산세제개편안토론회포스터 ⓒ 김성화 관련사진보기

큰사진보기 ▲부동산 세제개편안 토론회서명옥 국회의원 ⓒ 김성화 관련사진보기

큰사진보기 ▲부동산세제개편안토론회국민의힘 정점식 원내대표와 박수민 국회의원(강남을) ⓒ 김성화 관련사진보기

큰사진보기 ▲부동산세제개편안토론회김우철 한국재정학회 회장 ⓒ 김성화 관련사진보기

큰사진보기 ▲부동산 세제개편안 토론회토론회 패널 ⓒ 김성화 관련사진보기

큰사진보기 ▲부동산 세제개편안 토론회강남구민 질의 ⓒ 김성화 관련사진보기

큰사진보기 ▲부동산 세제개편안 토론회서명옥 국회의원, 서울시의원, 강남구의원 ⓒ 김성화 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 강남내일신문에도 실립니다.

지난 14일 오전 10시 서울 국회의원회관 제2소회의실에서 '부동산 세제개편안 긴급진단 토론회'가 열렸다. 이날 토론회에는 국민의힘 정점식 원내대표를 필두로 권영세, 조은희, 신동욱, 박수민, 최보윤, 최수진, 강명구, 김승수 의원 외 다수의 동료의원이 자리를 함께했다.토론회에는 김현기 강남구청장을 비롯하여 서울시 강남구 대표 시의원, 강남구의회 이재진 의장과 함께 다수의 구의원이 참석했다. 토론회에 참석한 강남구민들은 제2소회의실의 좌석이 부족하여 간이 의자를 놓아야 할 만큼 적극적 관심으로 토론회에 집중했다.좌장인 서명옥 의원은 개회사에서 "지난 8월 3일의 세제개편안은 세율과 세 부담이 인상되었고 비거주 1주택자 공제는 축소되었다"라며 "실거주 보호를 내세우지만 정작 특정 계층에 대한 세 부담을 과도하게 지우는 이중적 설계"라고 지적했다. 이에 서명옥 의원은 "8월 3일 세제개편안 발표가 있던 그날 1세대 1주택 비과세 기준과 장기특별공제 등을 현실에 맞게 상향하는 소득세법 개정안을 발의하였다"고 밝혔다.서명옥 의원은 "장기 거주 고령층에 대한 양도소득세 감면은 고령층의 노후를 고려하지 않는 탁상행정"이라며, "평생 살아온 동네, 가족과 친구를 뒤로하고 떠나라고 하는 것은 현대판 고려장과 다름없다"라며 강하게 비판했다. 서의원은 "이 토론을 통하여 전문가와 현장에 계신 여러분의 목소리를 담아 그 대안을 마련할 것이며 정부의 잘못된 부동산 정책을 바로잡는 첫걸음이 되기를 바란다"고 말했다.이어서 정점식 원내대표는 "수도권에 23만 호 이상을 추가 공급하겠다고 발표했지만 신규 택지 중에서 구체적 입지는 2만 7천 호에 불과하고 현장에서 요구하는 핵심 규제 완화도 빠졌다"고 말했다. "세제 개편 때문에 세 부담이 늘어날 것이고, 결국 매매 가격과 전월세 가격을 폭등시킬 수밖에 없다"라며, "부동산 정책은 징벌적 과세가 아니라 주거 안정과 시장 불안 해소이며, 투기 억제를 명분으로 국민의 자유와 재산권을 침해해서는 안 된다"고 밝혔다. 정점식 원내대표의 축사가 끝나자 권영세, 신동욱, 박수민 의원의 세제개편안에 대한 의견이 이어졌다.토론회는 한국재정학회 김우철 회장의 발제로 시작되었다. 김우철 회장은 "정부의 여건 진단과 실제 처방 사이에는 상당한 간극이 있다"라며, "공정 과세의 잣대로 (1)납세자의 동의 (2)편익원칙 (3)응능부담 (4)비례성 (5)예측가능성이라는 다섯가지 잣대"를 근거로 제시하였다.또한 "국내생산세액 공제는 환급형이 빠져 정책효과가 제한되며, 가업상속공제는 완화가 필요하다던 요건을 오히려 강화했으며, 주가 누르기 과세 강화는 저PBR을 조세회피의 추정요건으로 삼는 설계이며, 금융세제·조세지출 정비는 원칙 없는 특례 누적과 형식적 정비이며, 지방우대계수는 용어는 있으나 구체적 설계는 아직 미완성"이라며 문제점을 지적했다.이창무 한양대 도시공학과 교수는 '다주택자 규제 일변도 세제개편안의 한계와 재검토의 필요성'을 강조하였다. 김인만 부동산 경제연구소 소장은 "누구를 위해 증세의 종은 울리나?"라며 세제개편안의 부작용에 대해 설명했다. 차정화 동국대 회계세무학과 교수는 세제개편안을 학술적으로 진단하고 제언했다. 이동현 LG경영연구원 연구위원은 '부동산 세제의 일반균형 효과와 청년의 이행비용'에 대한 우려를 표했다. 이준한 감정평가사는 '부동산 세제개편의 실상과 실거주자와 세입자, 청년층과 자산 시장에 미치는 실질적인 부작용'에 대해 제언했다. 신현섭 세무회계 대표는 '양도소득세와 종합부동산세를 중심으로 재검토가 필요'함을 강조하였다.패널들의 주제 발표가 끝나고 강남구민과의 질의응답 시간이 있었다. 한 강남구민은 "강남구에서 40년 50년 살아온 강남구민이 많다. 정년퇴직을 한 지 15년 되었고 국민연금으로 생활하고 있다. 대출이 막혀 있어서 집도 팔리지 않는다"라며 고액 세금 예고에 대한 난감함을 표했다.서명옥 의원은 "과도한 부동산 과세와 규제로 집값을 상승시켜 놓고 장기간 살고 있는 사람들을 투기꾼으로 몰고 있다"라며, "세제개편의 숨은 의도는 갈라치기이며, 세금은 징벌이 아니라 국민의 의무를 납부하는 우리 대한민국의 소중한 재원"이라는 맺음말로 토론회를 마쳤다.