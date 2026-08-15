"피해자 존엄과 권리는 국가가 지켜야 할 원칙"

큰사진보기 ▲‘일본군 위안부 피해자 기림의 날’기념식이 서산 평화의 소녀상에서 개최됐다. ⓒ 신영근 관련사진보기

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서산 평화의 소녀상 보존회가 "일본군 위안부 문제는 지나간 과거사가 아닌 지금도 진행 중인 현재사"라며 일본의 진정한 사과를 촉구했다.서산 평화의 소녀상 보존회는 14일 오후 6시, 서산시청 옆 '서산 평화의 소녀상'에서 서산시 일본군 '위안부' 기림의 날 기념식을 열고 우리의 아픈 역사를 기억하고 위안부 피해자들의 인권과 명예 회복을 기원했다. 이날 기념식은 서산 평화의 소녀상 보존회와 시민 등 100여 명이 참석한 가운데, 여는 마당, 헌화, 추모사, 헌시, 살풀이 추모 공연 순으로 진행됐다.이날 오전, 서산시는 별도의 기념식 대신 시민들이 자유롭게 헌화할 수 있도록 '서산 평화의 소녀상' 주변에 국화꽃을 놓았다. 그러면서 서산시와 서산시의회는 이날 오전 서산 평화의 소녀상을 찾아 헌화했다. 서산 평화의 소녀상 보존회는 이날 기념식에서 피해자에 대한 명예와 인권 회복 그리고 공식 사죄와 법적 배상을 일본 정부에 요구했다.서산 평화의 소녀상 보존회 신현웅 공동대표는 "일본군 위안부 할머니와 같은 피해자가 다시는 나오지 않는 평화로운 세상을 바란다"면서 "일본의 명확한 사실인정, 진심 어린 사죄와 역사교육이 필요하다"고 목소리를 높였다.특히, 서산 평화의 소녀상 보존회는 성명을 통해 "촛불 시민의 힘으로 출범한 이재명 정부는 일본군 위안부' 피해자의 존엄 회복과 올바른 역사교육을 약속했다"면서 "그러나 가해국 일본에 대한 정부의 조치는 전무하다"고 말했다.그러면서 "수차례의 한일정상회담에서 '위안부' 문제는 외면당했고, 일본 정부의 배상 책임을 인정했음에도 외교적 보호권조차 행사하지 않고 있다"며 "피해자의 존엄과 권리는 외교적 고려의 대상이 아닌 국가가 지켜야 할 원칙"이라면서 "이재명 정부는 지금 당장 역사 정의 실현에 나서달라"고 촉구했다.이어 ▲ '2015 한일합의' 오류 명확한 청산 ▲일본 정부에 우리 법원 판결 존중·이행할 것 요구 ▲역사 부정과 피해자 모욕에 맞선 대응체계 마련 ▲미래세대 위한 올바른 역사 교육 기반 강화를 정부에 요구했다.한편, 서산 평화의 소녀상은 지난 2015년 10월 서산 시민들 성금으로 건립됐으며, 2018년 11월 공공조형물로 지정돼 서산시가 관리를 맡고 있다.