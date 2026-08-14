여주시, '여주만의 한식' 발굴한다…한식진흥원과 업무협약

큰사진보기 ▲여주시는 지난 13일 시청 시장실에서 한식진흥원과 ‘한식 세계화 및 지역음식 관광 활성화 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

AD

경기 여주시가 지역 농특산물과 향토음식을 활용한 음식관광 콘텐츠 개발에 나선다.여주시는 지난 13일 시청 시장실에서 한식진흥원과 '한식 세계화 및 지역음식 관광 활성화 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 여주의 농특산물과 세종대왕 관련 역사·문화 자원, 지역 고유의 음식문화를 한식과 연계해 새로운 관광 콘텐츠로 개발하기 위해 마련됐다.협약에 따라 양 기관은 향토음식 발굴·복원·재현을 위한 한식 아카이브 사업을 비롯해 지역음식 관광 활성화 정책 및 사업, 한식 전문인력 양성, 향토자원의 국내외 홍보와 해외 진출 방안 마련 등에 협력한다.여주 농특산물을 활용한 음식 전시와 쿠킹클래스 등도 추진할 계획이다. 이를 통해 지역 농산물의 소비 확대와 음식관광을 연계하고 농업·음식·관광산업이 함께 성장할 수 있는 기반을 마련한다는 구상이다.특히 여주 고유의 향토음식을 발굴하고 기록·복원해 지역을 대표할 수 있는 음식문화 자원으로 발전시키는 데 초점을 맞출 방침이다.이충우 여주시장은 "여주는 우수한 농특산물과 역사·문화, 고유한 음식문화를 가진 도시"라며 "한식진흥원의 전문성과 여주의 지역자원을 연계해 여주만의 음식문화를 새롭게 발굴하고 이를 지역 관광과 한식산업으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.여주시는 앞으로 한식진흥원과 세부 협력사업을 마련해 향토음식 발굴·보존과 지역음식 관광 활성화, 농특산물 홍보 등을 추진할 계획이다.